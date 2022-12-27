犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（二）：為了對抗教團，慘遭滅門的坂本堤律師
我們想讓你知道的是
為了1990年的眾議院大選，真理教用盡一切資源打造良好形象，準備前進國會、統治日本，怎能因為區區一個小律師前功盡棄呢？因此教主麻原彰晃親自下令，這個巨大的禍害，非除不可。
文：Hasami綠
1989年的日本人，剛經歷年號的更迭，好不容易送走戰後抑鬱的昭和時代，迎來平成新紀元；但新天皇登基，並沒有讓日本人民因此感受到新氣象，反而進入了另一個經濟蕭條的循環，人生似乎沒有前景。正因如此，眾多新興宗教找到了立足點，讓芸芸眾生找到生命意義──在這之中，也包含教義越來越偏激的奧姆真理教。
一位年輕女記者江川紹子，對這時代流行的新興宗教題材感興趣，她找到一位兒子曾經加入奧姆真理教的母親進行訪問。訪問的過程中，她不僅了解到奧姆真理教的問題，還發現這對母子與許多想離開教團的受害者，為了對抗教團、聲張權利而急需法律諮詢。
滿懷熱血的年輕記者，立刻介紹了一位同樣滿懷熱血的年輕律師──坂本堤。他們這時候只有對抗邪教、為受害者爭取權益的念頭，絲毫沒有想過自己的命運將如何改變。
護世教團的表與裡
在滿是新興宗教的日本社會，奧姆真理教找出了一條與眾不同的道路──比其他教團更為激進。教主麻原彰晃，以佛教護法大黑天自居，該神本是印度教濕婆的化身，但傳到了日本，成為救苦救難的神祇，為信徒帶來財富也可治療疾病。
跟所有的宗教最初擴張勢力的手段一樣，首先是神蹟，然後是一連串儀式與修行的建立。為了讓信徒誠服，進一步是加深與信徒的連結，和消滅不安分的因子。
信徒數量日益眾多，教團不得不為信眾劃分等級。教主雖然不能親自面見每一位信徒，但他們可以透過教主身體的一部分，與教主近距離接觸，例如教主的體液。對，你沒看錯──就是體液。從教主的洗澡水、唾液、精液、血液，因為教主是神聖的，他身上產生的體液當然也是神聖的，所以這些「周邊商品」，就成了奧姆真理教的龐大財源收入。
另一方面，為了凝聚向心力，奧姆真理教開始出現各種控制教徒的手段。例如召集信徒到深山裡的道場，透過苦修削弱信徒的意識，並篩選出信仰更堅定的成員，直到他們嘴裡只能吐出：「感恩教主、讚嘆教主。」隨著現實連結遭到剝奪，信徒失去了獨立思考能力，看著其他信眾因為反抗教團而遭到殺害，也絲毫不覺得有什麼問題。
看在坂本堤與江川紹子等人眼裡，這簡直就是一場可怕的鬧劇。
教團眼裡的惡魔：青年律師坂本堤的反擊
雖然教團的活動日益激烈，但由於善後的手段十分高明，運用宣傳手法讓對外口徑一致，儘管1988年發生過「在家信者死亡事件」，1989年初又發生「男性信者殺害事件」，消息卻被封鎖在教團內部，從未曝光在媒體上。因此奧姆真理教依舊在1989年8月25日順利取得正式的宗教法人許可，讓教團士氣大盛，日益瘋狂。
然而此時，還是有一群清醒且有正義感的人願意挺身而出，試圖抵擋這股蔓延全日本的巨大精神瘟疫。
坂本堤自東大法律系畢業，他成為律師之後，開始投身各種保護人權的活動，因緣際會下，透過記者江川紹子的引介，開始接觸教團的受害者們。這些想要退教的人們，不僅拿不回當初受騙捐獻的財產，還受到真理教各種追殺與威嚇。
坂本堤認為，要能從教團爪牙中拯救受到孤立的脫教者，首先必須將他們團結起來，組成受害者協會，才有力量與教團對抗。同時他也深深了解，要對抗奧姆真理教，必須以其人之道還治其人之身，透過大眾媒體直接戳破教主的醜陋面目，才是最有效的方式。
他陸續以匿名的方式接受新聞台與報章週刊的訪談，引起大眾對奧姆真理教的質疑。這在當時掀起一股報導風潮，人們逐漸注意到這個古怪的新興宗教，了解到它的問題。而這個偏激教團，還組成了政黨「真理黨」，想要在隔年（1990年）的選舉獲得眾議院席次呢。
到目前為止，坂本堤的計畫都進行得很順利。在信息來源保密原則的前提下，坂本受到了媒體的保護，也不用擔心自己遭到教團針對。不過，到了10月26日，坂本接受TBS電視部的wide show《約會在三點》專訪時，他的保護傘被破壞了。
TBS內部人員違反新聞倫理，在當事人不知情的情況下，在開播前主動把節目的錄像內容交給奧姆真理教，引起教團的憤怒與恐慌。最後，在奧姆真理教的壓力之下，TBS取消播放計劃。少了一次播出機會還不是坂本堤最需要擔心的問題，現在他的身分曝光，奧姆真理教知道他們的敵人是誰了。
為了明年（1990年）的眾議院大選，真理教用盡一切資源打造良好形象，準備前進國會、統治日本，怎能因為區區一個小律師前功盡棄呢？因此教主麻原彰晃親自下令，這個巨大的禍害，非除不可。拯救世界於水火之中，就是奧姆真理教的使命。為了這個偉大的使命，殺一個想退教的信徒，或殺一個批評教團的律師，都沒有什麼好猶豫的。
痛下殺手，除掉世界不需要的人
麻原彰晃派出核心幹部村井秀夫、早川紀代秀、岡崎一明、新實智光、端本悟和中川智正等六人前往橫濱，為了救世大業除掉不該存在的人。他們進入坂本堤的家，用鐵錘擊傷坂本堤，然後毆打他的妻子坂本都子，最後對只有一歲兩個月的坂本龍彥下毒手，夫妻二人雙雙被注射氯化鉀後絞死。
這是一個縝密的行兇過程，為了不被人輕易發現遺體，他們將一家三口拆散，分別藏匿在不同的地方。坂本堤的遺體埋在新潟縣名立町（今上越市）山中；坂本都子的遺體埋在富山縣魚津市的僧岳中；坂本龍彥的遺體埋在長野縣大町市日向山的山中。作案工具也扔進了大海。三條人命，在教主神威面前不值一提。坂本堤一家三口，就這樣無情地被教團給抹殺了，人間蒸發。
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