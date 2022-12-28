「任何人藝術」作為革命，「任何人政治」作為解放——洪席耶2022年最新著作《思考解放》解讀分享

文：陳潔曜

【前言】「感知分享」作為一種「任何人政治」

著作等身的法國政治／哲學／藝術思想家，賈克・洪席耶（Jacques Rancière），以82歲退休榮譽教授之姿，不僅2000年來，已提出超過30部著作，今（2022）年更已在法出版三本書籍，第一本著作個人已於第一時間，作出分析導讀，在此提出其今年第二本著作《思考解放》（Penser l'émancipation），作全文解析，希冀拋磚引玉，實踐洪席耶於2000年提出的「感知分享」（partage du sensible），一種「任何人政治」（politique de n’importe qui）之實踐工作。

Photo Credit: 截圖自作者

《思考解放》，這本160頁的著作，為洪席耶面對拉索斯基教授（Aliocha Wald Lasowski）之提問，一本分為五個對話的訪談集，包括〈政治的重新發明〉、〈藝術的創造〉、〈文學的實踐〉、〈馬克思哲學之繼承〉、〈電影的人民革命〉等五個部分，題目從古希臘政治到未來藝術，非常廣泛。

於這本洪席耶知無不言的訪談集，個人讚嘆其對自身思想，數十年演變的總體脈絡檢視，提出多個原本困惑學界或文化界，某些曖昧不明的朦朧疑點，作出最新的詮釋闡明，個人尤其驚異於其對以下三點的思想演變的進一步澄清：

1. 洪席耶五十年【反對後現代作為科學】

洪席耶於第一時間，反對後現代主義自封科學的位階，不斷企圖還原，後現代如何隱藏自身意識型態，偷渡菁英美學操縱。

2. 洪席耶二十年【平反後現代術語清洗】

以「後現代科學術語」，如「真實效應」（effet de réel），批評文藝作品，似以科學為名，一種自身菁英機構意識形態之清洗，洪席耶千禧年來，不斷平反被「真實效應」批評過濾的作品，如十九世紀現實主義小說、二十世紀現代主義電影。

3. 還原兩百年【美學革命，共振民主革命】

洪席耶提出的「美學政體」（régime esthétique），絕非是亞里斯多德《詩學》的菁英架構，卻是不斷反抗《詩學》階層秩序，與法國大革命共振的「美學革命」－「美學自主」與「人民自主」，如何作為一體兩面？

個人認為，洪席耶於2000年開始，不斷重新檢視自身的政治與藝術思考，至這本2022年的訪談集，仍不斷追尋，一種以民為主的「平等性」思想，並串聯藝術，翻轉菁英階級漂亮術語宰制，追尋融合「任何人政治」與「任何人藝術」之共享，如何變為可能？

以下為個人的本書全文解讀，希冀能提供一點思路，敬請指教。

洪席耶終其一生【反對後現代作為科學】

某些學界將洪席耶視為後現代思想家，似不甚準確，我們更可以說，洪席耶為五十多年前，第一時間反對後現代作為科學的思想家， 並長期承擔後果。

洪席耶直接以「斷裂」（rupture）這個字，講述其於半世紀之前，與「後現代科學方法」之關係。

青年洪席耶身為法國首屈一指學府——巴黎高師的高材生，為當時叱吒風雲思想家，阿圖賽（Louis Pierre Althusser），最得意的門生之一，兩人師徒關係，當時傳為佳話。兩人關係之密切，甚至讓阿圖賽指定洪席耶召開研討會，發表論文，研究當時方興未艾的後現代思潮。

當時，阿圖賽將馬克思個人思想，特別劃分為「青年時期」和「成熟時期」，前者為自發性衝動的模糊概念，混雜不理性意識形態，後來思想凝結成形，結晶為《資本論》的科學術語理性論述，阿圖賽鑑此指出，青年馬克思自此從意識形態至上，進入了「科學時期」，有如人類將從非理性的籠統人文現代主義，轉向當時方興未艾的「後現代」，一種宣稱解構所有意識形態的嶄新「科學方法」，洪席耶一言以蔽之，稱之為巴特（Roland Barthes）、傅柯（Michel Foucault）、拉岡（Jacques Lacan）的「結構主義」（structuralisme）。

洪席耶自述被阿圖賽指定的工作：「我必須在研討會，展現馬克思青年時期寫作的『意識形態』，與《資本論》的『科學性』，兩者之間如何截然劃分（coupure）。」

然而，還是研究生的洪席耶，對導師指定的作業，深感不安，產生疑問重重。青年洪席耶首先感到，將馬克思分為青年「意識形態」、成熟「科學時期」，就像將新興後現代，視為完美解決人類所有意識形態的「科學方法」，只是一種預設立場，以一種自尋對立，將造成思想「僵化」（rigidification）。

青年洪席耶更意識到，「知識機構」（institutions du savoir）明確區分「意識形態」與「科學」，意圖從低等原初「無知」（ignorance），進化到高等精緻「智能」（intelligence），如此必須掌握拗口術語、造成窄門、門檻的知識體系，難道不是菁英階層專屬，以「科學方法」為名的「誘入圈套」（englué）嗎？

年輕氣盛的青年洪席耶，於是公開撰文，直接反對恩師阿圖賽的主張，認為將馬克思一生連貫思想，劃分為「意識形態」和「科學」，即是問題本身。兩個時期不僅不能夠截然分割，更是相互連結、相互補充、動態互生。馬克思主義不管作為意識形態還是科學，都是沉浸於人類思想長河，為社會民主化，一種不斷演化的有機生存試煉。