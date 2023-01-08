2023/01/08,
文學

李瑞騰《像我這樣的教授》：若有人問我「中大十景」裡的最愛，我會毫不猶豫地說——中大湖

李瑞騰《像我這樣的教授》：若有人問我「中大十景」裡的最愛，我會毫不猶豫地說——中大湖
圖為中大湖。｜Photo Credit: 張立坤 @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

我們想讓你知道的是

如果讓現在的師生來重新票選中大十景，可能會換掉一大半；新十景說明他們的感受與記憶，那時候或許也能找到人來寫詩，舊體或新詩都無所謂了，但新景是不可能有夢機老師的詩了，這一位台灣極重要的傳統詩人，中大的名教授，在與病魔搏鬥近二十年之後，於二零一零年秋天撒手人寰，和素蘭師母天上相會去了，我們一邊哭，一邊為他祝福。

文：李瑞騰

中大十景再記——兼懷張孟機老師

文三館的主體建築完成了，工地圍牆已經拆除，接下來的是植栽美化庭園，以及內部裝潢；同時，空間的實質分配、搬遷諸事，也該進入時程了。初秋時節，擇一秋陽高照的吉時，敲鑼打鼓以祝願安居，中大人文園區更添勝景。

人文輝光

二○○九年八月十七日，文三館動土開工。那天，陽光耀眼，灑淨過後，行禮如儀，我望向搖晃的松影高聲朗讀著：

合青黃二色
我們綠成雙連坡上
煜煜閃爍的
人文輝光
是庭園

就該遍植蒼松
是江湖
就該有情有義

是進出古今的儒生
就該豪情萬丈
呼喚天地
拔地而起
我們依仁游藝
直至有鳳來儀
一顆松子悄然落地
沉睡的松鼠

於是驚起：
問松松不語
崔巍映碧空
冬春無異色
朝暮有清風

「冬春無異色，朝暮有清風」取自唐代詩人儲光羲〈石子松〉，我也曾在〈在中央〉一詩中用過，意在表達在無／有之間，在定靜自如中自有一種人文的輝光閃爍——這豐美多姿的人文園區，在我心，恆發著亮光。

經過長期的等待，文學院將有一棟美輪美奐的新館，內有電影院、劇場等。想起前此一段時日，數不盡的會議，內內外外的溝通協商，在動土開工的那一刻，不免有一些喜悅，當然也有了一些期待。我深知，這是我在院長任內的大事，也把它當作三十週年院慶的序幕，我因此要求營造公司，用中大十景的詩與書去裝飾工地圍籬。

木棉與櫻

關於中大十景的詩與書法，緣起於我在圖書館當館長的時候，為重整舊圖二樓的二十四小時K書中心，特請同事找出學生曾票選過的中大十景，請張夢機老師一景寫一首七言絕句，並請名書家黃群英、黃農、曾昭旭以及校內書家如洪惟助等十人惠賜墨寶，經裱褙後垂掛於中心之壁間，一方面雅化學生的閱讀空間，一方面彰顯屬於中大獨特的人文風華；其後圖書館曾製為書籤，中文系曾製為大一國文藏書票，這個加值利用，應有一定程度的功效。

當時我曾撰〈中大十景記〉一則：「中央大學於一九六二年在台灣苗栗復校後，設地球物理研究所；一九六七年奉准遷校桃園中壢近郊的雙連坡，從最初的一院（理學院）二系（物理學及大氣物理系），發展成今天的七院三十九系，加上極有特色的諸多獨立所、研究中心等，已是國內頂尖之研究型大學，校地寬闊，館舍巍峨，再加上滿園蒼翠，美景遠近馳名，足堪悠遊賞玩。」其下並介紹詩人張夢機教授。我簽准給付稿酬，親送去新店玫瑰中國城藥樓，夢機老師笑稱這是他寫詩以來的最高稿費。以下我將借著賞讀這十景詩，邀請讀者走入中大。

中大校門在中壢往觀音的路途的起點上，左轉筆直的中大路，穿過中大門，可遠望坡上的校門口；路兩旁是木棉花樹，夏日怒放時真個是燦然奪目，雄壯中帶有幾分絢麗。這木棉花道正是中大一景，夢機老師的詩是這樣寫的：

