犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（一）：麻原彰晃是誰？信徒為何深信扭曲的教義？

文：居墨

前言

在1985年的日本某處居酒屋，或許會有這樣的對話。 「人生的意義是什麼？」一位年輕上班族把頭靠在桌上，死氣沉沉地抱怨道：「難道就是每天工作、加班、被老闆罵嗎？我們可是東大畢業的菁英啊。」 與他一起喝酒的同齡朋友應和他：「在這個金錢至上的世界，不工作到死人生就完蛋了啊。」 「沒有別的出路了嗎？」

在哀嘆聲之中，其中一位年輕人卻是兩眼發光。「喂，大家要不要跟我去聽一個宗師講道？他的講道非常精采，啟發我很多想法。」眾人面面相覷。「該不會又是那種奇怪的新興宗教吧。」有人這麼說，面帶懷疑神色。

但也有人這麼說：「我想去，反正去看看，也沒有什麼損失……說不定真的會找到新方向也說不定呢。」 他們並不知道，去的人真的找到了一條人生新方向──一條朝著毀滅與瘋狂而去的路。

時代背景

「新興宗教」一詞看似指當代全新的宗教團體，但在日本，新興宗教的發展卻已有百多年歷史。隨著明治維新後，政府將神道教抬高為國教，天皇為神權的代表，但農民與其他底層民眾的生活依然苦不堪言。新興宗教，走入民間，不高高在上，才真正滿足了農民的心理慰藉。

新興宗教一度在戰爭期間被政府禁止，但在二次世界大戰戰敗後的日本社會，又有全新的社會秩序要重新建立，新興宗教再度抬頭。1970、1980年代開始，隨著日本經濟穩定成長，消費主義大量盛行，金錢至上與彼此競爭的價值觀，普遍流行於社會當中，基本的生存問題不再是人們的煩惱所在。

然而相對地，人的精神產生了更大的空洞，這樣的情況到了經濟泡沫時期變得更為明顯。即便是高知識分子也不一定能在知識中得到安身立命的原因，許多年輕人紛紛懷疑在這樣強調競爭與物質的現實社會中，自己的價值何在？生命的意義何在？有沒有金錢、成家、世俗成就以外的答案可以追尋呢？

這樣的苦悶氛圍，以及尋求精神出路的渴望，為新興宗教「奧姆真理教」開闢了一片天地。

奧姆真理教的創辦人麻原彰晃，也曾在年輕時加入「阿含宗」這一有佛教元素的新興宗教。在當時眾多新興教派出現的社會背景下，選擇加入某宗教，甚至是出家，雖然不一定會被家人與朋友理解，但另一方面來說，也不是太過罕見或驚世駭俗的事情。可以看做是一種遠離競爭社會的選擇，選擇離開家庭，展開自我修行與自我心靈滿足的「生涯規劃」。

在大規模的恐怖攻擊事件發生前，奧姆真理教因為大規模的地方開發與大量信徒湧入修行，已經受到地方民眾的反對與排擠。不過，教團名氣依然攀升，教團也利用電視、廣播，以及出書等等曝光手段，讓教團更受到社會的正面關注，進一步擴大規模，招收更多出家信徒與在家信徒。

可以說，在毒氣事件前，即使因為行事誇大或多或少受到地方民眾的排擠，也只是「奇怪的一個組織」，而非「會實施恐怖攻擊的恐怖組織」。由此可見，奧姆真理教有不同的面貌等待我們進一步釐清，這一切，先從松本智津夫（麻原彰晃本名）來說起。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 「奧姆真理教」教主麻原彰晃

麻原彰晃是誰

1955年，松本智津夫在熊本出生，日本還在戰後重新復興的過程，新式鋼筋混擬土的建築大量擠壓傳統木屋與榻榻米的購買需求，因此松本家可以說經濟拮据。松本智津夫有視盲問題而被送入盲人學校。高中畢業後，成績相當普通的松本，卻有「想當醫生」的雄心壯志，三度準備東京大學的入學考，不過三次都落榜。

第三次落榜後，與補習班內同樣在為大學考試準備的石井知子結婚，之後生了三個女兒。但松本智津夫繼續遇到許多挫折，開的針灸店生意不好，過沒多久就破產。接著他開始一連串的詐騙行為，為了償還債務又再度詐騙，詐騙失敗被罰款又增加財務負擔，惡性的滾雪球效應，甚至害妻子得到恐慌症與強迫症。

前身機構

在現實社會中不斷遇到挫敗的松本智津夫，同時，卻在宗教方面有了不同的體驗。1980年，25歲的他，加入當時的新興宗教「阿含宗」，在這團體內他接觸到佛學經典及淺層的佛家思想。也是這時候他開始第一步的改名，改為松本「彰晃」，與「釋迦」的念法類似。他第二次改名，改叫「麻原」彰晃，麻原與阿修羅的日語念法也相當近似。

然而松本彰晃並不只以佛法為修練重點，1980年代，他在東京開了一間專門招收想要學習超能力的補習班，修練方法有瑜珈、打坐等。作為講師，他更以刻苦修練與樸素的飲食，當作學員學習的範本。

1985年，麻原彰晃選擇梵文的「唵」（Om，音近「奧姆」）當作自己補習班改名的發想來源，改叫「奧姆會」。從他的名字到補習班的改名，可以看到他不斷借用佛門宗教的元素，形塑自身新興宗教的特質。

另一方面，他又以超能力為號召，他先找攝影師拍攝他宣稱以超能力飄浮空中的樣貌，照片在報紙上引發熱烈討論。雖然這所謂的「浮空超能力」，不過就是在麻原彰晃跳躍時按下快門連拍造成的視覺效果，但攝影技術跟造假的概念在當時社會還不夠普及，也使得眾多信徒對照片深信不疑。

原本不大的道館很快有了相當大的知名度，奧姆會進而申請宗教法人「奧姆神仙會」，信徒超過千人。

在信徒入會費等經費支持下，麻原彰晃在1986年前往尼泊爾修行。經過三個月後，他宣稱自己得到了前所未有的修行進步，達到「解脫」的地位，回國後，他又得到更多信徒捐獻而來的資金貢獻。以此為本，奧姆神仙會買到東京世田谷的土地，並以此為東京總部。隔年，奧姆神仙會改名為「奧姆真理教」，麻原彰晃為教主，團體性質正式從一開始的超能力研修團體，改為具有教主的新興宗教。