《我的葡萄酒生活提案》：侍酒師可以提出建議，但絕不能讓客人覺得自己的選擇不夠好

作者：歐菲莉・奈曼（Ophélie Neiman）

繪者：亞尼斯・瓦盧西克斯（Yannis Varoutsikos）

侍酒師的工作

在高級餐廳用餐，一定會有一位侍酒師等著為你服務。侍酒師的任務，就是找出與餐點最搭配的葡萄酒組合。通常餐廳的葡萄酒挑選及採購工作，都是由侍酒師負責，他也必須確保服務客人的過程完美無誤。

一位好的侍酒師

具備專業的葡萄酒知識，但絕不在客人面前賣弄。

了解自家酒單並能隨時調整。如果某款葡萄酒賣完了，侍酒師必須提前告知客人，並提供另一個相似的建議。

善於觀察與捉摸顧客心理，猜測什麼是你想要的跟你可能會喜歡的。

透過交談，技巧性地試探客人的口味與偏好。

在你毫無頭緒時適時給予建議。選酒的依據當然不會以價格昂貴與否，而是以搭配菜色並符合你的口味為優先。

當你在兩、三款葡萄酒之間猶豫不決時，他會適時協助你做出決定。好的侍酒師甚至能將酒單上所有的酒做個簡單的分析比較，再依客人的喜好給予建議。

絕不批評客人的選擇！侍酒師可以提出建議，但絕不能讓客人覺得自己的選擇不夠好。

若你點的是單杯酒，他會先倒一點請你品嚐。

Photo Credit: 三采出版

侍酒的時候：

侍酒師必須在客人面前開瓶。如果拿到你面前的是一瓶已經開好的葡萄酒，你有理由懷疑這瓶酒可能是之前其他客人打開的、有問題的葡萄酒，試酒時請務必提高警覺。

侍酒師會先詢問哪一位客人想試酒。一般來說會由買單的人負責試酒。

當你試過酒並且表示酒沒問題之後，侍酒師會先為其他賓客斟酒，最後再將你的酒杯斟滿。

Photo Credit: 三采出版

為什麼要試酒？

這是為了確定酒有沒有問題（缺陷），例如軟木塞變質、葡萄酒過氧化或缺氧、溫度不對等等。

如果發現軟木塞變質或葡萄酒過氧化， 請將酒退還。侍酒師必須換瓶一模一樣但尚未開瓶的葡萄酒給你。如果你嗅到酒已經出現「軟木塞味」，侍酒師是絕不可以拒絕換酒的！你可以直接把那瓶酒退掉，因為它已毫無價值了。

