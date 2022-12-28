犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（三）：造成600多人傷亡的松本市沙林毒氣攻擊
我們想讓你知道的是
教團研發出沙林毒氣之後，發現這項武器十分可用。他們一方面繼續與長野縣打買賣契約的官司，另一方面展開試驗沙林毒氣恐怖攻擊的行動，目標便是松本市地方法院。
平凡的日子一天一天過，很少人身在其中，會去倒數這瑣碎的幸福還剩下多少天。歡笑、爭吵、和解、愛……在日常的齒輪滾動停止之前，就好像永恆一般的流動下去。 然而，「最後一天」卻可以來得讓人如此意外，如此措手不及。
1994年6月27日晚間，長野縣松本市市民河野義行發現妻子澄子倒在地板上，口吐白沫、身體抽搐、昏迷不醒。「老婆，你怎麼了？快醒醒。」不知道妻子得了什麼急病，他緊急打電話向外求救，卻感覺到自己的身體也出了異狀，呼吸困難，腦袋越來越沉重……。
同時，松本市的居民一個一個跟著倒下，就像河野家的狀況一樣。 這一天之後，河野家往日的幸福完全毀滅。
惡夢開始之前
讓時間先倒流回1990年，那個時候的河野義行與澄子與三個孩子，還過著平凡但幸福的生活，他們晚間的娛樂活動，不知道有沒有包含看綜藝節目呢？那時候，有個留著詭異長髮跟長鬚的肥胖男人，自稱是宗教家，經常在綜藝節目上出現，說著一些奇怪的宗教道理。不知道河野夫婦有沒有看過他呢？
無論有無印象，他們肯定不知道這個古怪又有點可笑的邊緣人，就是造成今天這一切災禍的元兇。那個男人叫做麻原彰晃，他是新興宗教奧姆真理教的教主。
在他以看似無害的古怪樣貌到處上電視的時候，當時的奧姆真理教教團已經犯下了好幾起暴力事件，包括殺害想脫離教團的信徒、殺害要揭發他們惡行的坂本堤律師一家等等。然而這些暴行在當時仍然不為人知。日本社會繼續過著一無所知日常生活的同時，這個擁有近萬名信眾的詭異教團，也秘密規畫著駭人的恐怖行動。
麻原彰晃上綜藝節目宣道，可不只是為了取悅電視機前的觀眾而已；他一直都很有政治野心，希望有一天透過教團力量統治世界。而他這樣做的理由，可是非常「慈悲」的。「世界末日（Armageddon）就要來了。」這是20世紀末常見的末日恐慌，從基督徒的末日審判情結，到大量的靈媒預言，讓世界各地社會瀰漫著2000年就是世界末日的氛圍。
日本也不能免於這個末日風潮，雖然日本的基督教傳統不如西方國家深遠，然而相信末日的宗教情懷並不一定來自傳統信仰，而經常是來自對現實生活的無力與怨恨。一如加入奧姆真理教的迷惘年輕人們。
麻原彰晃拯救世界的藍圖，是所謂「日本香巴拉化計畫」（日本シャンバラ化計画），欲將日本打造成一個以奧姆真理教教義為依歸的理想國「香巴拉」。以日本為基地，進而「拯救」全世界，把全世界都變成奧姆真理教的樂土。
那麼，要怎麼拯救愚昧無知的人們走向世界末日呢？1990年，他還循規蹈矩地遵循民主遊戲規則，派教徒們組成了「真理黨」出來選舉，結果卻是慘敗，5000萬日幣保證金全軍覆沒。麻原彰晃並未放棄，他除了上綜藝節目，也大量出版著作、進行巡迴演講，甚至還在俄國設立「御國的福音」（後稱「奧姆真理教放送」）電台，以日語、英語、俄語放送傳教節目。
然而，奧姆真理教的大手筆傳教計畫，並沒有得到他們想要的成果──人人受到教主感召，成為信徒。這個國家，果然是我們的敵人。受到挫敗的麻原彰晃如此想著。每一次來自日本社會的拒絕，每一次在政治與媒體上遭遇的挫敗，都加深了他心中的扭曲恨意。「奧姆真理教是反社會、反國家的。」他向信眾們宣教道：
為了在溝渠之中保持像蓮花出淤泥而不染的美麗，奧姆真理教一定要反社會。因此從現在起，國家、警察、大眾媒體全都是我們的敵人。（オウムは反社会、反国家である。どぶ川のなかで美しく咲く蓮華のようにあり続けるためには、反社会でなければならない。よって、国家、警察、マスコミこれすべてこれからも敵にまわってくる）
為了達成教主統治世界與日本的目標，破壞社會跟國家的規範也在所不惜。本來就崇尚暴力的奧姆真理教團，在犯下多起殺人罪行之後，開始朝著武裝化的恐怖集團前進。
大規模殺人武器
於是，為了達成「香巴拉化」，自1990年代起，教團就展開武裝化，並規劃了數個針對日本社會無差別恐怖攻擊的行動。他們希望透過恐怖攻擊，讓日本社會陷入混亂，進而掌握政權。由於教團旗下擁有多名化學、醫學、工程學等專業菁英，等於已經掌握了研發大規模武器的技術，只要能夠順利把武器製作出來，征服日本的那一天就不遠了。
不過，應該要研發哪一種武器呢？
奧姆真理教一開始想培養炭疽桿菌，這種桿菌可是相當致命，可以透過皮膚、腸道與呼吸感染炭疽病，而且呼吸感染的死亡率高達50到80%。教團規劃了好幾項可能攻擊的目標，皆是人群聚集之地，其中甚至包含皇太子德仁的婚禮。如果教團成功在這些地區場合施放桿菌，不知道會造成多大的災難啊。
幸運的是（對奧姆真理教則是「不幸」），他們並沒有成功培養出炭疽桿菌。1993年6月28日起，東京都江東區龜戶的居民，都聞到一股極為噁心的腐臭氣味，自奧姆真理教本部建築中不斷飄出。憤怒的居民們前往奧姆真理教抗議，逼得教團最後不得不道歉，表示這只是宗教儀式的藥物調配出錯。
這些居民們並不知道他們有多麼幸運，這股驚人的惡臭，代表他們躲過了一次失敗的生化攻擊。那股惡臭可是一桶又一桶的活性炭疽桿菌──不過桿菌因為高壓噴灑的緣故全部死光了，也無法造成恐怖攻擊效果，屍體憑空散發惡臭擾人。教團只好放棄用炭疽桿菌當武器。
但一次小小失敗，阻止不了懷著征服世界妄想的奧姆真理教，因為他們還有另一項祕密武器正在研發當中──那就是惡名昭彰的沙林毒氣。沙林毒氣是一種神經毒劑，可以透過皮膚或眼睛接觸、呼吸、食用攝入人體，可以快速破壞神經系統，造成呼吸系統肌肉麻痺，因而窒息。
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我們想讓你知道的是
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