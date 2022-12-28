「任何人藝術」作為革命，「任何人政治」作為解放——洪席耶2022年最新著作《思考解放》解讀分享
我們想讓你知道的是
著作等身的法國政治／哲學／藝術思想家，賈克・洪席耶，以82歲退休榮譽教授之姿，不僅2000年來，已提出超過30部著作，今年更已在法出版三本書籍。在此提出其今年第二本著作《思考解放》，作全文解析，希冀拋磚引玉，實踐洪席耶於2000年提出的「感知分享」，一種「任何人政治」之實踐工作。
文：陳潔曜
【前言】「感知分享」作為一種「任何人政治」
著作等身的法國政治／哲學／藝術思想家，賈克・洪席耶（Jacques Rancière），以82歲退休榮譽教授之姿，不僅2000年來，已提出超過30部著作，今（2022）年更已在法出版三本書籍，第一本著作個人已於第一時間，作出分析導讀，在此提出其今年第二本著作《思考解放》（Penser l'émancipation），作全文解析，希冀拋磚引玉，實踐洪席耶於2000年提出的「感知分享」（partage du sensible），一種「任何人政治」（politique de n’importe qui）之實踐工作。
《思考解放》，這本160頁的著作，為洪席耶面對拉索斯基教授（Aliocha Wald Lasowski）之提問，一本分為五個對話的訪談集，包括〈政治的重新發明〉、〈藝術的創造〉、〈文學的實踐〉、〈馬克思哲學之繼承〉、〈電影的人民革命〉等五個部分，題目從古希臘政治到未來藝術，非常廣泛。
於這本洪席耶知無不言的訪談集，個人讚嘆其對自身思想，數十年演變的總體脈絡檢視，提出多個原本困惑學界或文化界，某些曖昧不明的朦朧疑點，作出最新的詮釋闡明，個人尤其驚異於其對以下三點的思想演變的進一步澄清：
1. 洪席耶五十年【反對後現代作為科學】
洪席耶於第一時間，反對後現代主義自封科學的位階，不斷企圖還原，後現代如何隱藏自身意識型態，偷渡菁英美學操縱。
2. 洪席耶二十年【平反後現代術語清洗】
以「後現代科學術語」，如「真實效應」（effet de réel），批評文藝作品，似以科學為名，一種自身菁英機構意識形態之清洗，洪席耶千禧年來，不斷平反被「真實效應」批評過濾的作品，如十九世紀現實主義小說、二十世紀現代主義電影。
3. 還原兩百年【美學革命，共振民主革命】
洪席耶提出的「美學政體」（régime esthétique），絕非是亞里斯多德《詩學》的菁英架構，卻是不斷反抗《詩學》階層秩序，與法國大革命共振的「美學革命」－「美學自主」與「人民自主」，如何作為一體兩面？
個人認為，洪席耶於2000年開始，不斷重新檢視自身的政治與藝術思考，至這本2022年的訪談集，仍不斷追尋，一種以民為主的「平等性」思想，並串聯藝術，翻轉菁英階級漂亮術語宰制，追尋融合「任何人政治」與「任何人藝術」之共享，如何變為可能？
以下為個人的本書全文解讀，希冀能提供一點思路，敬請指教。
洪席耶終其一生【反對後現代作為科學】
某些學界將洪席耶視為後現代思想家，似不甚準確，我們更可以說，洪席耶為五十多年前，第一時間反對後現代作為科學的思想家， 並長期承擔後果。
洪席耶直接以「斷裂」（rupture）這個字，講述其於半世紀之前，與「後現代科學方法」之關係。
青年洪席耶身為法國首屈一指學府——巴黎高師的高材生，為當時叱吒風雲思想家，阿圖賽（Louis Pierre Althusser），最得意的門生之一，兩人師徒關係，當時傳為佳話。兩人關係之密切，甚至讓阿圖賽指定洪席耶召開研討會，發表論文，研究當時方興未艾的後現代思潮。
當時，阿圖賽將馬克思個人思想，特別劃分為「青年時期」和「成熟時期」，前者為自發性衝動的模糊概念，混雜不理性意識形態，後來思想凝結成形，結晶為《資本論》的科學術語理性論述，阿圖賽鑑此指出，青年馬克思自此從意識形態至上，進入了「科學時期」，有如人類將從非理性的籠統人文現代主義，轉向當時方興未艾的「後現代」，一種宣稱解構所有意識形態的嶄新「科學方法」，洪席耶一言以蔽之，稱之為巴特（Roland Barthes）、傅柯（Michel Foucault）、拉岡（Jacques Lacan）的「結構主義」（structuralisme）。
洪席耶自述被阿圖賽指定的工作：「我必須在研討會，展現馬克思青年時期寫作的『意識形態』，與《資本論》的『科學性』，兩者之間如何截然劃分（coupure）。」
然而，還是研究生的洪席耶，對導師指定的作業，深感不安，產生疑問重重。青年洪席耶首先感到，將馬克思分為青年「意識形態」、成熟「科學時期」，就像將新興後現代，視為完美解決人類所有意識形態的「科學方法」，只是一種預設立場，以一種自尋對立，將造成思想「僵化」（rigidification）。
青年洪席耶更意識到，「知識機構」（institutions du savoir）明確區分「意識形態」與「科學」，意圖從低等原初「無知」（ignorance），進化到高等精緻「智能」（intelligence），如此必須掌握拗口術語、造成窄門、門檻的知識體系，難道不是菁英階層專屬，以「科學方法」為名的「誘入圈套」（englué）嗎？
年輕氣盛的青年洪席耶，於是公開撰文，直接反對恩師阿圖賽的主張，認為將馬克思一生連貫思想，劃分為「意識形態」和「科學」，即是問題本身。兩個時期不僅不能夠截然分割，更是相互連結、相互補充、動態互生。馬克思主義不管作為意識形態還是科學，都是沉浸於人類思想長河，為社會民主化，一種不斷演化的有機生存試煉。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。