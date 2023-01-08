李瑞騰《像我這樣的教授》：若有人問我「中大十景」裡的最愛，我會毫不猶豫地說——中大湖

我們想讓你知道的是
如果讓現在的師生來重新票選中大十景，可能會換掉一大半；新十景說明他們的感受與記憶，那時候或許也能找到人來寫詩，舊體或新詩都無所謂了，但新景是不可能有夢機老師的詩了，這一位台灣極重要的傳統詩人，中大的名教授，在與病魔搏鬥近二十年之後，於二零一零年秋天撒手人寰，和素蘭師母天上相會去了，我們一邊哭，一邊為他祝福。
文：李瑞騰
中大十景再記——兼懷張孟機老師
文三館的主體建築完成了，工地圍牆已經拆除，接下來的是植栽美化庭園，以及內部裝潢；同時，空間的實質分配、搬遷諸事，也該進入時程了。初秋時節，擇一秋陽高照的吉時，敲鑼打鼓以祝願安居，中大人文園區更添勝景。
人文輝光
二○○九年八月十七日，文三館動土開工。那天，陽光耀眼，灑淨過後，行禮如儀，我望向搖晃的松影高聲朗讀著：
合青黃二色
我們綠成雙連坡上
煜煜閃爍的
人文輝光
是庭園
就該遍植蒼松
是江湖
就該有情有義
是進出古今的儒生
就該豪情萬丈
呼喚天地
拔地而起
我們依仁游藝
直至有鳳來儀
一顆松子悄然落地
沉睡的松鼠
於是驚起：
問松松不語
崔巍映碧空
冬春無異色
朝暮有清風
「冬春無異色，朝暮有清風」取自唐代詩人儲光羲〈石子松〉，我也曾在〈在中央〉一詩中用過，意在表達在無／有之間，在定靜自如中自有一種人文的輝光閃爍——這豐美多姿的人文園區，在我心，恆發著亮光。
經過長期的等待，文學院將有一棟美輪美奐的新館，內有電影院、劇場等。想起前此一段時日，數不盡的會議，內內外外的溝通協商，在動土開工的那一刻，不免有一些喜悅，當然也有了一些期待。我深知，這是我在院長任內的大事，也把它當作三十週年院慶的序幕，我因此要求營造公司，用中大十景的詩與書去裝飾工地圍籬。
木棉與櫻
關於中大十景的詩與書法，緣起於我在圖書館當館長的時候，為重整舊圖二樓的二十四小時K書中心，特請同事找出學生曾票選過的中大十景，請張夢機老師一景寫一首七言絕句，並請名書家黃群英、黃農、曾昭旭以及校內書家如洪惟助等十人惠賜墨寶，經裱褙後垂掛於中心之壁間，一方面雅化學生的閱讀空間，一方面彰顯屬於中大獨特的人文風華；其後圖書館曾製為書籤，中文系曾製為大一國文藏書票，這個加值利用，應有一定程度的功效。
當時我曾撰〈中大十景記〉一則：「中央大學於一九六二年在台灣苗栗復校後，設地球物理研究所；一九六七年奉准遷校桃園中壢近郊的雙連坡，從最初的一院（理學院）二系（物理學及大氣物理系），發展成今天的七院三十九系，加上極有特色的諸多獨立所、研究中心等，已是國內頂尖之研究型大學，校地寬闊，館舍巍峨，再加上滿園蒼翠，美景遠近馳名，足堪悠遊賞玩。」其下並介紹詩人張夢機教授。我簽准給付稿酬，親送去新店玫瑰中國城藥樓，夢機老師笑稱這是他寫詩以來的最高稿費。以下我將借著賞讀這十景詩，邀請讀者走入中大。
中大校門在中壢往觀音的路途的起點上，左轉筆直的中大路，穿過中大門，可遠望坡上的校門口；路兩旁是木棉花樹，夏日怒放時真個是燦然奪目，雄壯中帶有幾分絢麗。這木棉花道正是中大一景，夢機老師的詩是這樣寫的：
