網傳中國官方內部通報「全國20天近2.5億人染疫」，快遞病倒重創物流，地方政府鼓勵市民當外送員
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英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析顯示，中國恐將迎來世界上最大規模的COVID-19感染潮。中國外交部發言人趙立堅近日疑似染疫在家，他的妻子湯天如19日在微博發文抱怨買不到藥「好無助」。但文章遭到網友群起嘲諷後火速刪文。
中國官方內部通報：全國20天近2.5億人染疫
（中央社）一份網傳中國國家衛健委21日的會議紀要顯示，根據估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，呈逐日增加；12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。
根據紀要，中國國家衛健委主任馬曉偉表示，隨著全國防疫措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，可預見更多地方疫情將快速上升，城市和農村的感染率將同時成長。而農村醫療資源底子薄，有慢性病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面將更為嚴峻。
會議紀要顯示，中國31個省級行政區中，北京、四川疫情分居第1、2名，累計感染率均已超過50%；介於20%至50%者依序為天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。
紀要指出，估算20日單日新增感染人數為3699.64萬人，占總人口的2.62%，且較19日、18日持續上升。按省區排名，當日新增感染率（感染人數除以總人口）前5名依序是四川、安徽、湖北、上海和湖南。若按城市（含直轄市）排名，前4名依序是成都、蘭州、合肥和上海。
若依累計感染人數排序，超過2000萬人的省區依序為四川、河南、湖北；1000萬至2000萬人者依序為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。
城市（含直轄市）方面，累計感染超過500萬人的城市依序為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。
根據紀要，上述數字來自中國國家衛生健康委員會21日下午4時組織召開的「關於加強新冠肺炎患者醫療救治工作的電視電話會議」，由國家衛健委副主任李斌主持，並由轄下的國家疾控局通報。
紀要提到，目前中國各地區的疫情流行存在較大差異，疫情高發地區存在「空間聚集性」的特點。其中，京津冀、成渝、兩湖、華中的疫情發展相對較快；長三角、珠三角、西北和東北地區的疫情流行進展相對落後。
紀要指出，京津冀地區疫情目前處於「高位流行」階段，但北京已度過疫情高峰期，近日疫情呈「穩步下降」態勢，但每天仍有較大數量的新增感染者，且目前已進入危重症、重症高峰期，醫療救治服務正面臨較大壓力。
至於天津正處於流行的高峰期，預計未來2至3天疫情可能自高峰回落；河北全省「疫情快，增速較快」，預計未來3至5天將進入疫情的高峰期；成渝地區和兩湖地區疫情發展迅速，其中四川全省疫情已快速發展至高位，是繼北京後第2個累計感染率超過50%的省區，包括成都在內的多個城市同處疫情流行的高峰期，全省醫療救治壓力大。
至於重慶市內主城區流行水平高於遠郊地區，預計全市將在1週左右進入疫情高峰期；湖北全省正處於疫情流行的高峰階段，近2天新增疫情出現波動下降的跡象。
紀要提到，12月1日以來，中國19個省區累計報告1100例感染者基因組，有效序列共發現12種Omicron變異株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆的BF.7比重高，其他省區都是BA.5.2比重高。目前尚未發現傳播力、致病力和免疫逃逸具有明顯變化的新變異株。
會議分析，近日全國疫情整體處於快速發展階段，單日新增感染速度不斷加快。12月份以來，人群累計感染率已超過17%。預計12月下旬全國多個省區將陸續進入疫情流行高峰期。且目前疫情上升迅速的省區，正在或即將呈現「由省會城市向中小城市和農村地區輻射」的態勢。而在疫情流行高峰後1週左右，將出現重症和非重症高峰。
會議要求，各地確實加強對地區流行高峰的應對準備工作；要根據疫情流行進度，全面做好醫療救治等各項準備工作。
根據紀要，馬曉偉在總結時直指，各醫院要承擔這麼多病人的看病就醫，「病人馬上就來到我們面前，可我們（部分醫院）還在推推搡搡，躲躲閃閃」。他要求每家醫院都把本身視為定點醫院，「不要想那麼多」，「這個任務，我們需要扛的」，要早做準備，迎接挑戰。
趙立堅疑染疫，妻子發文抱怨買不到藥好無助；胡錫進確診稱情况不太好
（中央社）中國外交部發言人趙立堅近日疑似染疫在家，他的妻子湯天如19日在微博發文抱怨買不到藥「好無助」。但文章遭到網友群起嘲諷後，她火速刪文，隔天發文感謝鄰居分享退燒藥。
中國外交部發言人通常按週輪流主持例行記者會，但趙立堅2日迄今未現身。
據網路截圖，趙立堅妻子湯天如19日在其微博「大聰和臭丫頭」發文稱：「你」發燒幾天才會好？已經一週多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？
湯天如微博有9.5萬粉絲，也算小網紅。但她發文抱怨後，卻引來網友群起質疑嘲諷。許多人表示，趙立堅好歹也是廳級幹部，怎麼可能拿不到藥，質疑湯天如在「裝」，太「矯情」；但也有不少人表達驚訝，竟然連發言人夫人也買不到藥。
還有網友質疑，中國外交部前兩天不是說有「體制優勢」，不需要外援嗎？
微博「寶兒姐種地」更發文反問湯天如：如果堅哥堅嫂嘴裡的「境外敵對勢力」把嫂子這條微博當真了，攻擊「阿中」抗疫3年了，到現在常用退燒藥連外交部中層幹部都買不到，更何況普通老百姓，發言人們將如何應對呢？「趙發言人夫人如此公然給境外勢力遞刀子，是何居心？」
湯天如遭群諷後，當天火速刪文。「寶兒姐種地」20日再發文稱，嫂子這次表演又沒成功，被罵刪帖了。外交部有自己的機關門診部，不太可能缺藥，「嫂子這把嬌撒的太無厘頭了」。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。