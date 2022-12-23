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泰國史上最強爆料王Chuwit，從情色產業闖入政壇的他與警察之間的愛恨情仇

泰國史上最強爆料王Chuwit，從情色產業闖入政壇的他與警察之間的愛恨情仇
2005年2月18日星期五，當時甫當選泰國議員的Chuwit Kamolvisit使用大鐵鎚砸毀浴缸，象徵著過去經營的按摩院行業已是過去式。Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

Chuwit，一開始因為經營泰國浴產業出名而獲得「金浴缸」封號，旗下的David Group在擁有六間知名的熱門店，也蓋了一間The Davis飯店。在觀光產業快速起飛且蓬勃發展的那個年代，泰國浴也同時吸引許多遊客前去消費，如同大家熟知的泰國浴，在其中發生性交易是很正常的消費行為。

泰國史上最強爆料王Chuwit Kamolvisit（ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์），作為曾經是泰國浴產業大亨、前愛泰黨（Rak Thailand Party，พรรครักประเทศไทย）領袖、以及前國會議員的他，在近期揭露出中國人從入境泰國到經營灰色產業，是如何以一連串的非法勾結來創造出驚人的「財富密碼」。而Chuwit從以前到現在，究竟是如何因爆料讓警察總長辭職下台也許多位警察遭停職或調職，從2003年到2022年，又是如何從泰國浴的情色產業跳開，轉身衝進國會政壇，如今又成為說話有份量的政論家呢？

破裂的金浴缸及與警察的關係

Chuwit，一開始因為經營泰國浴產業出名而獲得「金浴缸」封號，旗下的David Group在擁有六間知名的熱門店，也蓋了一間The Davis飯店。在觀光產業快速起飛且蓬勃發展的那個年代，泰國浴也同時吸引許多遊客前去消費，如同大家熟知的泰國浴，在其中發生性交易是很正常的消費行為，在這樣的情色場所中，警察前來索取所謂的「稅」也是很正常的收費行為。而Chuwit總是出手大方，和警察之間也保持著良好的關係。

然而，一切因利益而起也易因此而落。2003年，警方在某次土地糾紛的輿論壓力下逮捕了Chuwit。此後，Chuwit就開始爆料警察的收「稅」行為，以及經常到他店裡享受免費招待。泰國警方的形象原本就不好，加上有憑有據的爆料，使得政府被迫介入調查，最後讓多位高層警員遭停職或調職。

在與警察之間良好關係破裂後，所經營的店便時常被臨檢，生意也隨之下滑。Chuwit甚至遭不明人士蓋布袋被強行帶走，消失幾天後才在郊區路邊被發現。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
2003年7月16日，前泰國按摩院大亨 Chuwit Kamolvisit在曼谷舉行的記者會上，爆料他每月向警察繳交1200萬泰銖（美金28萬8000美元）。Chuwit的指控讓泰國媒體群起報導，也促使當時的總理塔克辛下令展開調查。

投身政壇 加倍奉還

2004年，Chuwit在醫院休養一陣子後，轉身投入政壇並參選曼谷市長的選舉，雖未選上但總票數排在第三，成績也不算太差。在2011年大選中，他宣布愛泰黨（Rak Thailand Party）已正式成立。競選期間，他善用自己的牛頭梗犬moto moto來作為助選，明指狗比政客還誠實，而這樣真誠的個性是永遠不會腐敗的，也同時運用繽粉搶眼的競選海報來暗喻抨擊當時的腐敗狀況。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
Chuwit Kamolvisi和愛狗Moto Moto

選後結果出爐，獲得一百萬張政黨票的愛泰黨在國會獲得四席位置，Chuwit就這樣闖進政壇並走進了國會，他還是第一個善於利用影片來質詢的國會議員，鏗鏘有力的質詢表現更獲得「影片之王」的封號。在他任職其間，揭露出大型賭場的違法經營及與警察相互包庇的種種鐵證，這番揭露引發人民的共鳴與種種質疑，也讓當時的警察總長最後選擇辭職下台。

新的警察總長上任後，Chuwit並沒有要放過警界的意思，繼續對槓且不停互咬的表現，讓媒體給了他們「年度最佳競爭對手」的封號。2012年，Chuwit更大膽爆料出政府與承包商互相勾結的建案，官官相護的黑暗醜陋全被揭發到太陽下被全民檢視，也出動了泰國DSI （The Department of Special Investigation）部門啟動調查，最後有兩位議員辭職下台。此後，Chuwit已坐實了人民眼中「爆料之王」的位置。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
Chuwit Kamolvisit的選舉海報

不止爆料 更要大聲說

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