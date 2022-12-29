犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（四）：推動「日本香巴拉計畫」建立政教合一國家

文：路那

「我要取天皇而代之」濃濃中二感的「日本香巴拉計畫」

隨著奧姆真理教的勢力逐漸擴大，教祖麻原彰晃（松本智津夫）的妄想也越發膨脹。他的「日本香巴拉計畫」越來越完整。他想要取日本政府而代之，自立為「神聖法皇」，並且把日本改造為政教合一的君主專制國家。

這個光是說起來就讓人感到濃濃中二感的計畫，麻原卻非常認真地實行。他在教團本部「上九一色村」模仿日本現行的內閣制，建立了影子政府，設立了「外務省」（對外事務部）、「大藏省」（財政部）等總計23個單位。

這麼龐大的組織，所需的經費也很驚人。奧姆真理教為了支付這驚人的開銷，不僅開設多間公司，更要求出家信徒要「捨棄身外之物」。怎麼捨棄呢？當然是把錢、資產和土地通通捐給神聖法皇囉。畢竟，法皇會把大家都照顧得好好的，讓大家有得吃、有得住，還可以得救，相較之下，區區世俗財產，又算得了什麼呢？

人是一種很有意思的生物。不斷地累積財富會讓我們感到有所成就，不斷地捨棄物品也同樣地讓我們感到身心輕鬆。或許是因為我們追求的並不真正是財富或物品，而是「達到目標」的成就感吧？

奧姆真理教正是看中了人心的這個空隙，並巧妙地設下了引導的步驟──捨棄越多，覺悟越高，越有可能升上教團中的高位，而得到師父的親自引導噢──被這樣子趁隙而入的信徒們，就在「為了更接近得救」、「為了加深對師父的信仰心」之類的理由下，紛紛同意捐贈財產，遁世出家。

（奧姆真理教傳教動畫）

目黑公證人事務所所長綁架殺害事件

但當奧姆需要的金流越發龐大，而教中高層也越發狂熱化的時候，他們勸誘「捐獻」的手段，也就變得越來越粗暴。加上在先前的松本沙林毒氣事件、坂本律師滅門慘案等重大案件中，奧姆真理教都全身而退，這也使得教徒們越發堅信教祖的威能。

因此，只要是為了「謢教」，無論手段多麼殘暴，教祖都會贊同我們、保護我們的──正是在這樣的思想下，導致了1995年2月28日的目黑公證人事務所所長綁架殺害事件。

事件被害者仮谷清志的妹妹，在兩年前進入奧姆真理教，兩年來布施了數千萬日圓給教團，但教團並不以此為滿足，要求她也必須捐出她名下的事務所土地（時價約2億7千萬日圓）。此時，仮谷清志的妹妹赫然發現教團的真面目，於是趁教團放鬆戒備時逃到哥哥家。仮谷清志將害怕遭到報復或綁架的妹妹藏了起來。

發現會下金蛋的鵝飛走了之後，奧姆真理教不願就此干休。決定要從仮谷清志處問出其妹的行蹤，於是趁他走出事務所時，當街擄人，飛車載到上九一色村。接著，對他施打有鎮靜劑效果，也被拿來做安樂死藥劑的麻醉劑「硫噴妥鈉」，希望能在仮谷意識不清時問到情報。但是他們劑量沒有拿準，於是仮谷就這樣死了。

令人髮指的是，當時麻原指派了一名負責這個「專案」的負責人。他在還不知道仮谷已經死亡的狀況下，狠狠地勒住仮谷的脖子。

仮谷死亡後，他的遺體由中川智正為首的數名信徒用焚化爐燒成灰，並將骨灰灑落本栖湖，以掩蓋事件。聽聞死亡事件的麻原，對信徒說「受害者是我前世的弟子，他前世向我要求要做頗瓦修行，我現在實現了與他的約定了。」所謂的「頗瓦修行」（ポア），原本是密宗中的一種修練方式，但在麻原的詮釋下，卻被限縮為「透過被殺而澄清己身惡業，進而得救」的概念。

「我殺你是為你好」奧姆真理教的詭異邏輯

奧姆真理教的信徒之所以會犯下東京沙林毒氣事件，和這個「我殺你是為你好」的邏輯有著絕對的關聯。

與坂本律師一家被害時不同，仮谷被擄走時是在光天化日之下，有許多民眾目擊了此事。警方因而展開了搜查。在搜查過程中，在被用來擄人的出租車輛上，找到了仮谷的指紋，與奧姆真理教信徒松本剛的指紋。奧姆真理教的信徒與案件有重大關聯的事實，已然無可迴避。

3月4日，報導奧姆真理教與仮谷綁架事件有關的朝日新聞社，遭奧姆真理教控告毀謗。然而大眾傳媒並不因此而卻步。在大量的報導下，有一萬人參加了3月18日舉辦的「從奧姆真理教救出仮谷清志先生」的集會。

在有著確切證據，而社會又如此關注的目光下，警視廳終於決定要搜索奧姆真理教的教團本部「上九一色村」。由於上九一色村裡的秘密實在太多了，一旦被搜索，幾乎可以確定奧姆真理教必然走向覆亡的命運。麻原彰晃該怎麼辦呢？

AK47、炭疽病，與雀屏中選的沙林毒氣

先前說到，在教團內部，模仿了日本政府，設置了類似影子內閣的組織。在這之中，負責研發武器的「科學技術省」，是最受麻原看重的部門之一。儘管麻原以社會標準來說，是一個低學歷值高幻想值的人物，但並不代表圍繞在他身邊的人都是如此。

相反地，麻原的親信中，不少是日本公認的菁英份子階級──或者說，麻原非常喜歡菁英份子，要當上他的親信，往往必須是一流大學畢業的人物。科學技術省的負責人村井秀夫也不例外。

出生於大阪府的村井秀夫，在高中畢業後以優秀地成績進入大阪大學物理系就讀，之後順利地升上了碩士班，研究宇宙物理學，是X光領域的專家。他在1987年加入奧姆真理教，很快地便因充沛的信仰心與高超的學識成了麻原的愛徒，並在1994年被任命為「科學技術省大臣」。

村井並未讓賞識他的教主失望。他聚集了教團中專精於化學的信徒，向他們傳達了麻原「希望讓教團有自衛能力」的計畫。這群信徒中，曾讀過筑波大學化學系博士班的土井正實，便理所當然地成了研發毒氣的負責人，他還真的成功了。