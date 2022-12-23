法國國鐵耶誕前夕罷工4天影響20萬名旅客，民眾無法與人家團聚怨聲載道
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法國國鐵近年服務品質下滑，班次誤點、臨時取消狀況頻傳，這次罷工再次點燃部分民眾對國鐵的不滿。藥劑師蘇拉（Antoine Soula）則在推特上寫道：「太棒了SNCF，你們正式成為法國公共服務之恥。剝奪上萬名法國人耶誕和家人團聚的時光真是超棒的主意。到時我們因你的無能而民營化，你們到時就不要在那裡哭。」
（中央社）法國國家鐵路公司（SNCF）部分員工宣布於23日耶誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。臨時的決定讓民眾憤怒，更有人因此無法與家人團聚。
23日開始，大批法國民眾將返鄉度過一年中最重要的節慶，許多人都在一個多月前買好返鄉車票。
然而法國國家鐵路公司一個由檢查員組成的聯盟19日宣布在這時罷工，使得全國鐵路大亂，估計在罷工的4天期間，80萬名旅客中將有20萬人的班次遭取消，也就是約四分之一的旅客。SNCF表示，受影響的乘客將會有200％的補償。
在總算走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰霾的第一個耶誕節，民眾卻因國鐵員工罷工而找不到回家的路，即便是平常尊重罷工權與罷工文化的法國人，也怨聲載道。
行銷工作者麥克斯（Max）向《費加洛報》（Le Figaro）坦言：「我理解罷工權，但看到消息而且沒有任何解決方案後，還是感到憤怒。」24歲的伊娃（Eva）說：「我是公務人員，我理解罷工者，但現在這樣真的很討人厭。」
克拉拉則傷心表示：「我必須要一個人在格瑞諾布慶祝耶誕，和我家人分開，因為我剛收到SNCF鐵路班次取消的通知。」
早就訂好車票的28歲公司員工艾莉絲（Alice）憤怒說道，「我們最後一刻才得知訊息，而且還沒提供任何替代方案」，並表示這次罷工「令人反感」。
乘客指出，現在其他火車已滿，公路運輸跟租車則太貴，民眾必須把行程繞路拆開訂票，否則就是請家人開車接送，或採取互助合作的共乘方法。
法國國鐵近年服務品質下滑，班次誤點、臨時取消狀況頻傳，這次罷工再次點燃部分民眾對國鐵的不滿。
公司管理階層的席琳（Céline）告訴法媒，「我們被壟斷鐵路線的SNCF綁架了。沒想到有一天我會這樣說，但我開始支持民營化了。」
藥劑師蘇拉（Antoine Soula）則在推特上寫道：「太棒了SNCF，你們正式成為法國公共服務之恥。剝奪上萬名法國人耶誕和家人團聚的時光真是超棒的主意。到時我們因你的無能而民營化，你們到時就不要在那裡哭。」
SNCF有4大工會，其中兩個在11月初共同提交罷工的預先通知，表示若無法與業主達成共識，將於23至26日及30至1月2日間進行罷工。工會最終並未選擇行動，不過一個檢查員與車上服務人員的聯盟仍於19日宣布維持計畫。
國鐵4大工會之一的法國工人民主聯合會（CFDT）祕書長貝爾傑（Laurent Berger）22日接受《BFM財經台》（BFM Business）時表示：「CFDT不支持這次罷工，我個人也不支持。因為並沒有特別理由能合理化針對耶誕節前夕運輸量大增，且民眾需要和家人團聚的這個週末。」
他遺憾指出，工會提出的一部分薪資調整已得到回覆，「僅管如此，在工會之外的檢查員聯盟還是決定罷工。」
罷工人員也以匿名方式接受《法國電視一台》（TF1）的專訪，表示他們工作量與工作時數日增，薪資卻沒有調整。他們要求加薪，希望待遇與駕駛員相同。目前薪資平均為2500歐元，退休年齡為55歲，駕駛員為3000歐元，並有里程津貼，且50歲可退休，令檢查員覺得不公。
此外，工會與聯盟皆仍未排除跨年期間的罷工計畫。法國國家鐵路公司執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）22日向媒體表示，將盡全力找到解決方法，「沒有理由讓法國民眾承受二度傷害」。
交通部長波恩（Clement Beaune）今天也出面，表示需透過社會對話解決，並認為這次罷工「令人無法理解、不合理」，但表示依法無法在如此短時間內動用徵用權迫使罷工者返回崗位。
法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）則向法國國鐵喊話，要求「在接下來的數小時內」解決檢查員的罷工。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。