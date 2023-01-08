《搜妖記》：狐狸本是獨居動物，但從明清時期開始，狐妖們徹底採用了「拿來主義」
我們想讓你知道的是
唐代以前，狐妖們還只是學個人樣，將自己居住的墳墓或布置或幻化為人類的住宅，但歸根結柢，這都不是真的。從明清時期開始，狐妖們徹底採用了「拿來主義」，宅子也只是在必要時幻化一下用來騙騙那些窮書生，很多時候，它們摒棄洞穴，像人一樣，正式搬到人的家中與人雜居。
文：白龍
人狐的四種相處模式
狐狸本是獨居動物，雌狐雄狐只有在繁殖期才會聚在一起，等孩子長大了，狐狸媽媽也會把小狐狸趕出領地，讓它們獨自謀生。
早期的狐狸精形象也大都是獨來獨往，一隻狐作祟，一隻狐搞惡作劇，或者一隻狐跟人打交道。它們是獨行俠，不需要任何幫手。這時候的狐狸精大都住在墓穴中，比如《搜神記》裡的著名狐狸精阿紫，受阿紫魅惑的人被發現時，就處於一座墓穴中。
但是隨著人類社會的發展，狐族也與時俱進，社會化的程度逐漸加深了。
唐代以前，狐妖們還只是學個人樣，將自己居住的墳墓或布置或幻化為人類的住宅，但歸根結柢，這都不是真的。
從明清時期開始，狐妖們徹底採用了「拿來主義」，宅子也只是在必要時幻化一下用來騙騙那些窮書生，很多時候，它們摒棄洞穴，像人一樣，正式搬到人的家中與人雜居。
與人最大的不同之處在於，狐狸們不事生產，它們沒錢交房租。
狐狸拖家帶口住進人的家中，一般情況下會選擇空置許久的樓房或者糧倉，也有一些雅致的狐狸選擇住在書房裡，因為這種地方一般乾燥又透風透氣，還很少有人打擾，最適合它們居住。
那麼這種不請自來的房客到底是怎麼和主人家相處的呢？一般有四種模式。
模式一：當「保全狐」，盡職盡責地為人看家護院
在《閱微草堂筆記》中，紀曉嵐的堂叔梅庵公說，淮鎮有個叫張子虛的人，他有五間空房，自成院落，不住人，專門用來放置雜物。
這樣的地方一般很吸引好奇心旺盛的孩童，於是張子虛經常聽到一群小孩在他家院子裡鬧騰。他嫌吵，就把門鎖上了，沒想到孩童們自有妙招，他們翻牆進去玩。
玩高興了，十幾個小孩開懷尖叫，這不是一般人能受得了的。
煩透了的張子虛想了個法子，他特意寫了一行字貼在了門上，上書：「此房狐仙所住，毋得穢汙！」一開始，他只是想嚇唬一下孩子們，也算是奏效了，畢竟小孩子多少都被告誡過，不要招惹狐狸。可是幾天後，張子虛正躺在床上睡覺，忽然聽到窗外有人在說話，那人說：「感謝先生您的召喚，我們一家已經搬來了，以後我們一定會好好替您看守這個院落的。」
從此之後，只要有人靠近這個院子，空中馬上飛來磚瓦，就連張子虛家的僮僕進門搬雜物，也會遭到無差別攻擊，大家不敢隨便靠近這裡。
張子虛也忙，不能天天進來收拾房子。這五間大空房由於長時間得不到修葺，又沾染不到人氣，不知道什麼時候竟然塌了，直到這時狐狸才搬走。
這就叫作「妖由人興」。
上述故事中的狐狸有點自作多情，人明明沒有請它，它竟然不請自來，還帶著一家老小全搬來了，也太會見縫插針，更有點過於堅守崗位了。
如果這古板的狐狸稍微通融一點，學習一下永續經營的策略，對那些僕人、婢女通融一點，自己也落得輕鬆。至於這家人，有狐狸幫忙看家、逮耗子，又何樂不為？這才是雙贏的策略。
只可惜這狐狸大概是第一次做住家狐狸，不太會當房客，不然也不會搞到房子塌了，主人家煩了，自己一家流落街頭，又要出門另覓住處這個地步。
狐狸，不過是看房子當保全嘛！可以不必這麼敬業的。
上面的狐狸和人顯然鬧得有點不愉快，不過，住在一起的人和狐也有和諧相處的。
模式二：與人和諧相處的「管家狐」
古籍記載，住家狐狸的形象一般都是白吃白住、偶爾一言不合還會搗亂使壞的房客，但古代也有以幫人看家顧家，用來抵扣房租的「管家狐」。
中書舍人張完質說，有個商人和一隻狐狸交上了朋友。一天，商人要出門經商，擔心家裡沒男主人會出事，就把一家老小全託付給了狐狸。
狐狸很負責，照顧起這一家人來倒是有模有樣的：對外，它張羅著防範一切起火偷盜之事；對內，家裡一應童僕婢女偷奸耍滑之事，它也都處理得井井有條。
只有一點，商人的老婆忽然跟鄰居勾搭上了，狐狸明明察覺到了這事，但還是表現得毫不知情，對此不聞不問。
兩年後，商人做生意回來了。
商人回到家之後，一看家裡內外被狐狸管理得很好，非常高興。他也很感激這隻仗義的狐狸。
但是，沒多久，商人漸漸察覺到了妻子跟鄰居間的曖昧情事。他怪罪狐狸為什麼不阻止鄰居，讓他戴了綠帽子。
狐狸倒是不生氣，聽了指責後，耐心地解釋：「你這件事乃是神仙所判，我這等小東西哪敢違背上天的旨意啊？」
商人不服氣：「萬惡淫為首，鬼神最厭惡的就是淫，怎麼會導人向淫呢？」
「是有這麼一回事，」狐狸解釋道，「不過，這位鄰居上輩子乃是一個土豪，你當時是他家的出納，仗著他的信任，利用職務之便吞了不少銀子。冥間判定拿你妻子抵債，他倆同床一晚，就能抵消五兩銀子，現在你還欠他七十多兩銀子呢，等還完了這筆錢，他們倆的緣分自然就盡了，你急什麼呢？」
商人露出了「你在逗我」的神情，狐狸高聲道：「你要是不信，不妨試一下，你把這七十多兩銀子還給他，看看會有什麼後果。」
商人想，反正自己出門一趟賺了不少銀子，有的是錢，試一下也無妨。商人果然帶著銀子去了鄰居家。
鄰居見商人來訪，明顯有些心虛，他以為商人是來打人的。
商人一拱手，鄰居下意識地抬手一擋，沒想到，預想中的拳頭沒落下來，鄰居尷尬地順勢撓了撓頭：
「啥事啊？」
商人心裡恨得牙癢癢的，但還是哈哈一笑：「聽說你家裡最近很困難，這次出門，多虧老天保佑，我賺了一點錢。大家都是鄰居，理應互相幫助，看你過這種苦日子，我於心不忍，所以特意拿八十兩銀子給你補貼家用。」
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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