犯下各種可怕罪行的奧姆真理教（五）：13死6千傷，東京地鐵沙林毒氣事件震驚全球

文：路那

那是一個舒服而晴朗的初春早晨，風還有些冷

那是一個舒服而晴朗的初春早晨，風還有些冷，走在路上的行人依然穿著大衣。昨天是星期天，明天是春分放假──兩個連休假日之間。或許您正想著：「但願今天能請假」。但是很遺憾因為種種原因，您不能請假。

在採訪東京地下鐵沙林事件的受害者時，作家村上春樹為我們還原了當天的情況。「那是沒有任何不同的早晨」村上這樣寫道。 只除了有五個變裝的男人正在車廂之間伺機而動。

千代田線：我希望那個女人趕緊下車

接過新實智光為了包起裝著沙林的塑膠袋而購買的《赤旗》報紙，林郁夫的耳邊還迴盪著新實的話。「不是到處都買得到的普通報紙比較好玩吧？」《赤旗》這份日本共產黨機關報紙，確實不是哪裡都找的到。新實其實還另外準備了宿敵創價學會的機關報《聖教新聞》，但出於謹慎的考量，林郁夫並沒有選擇那份報紙。

他搭上了7點48分，編號A725K的列車，坐在一號車的位置。據說，他在車上看到女人與小孩的身影時，曾祈禱他們能趕快下車，躲去災禍。作為災禍的散播者，林郁夫為什麼沒有想到乾脆放棄計畫，撒手不幹呢？ 因為麻原告訴他們，這是對他們信仰的試煉，這也是「為了法的戰鬥」。更何況，這些犧牲的人都會因此得救啊。

在這個「殺你是為你好」的大旗下，原先便對於醫生這個救人行業充滿了困惑的林郁夫，儘管看似還有些憐憫之心，卻無法讓它發揮更多的作用。

車子很快地抵達了新御茶水站。林郁夫站了起來，把袋子放到腳邊，用傘尖刺破。兩個袋子裡，他只刺破了一個。雖然只刺破了一個，但這袋的沙林卻全都成功地氣化了，總計造成231人受害。列車持續運行著，直到抵達霞關站，才由站員清理掉這袋可疑的物品。由於當時還不知道要處理的是這樣危險的物品，清理掉物品的兩名地鐵職員因而殉職。

林郁夫掛心的那名路人是否受害，我們並不清楚。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

丸之內線（池袋出發）：我想要就這樣走出車站

從池袋站搭上丸之內線，坐在電車第二節車廂，並在御茶水站將兩個沙林袋子刺破，這就是廣瀨健一被賦予的任務。「我剛剛聽到這個計畫時，吃了一驚，心想，會有非常多的犧牲者，實在太可怕了。」被捕後，廣瀨對於接到散布沙林命令時自己在想些什麼，做了這樣的表示。

「可是另一方面，我覺得出現了這樣想法的自己，一定是信仰心不夠吧，對教義還沒有根深蒂固地相信。」廣瀨一度在茗荷谷站（或是後樂園站）下了車。「我很羨慕下車的人。當時我想要就這樣走出車站。」然而，想要超克自身弱點的渴望，最終還是壓過了施行攻擊的恐怖感。

他換到第三節車廂，嘴裡一直呢喃著奧姆真理教的咒語。等到了御茶水站，車門打開時，他用力地刺破了塑膠袋。兩個塑膠袋共900毫升的沙林就這樣流淌在地板上。造成1人死亡，358人受到輕重傷的慘劇。如果廣瀨真的下了車，那麼對於這班列車的乘客而言，這依然還會是個普通的早晨。

丸之內線（荻窪出發）：我想要低調一點

橫山真人在前往新宿站的途中，下車買了《日本經濟新聞》。他嫌司機外崎買的《體育新聞》太過招搖。7點39分，他搭上編號B801的電車第五號車廂。在接近四谷站時，默默地刺了幾次袋子，但在下車前，只成功地讓一個袋子開了洞。因為毒氣散布的非常慢，所以該班列車並未有太多的傷亡。

然而，由於車廂的清理作業不完全，使得這袋毒氣在抵達終點站池袋後，仍然停留這班列車上，並繼續毒害著從池袋上車往荻窪方向的旅客。等到這班列車第二度從荻窪開出後，沙林毒氣的消息散播開來，才有人注意到車上的不明物體。由橫山真人負責的這兩袋沙林，就像他本人一樣不太起眼。然而，在不起眼的地方，依然默默地散發著影響力。他的沙林，造成了200多人輕重傷。

日比谷線（中目黑出發）：接受命令，比質疑它更簡單

負責這條路線的，是學過少林拳法的豐田亨。擁有東京大學物理系學士與碩士的豐田亨，是菁英中的菁英，然而他卻簡簡單單地捨棄了菁英可以擁有的美好未來，進入真理教，投身沙林毒氣的製作。

豐田從中目黑車站上車，只搭了兩分鐘的電車，就在下一站的惠比壽站下車。下車前，他準確地將兩個塑膠袋都刺穿了。該說真不愧是菁英嗎？作惡的效率也特別高呢。乾淨俐落的手法，導致了1人死亡，532人輕重傷的慘劇。許多乘客在抵達神谷町站時已無法站立，就這樣倒在月台上。

那一定是末日般的光景吧，月台上到處都是呻吟著等待著幫助的群眾。然而，豐田亨這樣說「我只能去幹了。」是啊，接受命令，比質疑它更簡單。你知道還有誰這樣說嗎？那就是在集中營裡負責殘忍地殺害猶太人的納粹軍官，在廣場上掃射大學生的軍隊，以及在刑求室裡以國家安全為名羅織罪狀的特務。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

日比谷線（北千住出發）：多出來的那袋給我（我會做得比其他人更好）

負責在日比谷線另一端散播沙林毒氣的，是幾人中唯一非菁英的林泰男。同屬於「理科系」的林泰男，只比林郁夫小了幾歲，是實行者集團裡年紀第二大的。或許由於非菁英出身又身居高位，因而曾被麻原懷疑不是真心皈依，可能是間諜。這樣的懷疑，似乎傷了他作為教徒的自尊心，而非常渴望證明自己信仰的虔誠。

多疑的麻原與村井，替五組人馬準備了11個袋子。他們想知道誰會挺身而出，接受這個多出來的袋子。林泰男站出來了。根據審判中廣瀨的證詞，村井對林泰男笑著說「果然是你。」可見高層之間確實對林泰男的心態有所掌握。

林泰男沒有辜負他們的期望。他搭上了7點43分的列車A720S，在秋葉原站下車前，把三個袋子都戳破，超過一公升的毒氣就這樣蔓延開來。不知情的列車持續一站站地行駛著，在每一站都載了更多的乘客上來。當列車最終被乘客按下緊急停車鈴，而在築地站暫停時，事態已然難以控制。