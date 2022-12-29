犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（四）：推動「日本香巴拉計畫」建立政教合一國家
我們想讓你知道的是
隨著奧姆真理教的勢力逐漸擴大，教祖麻原彰晃（松本智津夫）的妄想也越發膨脹。他的「日本香巴拉計畫」越來越完整。他想要取日本政府而代之，自立為「神聖法皇」，並且把日本改造為政教合一的君主專制國家。
文：路那
- 犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（一）：麻原彰晃是誰？信徒為何深信扭曲的教義？
- 犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（二）：為了對抗教團，慘遭滅門的坂本堤律師
- 犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（三）：造成600多人傷亡的松本市沙林毒氣攻擊
「我要取天皇而代之」濃濃中二感的「日本香巴拉計畫」
隨著奧姆真理教的勢力逐漸擴大，教祖麻原彰晃（松本智津夫）的妄想也越發膨脹。他的「日本香巴拉計畫」越來越完整。他想要取日本政府而代之，自立為「神聖法皇」，並且把日本改造為政教合一的君主專制國家。
這個光是說起來就讓人感到濃濃中二感的計畫，麻原卻非常認真地實行。他在教團本部「上九一色村」模仿日本現行的內閣制，建立了影子政府，設立了「外務省」（對外事務部）、「大藏省」（財政部）等總計23個單位。
這麼龐大的組織，所需的經費也很驚人。奧姆真理教為了支付這驚人的開銷，不僅開設多間公司，更要求出家信徒要「捨棄身外之物」。怎麼捨棄呢？當然是把錢、資產和土地通通捐給神聖法皇囉。畢竟，法皇會把大家都照顧得好好的，讓大家有得吃、有得住，還可以得救，相較之下，區區世俗財產，又算得了什麼呢？
人是一種很有意思的生物。不斷地累積財富會讓我們感到有所成就，不斷地捨棄物品也同樣地讓我們感到身心輕鬆。或許是因為我們追求的並不真正是財富或物品，而是「達到目標」的成就感吧？
奧姆真理教正是看中了人心的這個空隙，並巧妙地設下了引導的步驟──捨棄越多，覺悟越高，越有可能升上教團中的高位，而得到師父的親自引導噢──被這樣子趁隙而入的信徒們，就在「為了更接近得救」、「為了加深對師父的信仰心」之類的理由下，紛紛同意捐贈財產，遁世出家。
（奧姆真理教傳教動畫）
目黑公證人事務所所長綁架殺害事件
但當奧姆需要的金流越發龐大，而教中高層也越發狂熱化的時候，他們勸誘「捐獻」的手段，也就變得越來越粗暴。加上在先前的松本沙林毒氣事件、坂本律師滅門慘案等重大案件中，奧姆真理教都全身而退，這也使得教徒們越發堅信教祖的威能。
因此，只要是為了「謢教」，無論手段多麼殘暴，教祖都會贊同我們、保護我們的──正是在這樣的思想下，導致了1995年2月28日的目黑公證人事務所所長綁架殺害事件。
事件被害者仮谷清志的妹妹，在兩年前進入奧姆真理教，兩年來布施了數千萬日圓給教團，但教團並不以此為滿足，要求她也必須捐出她名下的事務所土地（時價約2億7千萬日圓）。此時，仮谷清志的妹妹赫然發現教團的真面目，於是趁教團放鬆戒備時逃到哥哥家。仮谷清志將害怕遭到報復或綁架的妹妹藏了起來。
發現會下金蛋的鵝飛走了之後，奧姆真理教不願就此干休。決定要從仮谷清志處問出其妹的行蹤，於是趁他走出事務所時，當街擄人，飛車載到上九一色村。接著，對他施打有鎮靜劑效果，也被拿來做安樂死藥劑的麻醉劑「硫噴妥鈉」，希望能在仮谷意識不清時問到情報。但是他們劑量沒有拿準，於是仮谷就這樣死了。
令人髮指的是，當時麻原指派了一名負責這個「專案」的負責人。他在還不知道仮谷已經死亡的狀況下，狠狠地勒住仮谷的脖子。
仮谷死亡後，他的遺體由中川智正為首的數名信徒用焚化爐燒成灰，並將骨灰灑落本栖湖，以掩蓋事件。聽聞死亡事件的麻原，對信徒說「受害者是我前世的弟子，他前世向我要求要做頗瓦修行，我現在實現了與他的約定了。」所謂的「頗瓦修行」（ポア），原本是密宗中的一種修練方式，但在麻原的詮釋下，卻被限縮為「透過被殺而澄清己身惡業，進而得救」的概念。
「我殺你是為你好」奧姆真理教的詭異邏輯
奧姆真理教的信徒之所以會犯下東京沙林毒氣事件，和這個「我殺你是為你好」的邏輯有著絕對的關聯。
與坂本律師一家被害時不同，仮谷被擄走時是在光天化日之下，有許多民眾目擊了此事。警方因而展開了搜查。在搜查過程中，在被用來擄人的出租車輛上，找到了仮谷的指紋，與奧姆真理教信徒松本剛的指紋。奧姆真理教的信徒與案件有重大關聯的事實，已然無可迴避。
3月4日，報導奧姆真理教與仮谷綁架事件有關的朝日新聞社，遭奧姆真理教控告毀謗。然而大眾傳媒並不因此而卻步。在大量的報導下，有一萬人參加了3月18日舉辦的「從奧姆真理教救出仮谷清志先生」的集會。
在有著確切證據，而社會又如此關注的目光下，警視廳終於決定要搜索奧姆真理教的教團本部「上九一色村」。由於上九一色村裡的秘密實在太多了，一旦被搜索，幾乎可以確定奧姆真理教必然走向覆亡的命運。麻原彰晃該怎麼辦呢？
AK47、炭疽病，與雀屏中選的沙林毒氣
先前說到，在教團內部，模仿了日本政府，設置了類似影子內閣的組織。在這之中，負責研發武器的「科學技術省」，是最受麻原看重的部門之一。儘管麻原以社會標準來說，是一個低學歷值高幻想值的人物，但並不代表圍繞在他身邊的人都是如此。
相反地，麻原的親信中，不少是日本公認的菁英份子階級──或者說，麻原非常喜歡菁英份子，要當上他的親信，往往必須是一流大學畢業的人物。科學技術省的負責人村井秀夫也不例外。
出生於大阪府的村井秀夫，在高中畢業後以優秀地成績進入大阪大學物理系就讀，之後順利地升上了碩士班，研究宇宙物理學，是X光領域的專家。他在1987年加入奧姆真理教，很快地便因充沛的信仰心與高超的學識成了麻原的愛徒，並在1994年被任命為「科學技術省大臣」。
村井並未讓賞識他的教主失望。他聚集了教團中專精於化學的信徒，向他們傳達了麻原「希望讓教團有自衛能力」的計畫。這群信徒中，曾讀過筑波大學化學系博士班的土井正實，便理所當然地成了研發毒氣的負責人，他還真的成功了。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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