中國多地公共機構相繼停擺，北京急調外地醫護支援；鄰近國家加強入境檢測，布林肯強調應分享疫情資訊
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天強調，包括中國在內的所有國家都必須分享有關自身COVID-19疫情經驗的資訊。由於染疫員工太多，中國多地公共機構相繼宣布，因為減員嚴重，暫停業務辦理或調整開放時間。許多地方政府為此揚言，絕不能藉口「陽了」不履職盡責，還要輕症、無症狀員工到班。
中國疫情大爆發，鄰近國家加強入境檢測
- 印度開始抽測機場入境旅客
（中央社）由於鄰國中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染病例數激增，印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）昨（22）日表示，已經開始隨機抽測機場入境的國際旅客是否染疫。
《美聯社》報導，曼達維亞在國會宣布這項新規定時，敦促各省政府加強監控新病毒株，要求所有陽性病例檢體一律送基因體定序實驗室化驗。
雖然沒有強制規定，曼達維亞也要求民眾戴口罩並且保持社交距離。
由於病例數大幅減少，印度今（2022）年稍早解除強制戴口罩令。印度在疫情爆發初期曾經通報舉世最高病例數，但過去數月確診病例數已大幅下滑。
據衛生部數據，印度目前活躍病例（active case）數約為3400例。
然而，鄰國中國在罕見爆發抗議風潮後，本月稍早解除嚴厲的「清零」政策，病例數隨即激增。
曼達維亞表示，印度政府目前沒有對通報出現新增案例國家停航的計畫。
中國疫情激增也促使印度公衛專家重新建議民眾戴口罩並且接種追加劑疫苗。
印度醫學學會（The Indian Medical Association）今天也對民眾作出相同呼籲，建議凡是在公共場所都應戴口罩，還敦促民眾避免出席諸如婚禮、政治和社會等活動聚會，並且避免出國旅行。
印度醫學學會在聲明中說：「目前情況並不令人擔憂，因此無需恐慌。但是預防勝於治療。」
印度近14億人口已經接種逾2億2000萬劑疫苗，但是完成第3劑追加劑的人口比例僅27%。
- 中國染疫數大增，列韓國入境檢疫查驗重點國家
（中央社）鑑於中國防疫鬆綁後染疫人數大增，《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳21日宣布，已自16日起將中國列為「檢疫查驗重點國家」。對來自中國的旅客加強入境篩查力度，採取較嚴標準。
相較於韓國將中國列為「檢疫查驗重點國家」，中國將於2023年1月3日將入境隔離放寬為0+3天、亦即免除集中隔離的消息甚嚚塵上。中國外交部發言人毛寧下午並未正面回應，僅表示中方將根據疫情形勢發展，「不斷優化便利」跨境人員往來的各項安排。
根據報導，韓國疾病管理廳21日宣布，中國自16日起被韓方列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。
報導提到，在這份最新「檢疫查驗重點國家」的名單中，共有10多個包括中國在內國家和地區被列入。
報導指出，體溫超過攝氏37.5度的入境人員通常被歸類為「有症狀者」，但「重點檢疫對象」的標準則為37.3度。因此，來自「重點國家」的入境人員若體溫超過37.3度，就須與同行人員一同接受核酸檢測。
報導說，韓國防疫部門是綜合考慮境外輸入病例數、各地確診病例數、出入境遊客增幅等因素，以每週為單位調整「檢疫查驗重點國家」名單。
至於中國是否將入境隔離放寬為0+3天，澎湃新聞報導，有媒體在中國外交部22日下午的例行記者會上詢問：據香港媒體（指香港衛視）報導，北京將在1月3日後調整入境隔離政策，中方能否證實有關入境防疫政策是否會調整？
毛寧回應稱，「我們將根據疫情形勢的發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排」。
布林肯強調中國應分享疫情資訊，稱準備好協助抗疫
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天強調，包括中國在內的所有國家都必須分享有關自身COVID-19疫情經驗的資訊。值此之際，一些專家已開始質疑北京的官方住院和死亡數據。
《路透社》報導，布林肯在國務院一場記者會上還說，華府準備好協助所有國家因應COVID-19疫情，但北京未要求美國幫忙。
布林肯說：「包括中國在內的所有國家專注讓人民能接種疫苗、篩檢和治療，這也非常重要，要緊的事還有跟全世界分享他們正在經歷什麼的資訊。」
「因為這不只可能會影響到中國，還會影響到全世界，所以我們不希望看到那種事發生。」
布林肯拒絕說明華府最近有無向北京提議什麼具體協助，但他說，美國準備好繼續支持包括中國在內的全球人民。
他還說：「中國迄今尚未要求那項協助。」
自北京放棄COVID-19清零政策以來，世界衛生組織（WHO）尚未收到中國的新染疫住院數據，令部分衛生專家質疑北京是否在隱瞞疫情規模。
防疫鬆綁北京壓力大，中國急調外地醫護支援
（中央社）中國防疫驟然鬆綁，求診壓力及群聚感染導致首都北京醫療體系面臨巨大壓力。根據公開及網傳訊息，山東、湖南及江蘇南京已應上級要求，調派大批醫護人員緊急前往北京支援。
這類「一方有難、八方來援」的模式，自2020年初COVID-19在武漢爆發後，成為中國常見的醫療資源支援官方「正能量」宣傳模式。但這次外地醫護人員支援北京，中國官方卻顯得十分低調，並未多作報導。而中國網友對外地醫護支援北京，看法也呈分歧。
上述3個支援北京的團隊中，山東團隊的規模最大，人員多達500人，也是唯一看得到公開訊息的援京團隊。成員則由全省各市及醫院按分配名額，從二級以上綜合醫院選派醫護人員，以內科為主。其中醫師更要求具備中級以上資格，護士須具備2年以上工作經驗，且除管理人員外年齡不得超過45歲。
至於湖南、南京派員支援北京的訊息，則僅見於網路流傳。其中，湖南省「新冠肺炎疫情防控指揮部醫療救治組」20日下達通知，緊急組建成員178人的團隊援助北京，按照1名醫師搭配3名護理師的比例，調派重症醫師、護士及呼吸治療師、核酸檢驗技師等人員組成。成員則來自省內三級（中國最高等級）醫院。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。