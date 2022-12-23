英國軍方與美國AI大數據公司Palantir簽7500萬英鎊合約，顯現歐美積極尋求戰場新科技野心
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帕蘭泰爾此次與英國政府合作，反映新科技在扭轉烏俄戰爭局勢中扮演的關鍵角色，例如：豐富的衛星影像能讓軍事分析人員在極短時間內察覺戰場變化、人工智慧軟體也被用來識別坦克、火箭炮及其他目標。如今，無論是美國或歐洲盟國都正在積極尋求，能在戰爭中取得優勢的技術。
文：黃皓筠
位於美國矽谷的大數據分析軟體公司「帕蘭泰爾」（Palantir），日前與英國國防部簽署了一份為期3年、價值約7500萬英鎊（約新台幣27.8億元）的合約。此舉除了揭示數據科技在烏俄戰爭中確實扮演關鍵要角，也顯現歐美積極尋求戰場優勢的野心。
根據《路透社》，帕蘭泰爾未來將協助英國進行軍事行動及情報工作，其中包含透過人工智慧進行大數據分析，為軍方提供實戰方案，並預測不同選擇的結果與成效等，合約內容也將進一步推動英國國防部數位化轉型，擴大軟體使用範圍。
報導進一步指出，帕蘭泰爾此次與英國政府合作，反映新科技在扭轉烏俄戰爭局勢中扮演的關鍵角色，例如：豐富的衛星影像能讓軍事分析人員在極短時間內察覺戰場變化、人工智慧軟體也被用來識別坦克、火箭炮及其他目標。如今，無論是美國或歐洲盟國都正在積極尋求，能在戰爭中取得優勢的技術。
根據英媒《The Telegraph》，帕蘭泰爾開發的工具先前已被英國皇家海軍（Royal Navy）用於後勤工作和戰略規劃。此外，在疫情大流行之際，軍方便利用該公司開發的Foundry系統重組人員編制，幫助政府快速發展應對措施。
「帕蘭泰爾與國防部的協議，將使英國軍隊加速成為一支真正具有整合能力的部隊。」帕蘭泰爾英國分公司國防與國家安全負責人威廉斯（Guy Williams）說道。
帕蘭泰爾究竟為何方神聖？
這家名稱取自著名小說《魔戒》（The Lord of the Rings）中「真知晶球」 （Palantir）的公司，成立於2004年。《紐約時報》報導，帕蘭泰爾創辦人的理念，來自第三方支付平台Paypal，過去信用卡常常遭盜用的事件。當時Paypal一度損失約150％的收入，最後創辦人透過電腦計算的方式，幫助PayPal鎖定異常交易，並將數據提供員工進行調查。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8