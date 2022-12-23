英國軍方與美國AI大數據公司Palantir簽7500萬英鎊合約，顯現歐美積極尋求戰場新科技野心

文：黃皓筠

位於美國矽谷的大數據分析軟體公司「帕蘭泰爾」（Palantir），日前與英國國防部簽署了一份為期3年、價值約7500萬英鎊（約新台幣27.8億元）的合約。此舉除了揭示數據科技在烏俄戰爭中確實扮演關鍵要角，也顯現歐美積極尋求戰場優勢的野心。

根據《路透社》，帕蘭泰爾未來將協助英國進行軍事行動及情報工作，其中包含透過人工智慧進行大數據分析，為軍方提供實戰方案，並預測不同選擇的結果與成效等，合約內容也將進一步推動英國國防部數位化轉型，擴大軟體使用範圍。

報導進一步指出，帕蘭泰爾此次與英國政府合作，反映新科技在扭轉烏俄戰爭局勢中扮演的關鍵角色，例如：豐富的衛星影像能讓軍事分析人員在極短時間內察覺戰場變化、人工智慧軟體也被用來識別坦克、火箭炮及其他目標。如今，無論是美國或歐洲盟國都正在積極尋求，能在戰爭中取得優勢的技術。

根據英媒《The Telegraph》，帕蘭泰爾開發的工具先前已被英國皇家海軍（Royal Navy）用於後勤工作和戰略規劃。此外，在疫情大流行之際，軍方便利用該公司開發的Foundry系統重組人員編制，幫助政府快速發展應對措施。

「帕蘭泰爾與國防部的協議，將使英國軍隊加速成為一支真正具有整合能力的部隊。」帕蘭泰爾英國分公司國防與國家安全負責人威廉斯（Guy Williams）說道。

帕蘭泰爾究竟為何方神聖？

這家名稱取自著名小說《魔戒》（The Lord of the Rings）中「真知晶球」 （Palantir）的公司，成立於2004年。《紐約時報》報導，帕蘭泰爾創辦人的理念，來自第三方支付平台Paypal，過去信用卡常常遭盜用的事件。當時Paypal一度損失約150％的收入，最後創辦人透過電腦計算的方式，幫助PayPal鎖定異常交易，並將數據提供員工進行調查。