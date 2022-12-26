犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（一）：麻原彰晃是誰？信徒為何深信扭曲的教義？
我們想讓你知道的是
先撇開我們對其「邪教」的印象，這麼多的信徒，總不可能一開始就是為了追尋邪惡和暴力而來修行的吧。其實，依照信徒依照加入程度深淺而定，奧姆真理教顯示的樣貌是相當不一樣的。
文：居墨
前言
在1985年的日本某處居酒屋，或許會有這樣的對話。 「人生的意義是什麼？」一位年輕上班族把頭靠在桌上，死氣沉沉地抱怨道：「難道就是每天工作、加班、被老闆罵嗎？我們可是東大畢業的菁英啊。」 與他一起喝酒的同齡朋友應和他：「在這個金錢至上的世界，不工作到死人生就完蛋了啊。」 「沒有別的出路了嗎？」
在哀嘆聲之中，其中一位年輕人卻是兩眼發光。「喂，大家要不要跟我去聽一個宗師講道？他的講道非常精采，啟發我很多想法。」眾人面面相覷。「該不會又是那種奇怪的新興宗教吧。」有人這麼說，面帶懷疑神色。
但也有人這麼說：「我想去，反正去看看，也沒有什麼損失……說不定真的會找到新方向也說不定呢。」 他們並不知道，去的人真的找到了一條人生新方向──一條朝著毀滅與瘋狂而去的路。
時代背景
「新興宗教」一詞看似指當代全新的宗教團體，但在日本，新興宗教的發展卻已有百多年歷史。隨著明治維新後，政府將神道教抬高為國教，天皇為神權的代表，但農民與其他底層民眾的生活依然苦不堪言。新興宗教，走入民間，不高高在上，才真正滿足了農民的心理慰藉。
新興宗教一度在戰爭期間被政府禁止，但在二次世界大戰戰敗後的日本社會，又有全新的社會秩序要重新建立，新興宗教再度抬頭。1970、1980年代開始，隨著日本經濟穩定成長，消費主義大量盛行，金錢至上與彼此競爭的價值觀，普遍流行於社會當中，基本的生存問題不再是人們的煩惱所在。
然而相對地，人的精神產生了更大的空洞，這樣的情況到了經濟泡沫時期變得更為明顯。即便是高知識分子也不一定能在知識中得到安身立命的原因，許多年輕人紛紛懷疑在這樣強調競爭與物質的現實社會中，自己的價值何在？生命的意義何在？有沒有金錢、成家、世俗成就以外的答案可以追尋呢？
這樣的苦悶氛圍，以及尋求精神出路的渴望，為新興宗教「奧姆真理教」開闢了一片天地。
奧姆真理教的創辦人麻原彰晃，也曾在年輕時加入「阿含宗」這一有佛教元素的新興宗教。在當時眾多新興教派出現的社會背景下，選擇加入某宗教，甚至是出家，雖然不一定會被家人與朋友理解，但另一方面來說，也不是太過罕見或驚世駭俗的事情。可以看做是一種遠離競爭社會的選擇，選擇離開家庭，展開自我修行與自我心靈滿足的「生涯規劃」。
在大規模的恐怖攻擊事件發生前，奧姆真理教因為大規模的地方開發與大量信徒湧入修行，已經受到地方民眾的反對與排擠。不過，教團名氣依然攀升，教團也利用電視、廣播，以及出書等等曝光手段，讓教團更受到社會的正面關注，進一步擴大規模，招收更多出家信徒與在家信徒。
可以說，在毒氣事件前，即使因為行事誇大或多或少受到地方民眾的排擠，也只是「奇怪的一個組織」，而非「會實施恐怖攻擊的恐怖組織」。由此可見，奧姆真理教有不同的面貌等待我們進一步釐清，這一切，先從松本智津夫（麻原彰晃本名）來說起。
麻原彰晃是誰
1955年，松本智津夫在熊本出生，日本還在戰後重新復興的過程，新式鋼筋混擬土的建築大量擠壓傳統木屋與榻榻米的購買需求，因此松本家可以說經濟拮据。松本智津夫有視盲問題而被送入盲人學校。高中畢業後，成績相當普通的松本，卻有「想當醫生」的雄心壯志，三度準備東京大學的入學考，不過三次都落榜。
第三次落榜後，與補習班內同樣在為大學考試準備的石井知子結婚，之後生了三個女兒。但松本智津夫繼續遇到許多挫折，開的針灸店生意不好，過沒多久就破產。接著他開始一連串的詐騙行為，為了償還債務又再度詐騙，詐騙失敗被罰款又增加財務負擔，惡性的滾雪球效應，甚至害妻子得到恐慌症與強迫症。
前身機構
在現實社會中不斷遇到挫敗的松本智津夫，同時，卻在宗教方面有了不同的體驗。1980年，25歲的他，加入當時的新興宗教「阿含宗」，在這團體內他接觸到佛學經典及淺層的佛家思想。也是這時候他開始第一步的改名，改為松本「彰晃」，與「釋迦」的念法類似。他第二次改名，改叫「麻原」彰晃，麻原與阿修羅的日語念法也相當近似。
然而松本彰晃並不只以佛法為修練重點，1980年代，他在東京開了一間專門招收想要學習超能力的補習班，修練方法有瑜珈、打坐等。作為講師，他更以刻苦修練與樸素的飲食，當作學員學習的範本。
1985年，麻原彰晃選擇梵文的「唵」（Om，音近「奧姆」）當作自己補習班改名的發想來源，改叫「奧姆會」。從他的名字到補習班的改名，可以看到他不斷借用佛門宗教的元素，形塑自身新興宗教的特質。
另一方面，他又以超能力為號召，他先找攝影師拍攝他宣稱以超能力飄浮空中的樣貌，照片在報紙上引發熱烈討論。雖然這所謂的「浮空超能力」，不過就是在麻原彰晃跳躍時按下快門連拍造成的視覺效果，但攝影技術跟造假的概念在當時社會還不夠普及，也使得眾多信徒對照片深信不疑。
原本不大的道館很快有了相當大的知名度，奧姆會進而申請宗教法人「奧姆神仙會」，信徒超過千人。
在信徒入會費等經費支持下，麻原彰晃在1986年前往尼泊爾修行。經過三個月後，他宣稱自己得到了前所未有的修行進步，達到「解脫」的地位，回國後，他又得到更多信徒捐獻而來的資金貢獻。以此為本，奧姆神仙會買到東京世田谷的土地，並以此為東京總部。隔年，奧姆神仙會改名為「奧姆真理教」，麻原彰晃為教主，團體性質正式從一開始的超能力研修團體，改為具有教主的新興宗教。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。