若酒的溫度太低，你可以向侍酒師反應，但除了等酒自己回溫之外沒其他辦法。記得，低溫反而會使葡萄酒的香氣隱匿消失。等回溫之後，葡萄酒香氣湧現，你一定會感到驚喜萬分。

如果葡萄酒缺氧或是沒有香氣，請侍酒師將酒過一下醒酒瓶。侍酒師若是經驗豐富且了解自己的酒，發現這種情況一定會直接將酒換到醒酒瓶中，或著至少會建議你這麼做。

若酒本身沒有任何問題，你只是覺得滋味普通，這種情況是無法要求退酒的。但你可以向侍酒師表達你的感受，並詢問為何他會推薦這款葡萄酒給你。

若葡萄酒溫度過高，可請侍酒師拿冰桶來，讓酒瓶浸泡其中。

書籍介紹

本文摘錄自《我的葡萄酒生活提案【全新改訂增修 完整典藏版】》，三采出版

作者：歐菲莉・奈曼（Ophélie Neiman）

繪者：亞尼斯・瓦盧西克斯（Yannis Varoutsikos）

譯者：葉姿伶、聶汎勳、陳定鑫、張彩純、廖子萱、林惠敏

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全新改訂增修！完整典藏版

隆重增訂．愛酒初學的最佳選擇

全球熱銷50萬冊．葡萄酒課程最佳入門教材

120頁全新改訂！

全面更新：26幅全球葡萄酒產區地圖

全新登場：344個重點產區中文／原文對照地名

60頁全新內容！

總測驗章節

葡萄品種（桑嬌維賽、內比歐露）

釀製法（橘酒釀製法、黃酒釀製法）

26頁餐酒搭配重點整理

50個保證零失誤的餐酒搭配法

葡萄酒相關重要歷史事件／人物......等

法文原文版《我的葡萄酒生活提案》在2013年甫上市，旋即帶出「葡萄酒熱潮」席捲歐洲，

近十年來，不斷再版重製，並添加全新章節，也造就這本臻至完美的《我的葡萄酒生活提案（完整典藏版）》。

它為什麼如此受歡迎？因為你可以……

……讀完第一章，辦一場得體的葡萄酒派對（學會看場合選酒、學會選酒杯）

……讀完第二章，練就品酒基本功！（不再只嚐出澀味和甜味，還能聞出八種以上香氣）

……讀完第三章，隨口娓娓道出葡萄酒經！（遇上資深同好也可以侃侃而談、不會怯場）

……讀完第四章，掌握世界各地的葡萄酒莊知識！（從法國勃根地出發，環遊世界酒莊一周）

……讀完第五章，完全熟練餐酒搭配的基礎！（上餐廳點菜、點酒，優雅不失禮）

……讀完第六章，一次搞懂葡萄酒的身分標章！（讀懂酒標，正確解讀葡萄酒的價格）

2013年秋天，葡萄園結實累累的採收季節，法國書店暢銷榜上出現了一本葡萄酒書。

它和書架上那些像字典的專業酒書長得不一樣，沒有密密麻麻的字，反而多了許多彩色插圖。

此書不僅在法國的品酒圈成為話題，更受到一般大眾的熱烈歡迎，

因為從來沒有人用這種方法來介紹葡萄酒。

我們都以為法國人天生就懂得喝葡萄酒，拿起酒杯就能說出一串葡萄酒經，

但事實上他們也要看書學習，而他們也覺得厚厚的專業書籍難度很高。

作者在接受訪問時就說道：「我的朋友告訴我，他真的很喜歡喝葡萄酒，可是他真的一點也不懂葡萄酒。」

於是她決定寫一本簡單、有趣、所有人都能輕鬆上手的葡萄酒書，來解決大多數人的困擾。

書中將專業知識分成六種「劇情」，讓初學者一下子就能找到自己最感興趣、最想學習的部分，

並且善用「圖像式思考」，例如把葡萄酒的各種香氣化成一個個小圖示，更好理解也更好記憶。

作者歐菲莉認為，品嚐葡萄酒應該是件輕鬆愉快的事，別把它想得很可怕或高不可攀。

看了這本書之後，下一次的家庭聚會或好友小聚，就帶瓶自己喜歡的酒，和大家一起分享吧！

如果你常常有下列疑問，趕緊翻開這本書

喝葡萄酒，用哪一種酒杯有差嗎？

所有的酒都需要醒酒嗎？那醒酒又要醒多久呢？

葡萄酒一定要喝冰的嗎？而且越冰越好？

紅酒只能配牛排，白酒只能配海鮮？如何找出對味的酒食搭配？

新手也能學品酒嗎？品酒是不是就是聞葡萄酒的氣味？

葡萄酒的顏色是從哪裡來的？為什麼同樣是白酒卻有的深、有的淺？

什麼是軟木塞味？葡萄酒臭臭的就是壞掉了嗎？

有的人喝酒之前會轉轉酒杯，他們在做什麼？

酒標上密密麻麻的，到底都在寫些什麼？

上餐廳要怎麼點酒？我可以相信侍酒師嗎？

什麼是陳年，什麼是窖藏？葡萄酒放越久越好喝嗎？

波爾多和加州的紅酒哪個比較好喝？名氣越大、越貴的葡萄酒就越好喝嗎？

什麼是夏多內，蘇維濃又是哪位，為什麼喝葡萄酒的人常常提起這些名字？

冰酒和香檳是怎麼釀出來的？為什麼它們都這麼貴？

優質波爾多，就一定比其他葡萄酒「優質」嗎？

Photo Credit: 三采出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