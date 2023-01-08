《搜妖記》：狐狸本是獨居動物，但從明清時期開始，狐妖們徹底採用了「拿來主義」

文：白龍

人狐的四種相處模式

狐狸本是獨居動物，雌狐雄狐只有在繁殖期才會聚在一起，等孩子長大了，狐狸媽媽也會把小狐狸趕出領地，讓它們獨自謀生。

早期的狐狸精形象也大都是獨來獨往，一隻狐作祟，一隻狐搞惡作劇，或者一隻狐跟人打交道。它們是獨行俠，不需要任何幫手。這時候的狐狸精大都住在墓穴中，比如《搜神記》裡的著名狐狸精阿紫，受阿紫魅惑的人被發現時，就處於一座墓穴中。

但是隨著人類社會的發展，狐族也與時俱進，社會化的程度逐漸加深了。

唐代以前，狐妖們還只是學個人樣，將自己居住的墳墓或布置或幻化為人類的住宅，但歸根結柢，這都不是真的。

從明清時期開始，狐妖們徹底採用了「拿來主義」，宅子也只是在必要時幻化一下用來騙騙那些窮書生，很多時候，它們摒棄洞穴，像人一樣，正式搬到人的家中與人雜居。

與人最大的不同之處在於，狐狸們不事生產，它們沒錢交房租。

狐狸拖家帶口住進人的家中，一般情況下會選擇空置許久的樓房或者糧倉，也有一些雅致的狐狸選擇住在書房裡，因為這種地方一般乾燥又透風透氣，還很少有人打擾，最適合它們居住。

那麼這種不請自來的房客到底是怎麼和主人家相處的呢？一般有四種模式。

模式一：當「保全狐」，盡職盡責地為人看家護院

在《閱微草堂筆記》中，紀曉嵐的堂叔梅庵公說，淮鎮有個叫張子虛的人，他有五間空房，自成院落，不住人，專門用來放置雜物。

這樣的地方一般很吸引好奇心旺盛的孩童，於是張子虛經常聽到一群小孩在他家院子裡鬧騰。他嫌吵，就把門鎖上了，沒想到孩童們自有妙招，他們翻牆進去玩。

玩高興了，十幾個小孩開懷尖叫，這不是一般人能受得了的。

煩透了的張子虛想了個法子，他特意寫了一行字貼在了門上，上書：「此房狐仙所住，毋得穢汙！」一開始，他只是想嚇唬一下孩子們，也算是奏效了，畢竟小孩子多少都被告誡過，不要招惹狐狸。可是幾天後，張子虛正躺在床上睡覺，忽然聽到窗外有人在說話，那人說：「感謝先生您的召喚，我們一家已經搬來了，以後我們一定會好好替您看守這個院落的。」

從此之後，只要有人靠近這個院子，空中馬上飛來磚瓦，就連張子虛家的僮僕進門搬雜物，也會遭到無差別攻擊，大家不敢隨便靠近這裡。

張子虛也忙，不能天天進來收拾房子。這五間大空房由於長時間得不到修葺，又沾染不到人氣，不知道什麼時候竟然塌了，直到這時狐狸才搬走。

這就叫作「妖由人興」。

上述故事中的狐狸有點自作多情，人明明沒有請它，它竟然不請自來，還帶著一家老小全搬來了，也太會見縫插針，更有點過於堅守崗位了。

如果這古板的狐狸稍微通融一點，學習一下永續經營的策略，對那些僕人、婢女通融一點，自己也落得輕鬆。至於這家人，有狐狸幫忙看家、逮耗子，又何樂不為？這才是雙贏的策略。

只可惜這狐狸大概是第一次做住家狐狸，不太會當房客，不然也不會搞到房子塌了，主人家煩了，自己一家流落街頭，又要出門另覓住處這個地步。

狐狸，不過是看房子當保全嘛！可以不必這麼敬業的。

上面的狐狸和人顯然鬧得有點不愉快，不過，住在一起的人和狐也有和諧相處的。

模式二：與人和諧相處的「管家狐」

古籍記載，住家狐狸的形象一般都是白吃白住、偶爾一言不合還會搗亂使壞的房客，但古代也有以幫人看家顧家，用來抵扣房租的「管家狐」。

中書舍人張完質說，有個商人和一隻狐狸交上了朋友。一天，商人要出門經商，擔心家裡沒男主人會出事，就把一家老小全託付給了狐狸。

狐狸很負責，照顧起這一家人來倒是有模有樣的：對外，它張羅著防範一切起火偷盜之事；對內，家裡一應童僕婢女偷奸耍滑之事，它也都處理得井井有條。

只有一點，商人的老婆忽然跟鄰居勾搭上了，狐狸明明察覺到了這事，但還是表現得毫不知情，對此不聞不問。

兩年後，商人做生意回來了。

商人回到家之後，一看家裡內外被狐狸管理得很好，非常高興。他也很感激這隻仗義的狐狸。

但是，沒多久，商人漸漸察覺到了妻子跟鄰居間的曖昧情事。他怪罪狐狸為什麼不阻止鄰居，讓他戴了綠帽子。

狐狸倒是不生氣，聽了指責後，耐心地解釋：「你這件事乃是神仙所判，我這等小東西哪敢違背上天的旨意啊？」

商人不服氣：「萬惡淫為首，鬼神最厭惡的就是淫，怎麼會導人向淫呢？」

「是有這麼一回事，」狐狸解釋道，「不過，這位鄰居上輩子乃是一個土豪，你當時是他家的出納，仗著他的信任，利用職務之便吞了不少銀子。冥間判定拿你妻子抵債，他倆同床一晚，就能抵消五兩銀子，現在你還欠他七十多兩銀子呢，等還完了這筆錢，他們倆的緣分自然就盡了，你急什麼呢？」

商人露出了「你在逗我」的神情，狐狸高聲道：「你要是不信，不妨試一下，你把這七十多兩銀子還給他，看看會有什麼後果。」

商人想，反正自己出門一趟賺了不少銀子，有的是錢，試一下也無妨。商人果然帶著銀子去了鄰居家。

鄰居見商人來訪，明顯有些心虛，他以為商人是來打人的。

商人一拱手，鄰居下意識地抬手一擋，沒想到，預想中的拳頭沒落下來，鄰居尷尬地順勢撓了撓頭：

「啥事啊？」

商人心裡恨得牙癢癢的，但還是哈哈一笑：「聽說你家裡最近很困難，這次出門，多虧老天保佑，我賺了一點錢。大家都是鄰居，理應互相幫助，看你過這種苦日子，我於心不忍，所以特意拿八十兩銀子給你補貼家用。」