急軫輕喧大道晴，木棉花開誤疑櫻。
黌宮只在高坡上，漸覺書聲答轂聲。

由急軫而輕喧，只因轉入了放晴的木棉花道，而木棉花開誤疑櫻，應是車行之故；向著坡上行，漸漸覺得朗朗書聲和車聲相互應答著。中大路原未設門，現有中大門具指標性及形象性，乃劉兆漢校長時代所立，一旁有〈中大門誌〉略述校長對中大師生的期勉。

真正的校門在坡上，門口有筆墨紙硯景觀，正對著行政大樓，象徵意義極強，亦十景之一，夢機老師的詩有「文房有寶此珍藏」句，寓意深遠。行政大樓後面即校總圖書館，可稱新館，其後則是舊館——中正圖書館，現在是學生事務處、藝文中心、崑曲研究室等單位在使用。中庭甚雅，植有櫻花，夢機老師的詩如下：

珍藏遠勝絳雲樓，書館中庭花木幽。
力學諸生披善本，玉顏金屋悉堪求。

中庭當指舊館，我曾於初春於此賞櫻，駐足良久；其餘三句則合新舊館而寫。絳雲樓是清初詩人錢謙益的藏書之處，善本是版本學名稱，指古籍之佳者，包括精鈔精校精印者，夢機老師學殖深厚，乃愛書之人，對圖書館有很高的期許。

松濤撼空

舊圖西面緊鄰百花川，它原是流經中大校園的溝渠，過去想必真有百花，據說還有池塘，今無花無池，沿川鋪有木質步道，由南而北。詩人合新舊印象為百花川題詞：

長渠待養百花嬌，日暖東風慰寂寥。
夾道松陰閒撲袂，並排樹杪默生潮。

看來詩人記憶中的百花川亦無花，唯有日暖有東風可慰寂寥；後二句實寫，夾道並排的松樹，一「閒」一「默」勾連了這人與物的關係；「生潮」除指松濤，可能亦涉曾經有過的校園風潮。

再來就是大草坪了。很多人都知道，中大遙繼南京四牌樓六朝松的傳統，校園植栽以松為主，亦多草坪，文學院東西皆有草坪，東邊因文三館之建築而縮小，西邊即著名的太極草坪，有朱銘雕像，自然與人文雙美；川之東的舊圖門前，川之西的大草坪，都是珍貴的綠地，夢機老師寫大草坪，想來是泛指，窮盡中大之美。

青衿遊息樂其中，四合松濤欲撼空。
坐眺芊眠青草色，百弓遙映落陽紅。

「青矜」指中大學生，「中」指草坪，在其中「遊息」，動靜自如；然而，四面八方湧動的松濤，其狀如欲撼青空，暗藏一種呼喚天地的豪情。後二句從「遊息」生出，也是一動一靜，「芊眠」在這裡指草茂盛，「百弓遙映落陽紅」寫草坪上學生之動狀，似由射日翻轉而來，用「遙映」一詞，景況和諧美麗多矣。

然後就必須談情人步道了。中大校園約可由後門到中大湖這一條路分成東西兩大區塊，東校園環校公路的內側，植有兩排並列的松樹（有一些地方不是松樹），用石版鋪成細長步道，其寬僅容二人並行，於是有此美稱。夢機老師的筆下如是：

晚春步道暖氛增，照出松陰月代燈。
窄徑十尋生夕籟，情人細語漫相矜。

「晚春」、「月代燈」、「情人細語」等鋪成一個浪漫的空間景象，「步道」即「窄徑」，「十尋」（八尺為一尋）指的應該是其中一個段落。此詩背景是夜晚，在十景詩中比較特別。

如有人問我：十景中我的最愛是什麼？我會毫不猶豫地說：中大湖。多年以前我在《聯副》發表過一篇〈湖畔沉思〉，寫的就是中大湖，它不大，極有靈秀之氣；下面是夢機老師的〈中大湖〉詩：

裁箋欲寫一湖秋，煙水陶情此最幽。
何處飛來雙白鷺，晚晴銜出自優遊。

十景詩中，我覺得老師寫得最有感覺的也是這一首，所謂「此最幽」想來不誇張；至於「雙白鷺」，應該是有吧，我無緣見到，倒是見過優遊其間的兩隻鵝。


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