急軫輕喧大道晴，木棉花開誤疑櫻。
黌宮只在高坡上，漸覺書聲答轂聲。
由急軫而輕喧，只因轉入了放晴的木棉花道，而木棉花開誤疑櫻，應是車行之故；向著坡上行，漸漸覺得朗朗書聲和車聲相互應答著。中大路原未設門，現有中大門具指標性及形象性，乃劉兆漢校長時代所立，一旁有〈中大門誌〉略述校長對中大師生的期勉。
真正的校門在坡上，門口有筆墨紙硯景觀，正對著行政大樓，象徵意義極強，亦十景之一，夢機老師的詩有「文房有寶此珍藏」句，寓意深遠。行政大樓後面即校總圖書館，可稱新館，其後則是舊館——中正圖書館，現在是學生事務處、藝文中心、崑曲研究室等單位在使用。中庭甚雅，植有櫻花，夢機老師的詩如下：
珍藏遠勝絳雲樓，書館中庭花木幽。
力學諸生披善本，玉顏金屋悉堪求。
中庭當指舊館，我曾於初春於此賞櫻，駐足良久；其餘三句則合新舊館而寫。絳雲樓是清初詩人錢謙益的藏書之處，善本是版本學名稱，指古籍之佳者，包括精鈔精校精印者，夢機老師學殖深厚，乃愛書之人，對圖書館有很高的期許。
松濤撼空
舊圖西面緊鄰百花川，它原是流經中大校園的溝渠，過去想必真有百花，據說還有池塘，今無花無池，沿川鋪有木質步道，由南而北。詩人合新舊印象為百花川題詞：
長渠待養百花嬌，日暖東風慰寂寥。
夾道松陰閒撲袂，並排樹杪默生潮。
看來詩人記憶中的百花川亦無花，唯有日暖有東風可慰寂寥；後二句實寫，夾道並排的松樹，一「閒」一「默」勾連了這人與物的關係；「生潮」除指松濤，可能亦涉曾經有過的校園風潮。
再來就是大草坪了。很多人都知道，中大遙繼南京四牌樓六朝松的傳統，校園植栽以松為主，亦多草坪，文學院東西皆有草坪，東邊因文三館之建築而縮小，西邊即著名的太極草坪，有朱銘雕像，自然與人文雙美；川之東的舊圖門前，川之西的大草坪，都是珍貴的綠地，夢機老師寫大草坪，想來是泛指，窮盡中大之美。
青衿遊息樂其中，四合松濤欲撼空。
坐眺芊眠青草色，百弓遙映落陽紅。
「青矜」指中大學生，「中」指草坪，在其中「遊息」，動靜自如；然而，四面八方湧動的松濤，其狀如欲撼青空，暗藏一種呼喚天地的豪情。後二句從「遊息」生出，也是一動一靜，「芊眠」在這裡指草茂盛，「百弓遙映落陽紅」寫草坪上學生之動狀，似由射日翻轉而來，用「遙映」一詞，景況和諧美麗多矣。
然後就必須談情人步道了。中大校園約可由後門到中大湖這一條路分成東西兩大區塊，東校園環校公路的內側，植有兩排並列的松樹（有一些地方不是松樹），用石版鋪成細長步道，其寬僅容二人並行，於是有此美稱。夢機老師的筆下如是：
晚春步道暖氛增，照出松陰月代燈。
窄徑十尋生夕籟，情人細語漫相矜。
「晚春」、「月代燈」、「情人細語」等鋪成一個浪漫的空間景象，「步道」即「窄徑」，「十尋」（八尺為一尋）指的應該是其中一個段落。此詩背景是夜晚，在十景詩中比較特別。
如有人問我：十景中我的最愛是什麼？我會毫不猶豫地說：中大湖。多年以前我在《聯副》發表過一篇〈湖畔沉思〉，寫的就是中大湖，它不大，極有靈秀之氣；下面是夢機老師的〈中大湖〉詩：
裁箋欲寫一湖秋，煙水陶情此最幽。
何處飛來雙白鷺，晚晴銜出自優遊。
十景詩中，我覺得老師寫得最有感覺的也是這一首，所謂「此最幽」想來不誇張；至於「雙白鷺」，應該是有吧，我無緣見到，倒是見過優遊其間的兩隻鵝。
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。