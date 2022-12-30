犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（五）：13死6千傷，東京地鐵沙林毒氣事件震驚全球
我們想讓你知道的是
這起事件確實如麻原預想的，成了全日本（其實是全世界）矚目的焦點。然而這並沒有延遲奧姆真理教被搜索的時間點。畢竟，沙林可不是你在路邊隨隨便便就能撿到的東西。
文：路那
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那是一個舒服而晴朗的初春早晨，風還有些冷
那是一個舒服而晴朗的初春早晨，風還有些冷，走在路上的行人依然穿著大衣。昨天是星期天，明天是春分放假──兩個連休假日之間。或許您正想著：「但願今天能請假」。但是很遺憾因為種種原因，您不能請假。
在採訪東京地下鐵沙林事件的受害者時，作家村上春樹為我們還原了當天的情況。「那是沒有任何不同的早晨」村上這樣寫道。 只除了有五個變裝的男人正在車廂之間伺機而動。
千代田線：我希望那個女人趕緊下車
接過新實智光為了包起裝著沙林的塑膠袋而購買的《赤旗》報紙，林郁夫的耳邊還迴盪著新實的話。「不是到處都買得到的普通報紙比較好玩吧？」《赤旗》這份日本共產黨機關報紙，確實不是哪裡都找的到。新實其實還另外準備了宿敵創價學會的機關報《聖教新聞》，但出於謹慎的考量，林郁夫並沒有選擇那份報紙。
他搭上了7點48分，編號A725K的列車，坐在一號車的位置。據說，他在車上看到女人與小孩的身影時，曾祈禱他們能趕快下車，躲去災禍。作為災禍的散播者，林郁夫為什麼沒有想到乾脆放棄計畫，撒手不幹呢？ 因為麻原告訴他們，這是對他們信仰的試煉，這也是「為了法的戰鬥」。更何況，這些犧牲的人都會因此得救啊。
在這個「殺你是為你好」的大旗下，原先便對於醫生這個救人行業充滿了困惑的林郁夫，儘管看似還有些憐憫之心，卻無法讓它發揮更多的作用。
車子很快地抵達了新御茶水站。林郁夫站了起來，把袋子放到腳邊，用傘尖刺破。兩個袋子裡，他只刺破了一個。雖然只刺破了一個，但這袋的沙林卻全都成功地氣化了，總計造成231人受害。列車持續運行著，直到抵達霞關站，才由站員清理掉這袋可疑的物品。由於當時還不知道要處理的是這樣危險的物品，清理掉物品的兩名地鐵職員因而殉職。
林郁夫掛心的那名路人是否受害，我們並不清楚。
丸之內線（池袋出發）：我想要就這樣走出車站
從池袋站搭上丸之內線，坐在電車第二節車廂，並在御茶水站將兩個沙林袋子刺破，這就是廣瀨健一被賦予的任務。「我剛剛聽到這個計畫時，吃了一驚，心想，會有非常多的犧牲者，實在太可怕了。」被捕後，廣瀨對於接到散布沙林命令時自己在想些什麼，做了這樣的表示。
「可是另一方面，我覺得出現了這樣想法的自己，一定是信仰心不夠吧，對教義還沒有根深蒂固地相信。」廣瀨一度在茗荷谷站（或是後樂園站）下了車。「我很羨慕下車的人。當時我想要就這樣走出車站。」然而，想要超克自身弱點的渴望，最終還是壓過了施行攻擊的恐怖感。
他換到第三節車廂，嘴裡一直呢喃著奧姆真理教的咒語。等到了御茶水站，車門打開時，他用力地刺破了塑膠袋。兩個塑膠袋共900毫升的沙林就這樣流淌在地板上。造成1人死亡，358人受到輕重傷的慘劇。如果廣瀨真的下了車，那麼對於這班列車的乘客而言，這依然還會是個普通的早晨。
丸之內線（荻窪出發）：我想要低調一點
橫山真人在前往新宿站的途中，下車買了《日本經濟新聞》。他嫌司機外崎買的《體育新聞》太過招搖。7點39分，他搭上編號B801的電車第五號車廂。在接近四谷站時，默默地刺了幾次袋子，但在下車前，只成功地讓一個袋子開了洞。因為毒氣散布的非常慢，所以該班列車並未有太多的傷亡。
然而，由於車廂的清理作業不完全，使得這袋毒氣在抵達終點站池袋後，仍然停留這班列車上，並繼續毒害著從池袋上車往荻窪方向的旅客。等到這班列車第二度從荻窪開出後，沙林毒氣的消息散播開來，才有人注意到車上的不明物體。由橫山真人負責的這兩袋沙林，就像他本人一樣不太起眼。然而，在不起眼的地方，依然默默地散發著影響力。他的沙林，造成了200多人輕重傷。
日比谷線（中目黑出發）：接受命令，比質疑它更簡單
負責這條路線的，是學過少林拳法的豐田亨。擁有東京大學物理系學士與碩士的豐田亨，是菁英中的菁英，然而他卻簡簡單單地捨棄了菁英可以擁有的美好未來，進入真理教，投身沙林毒氣的製作。
豐田從中目黑車站上車，只搭了兩分鐘的電車，就在下一站的惠比壽站下車。下車前，他準確地將兩個塑膠袋都刺穿了。該說真不愧是菁英嗎？作惡的效率也特別高呢。乾淨俐落的手法，導致了1人死亡，532人輕重傷的慘劇。許多乘客在抵達神谷町站時已無法站立，就這樣倒在月台上。
那一定是末日般的光景吧，月台上到處都是呻吟著等待著幫助的群眾。然而，豐田亨這樣說「我只能去幹了。」是啊，接受命令，比質疑它更簡單。你知道還有誰這樣說嗎？那就是在集中營裡負責殘忍地殺害猶太人的納粹軍官，在廣場上掃射大學生的軍隊，以及在刑求室裡以國家安全為名羅織罪狀的特務。
日比谷線（北千住出發）：多出來的那袋給我（我會做得比其他人更好）
負責在日比谷線另一端散播沙林毒氣的，是幾人中唯一非菁英的林泰男。同屬於「理科系」的林泰男，只比林郁夫小了幾歲，是實行者集團裡年紀第二大的。或許由於非菁英出身又身居高位，因而曾被麻原懷疑不是真心皈依，可能是間諜。這樣的懷疑，似乎傷了他作為教徒的自尊心，而非常渴望證明自己信仰的虔誠。
多疑的麻原與村井，替五組人馬準備了11個袋子。他們想知道誰會挺身而出，接受這個多出來的袋子。林泰男站出來了。根據審判中廣瀨的證詞，村井對林泰男笑著說「果然是你。」可見高層之間確實對林泰男的心態有所掌握。
林泰男沒有辜負他們的期望。他搭上了7點43分的列車A720S，在秋葉原站下車前，把三個袋子都戳破，超過一公升的毒氣就這樣蔓延開來。不知情的列車持續一站站地行駛著，在每一站都載了更多的乘客上來。當列車最終被乘客按下緊急停車鈴，而在築地站暫停時，事態已然難以控制。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。