2022/12/24,
環境

NASA衛星將對地表水進行大規模測量，有助於研究氣候變遷、改善洪水與乾旱預測

NASA衛星將對地表水進行大規模測量，有助於研究氣候變遷、改善洪水與乾旱預測
藝術構想圖：地表水和海洋地形（SWOT）衛星每21天在南北緯78度之間對地球掃描一遍。Photo Credit: TAS / BBC News

我們想讓你知道的是

地表水和海洋地形衛星在測量海洋的時候能分辨出20公里範圍的凸起和沉降的海面，這些都和洋流和漩渦有關。海洋中的漩渦能吸收大氣中的熱量和二氧化碳，對全球暖化產生影響。NASA的海洋科學家說：「這些前所未有的信息有助於加深人們對海洋循環的了解，然後就可能產生對諸如航運，漁業，甚至娛樂業等很多行業都很重要的數據信息。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）發射的一顆衛星可能會改變人們對地表水的認知。

這顆地表水和海洋地形（SWOT）衛星將以前所未有力度掃描地球上河流，水庫和湖泊的高度，測量海洋表面特徵 。

該項目應該能改善洪水和乾旱預測，有助於研究人員更好地了解氣候變遷的問題。

英國研究人員已經請求加入幫助衛星設定的項目，即把英格蘭西南的布里斯托灣當作一個參照點。

英國研究人員正在海灣口設立一系列傳感器，以獲得從上空890公里高度飛過的衛星採集的「地面實際數據」。

這顆地表水和海洋地形衛星上周（12月16日）在加州州由獵鷹9號重型火箭發射升空。

這顆探測地表水和海洋地形的衛星是NASA和法國國家太空研究中心（CNES）的合作項目，英國和加拿大的太空機構也做了各自的貢獻。

海洋漩渦

Photo Credit: NASA-NOAA Suomi NPP / BBC News

在福克蘭群島附近的南大西洋漩渦中呈現浮游生物痕跡。

地表水和海洋地形衛星還需要經過幾個月時間才能進入全面運行階段；衛星上安裝了法國製造的Ka波段雷達干涉測量儀（KaRIn），儀器使用前必須先要將其很長的天線懸臂展開。

一旦設備凖備就緒，儀器的天線將開始向地表發射脈波，記錄脈衝反射回衛星的次數。

靠這些回波反射衛星就能凖確地測量到地表水體的深度。

衛星主要將掃描地表水體，記錄大面積水表面的升降。

該衛星將能對所以超過100米寬的河流以及面積超過6公頃的湖泊進行掃描。

NASA的項目科學家傅立倫（Lee-Lueng Fu）博士說：「地表水和海洋地形衛星從河流湖泊獲得的數據規模超過現有的規模。」

他說目前很好測量的湖泊不到湖泊總數的1%，而這顆測量衛星將對數以百萬計的湖泊進行掃描測量。

地表水和海洋地形衛星在測量海洋的時候能分辨出20公里範圍的凸起和沉降的海面，這些都和洋流和漩渦有關。海洋中的漩渦能吸收大氣中的熱量和二氧化碳，對全球暖化產生影響。

NASA的海洋科學家本・漢姆靈頓（Ben Hamlington）說：「這些前所未有的信息有助於加深人們對海洋循環的了解，然後就可能產生對諸如航運，漁業，甚至娛樂業等很多行業都很重要的數據信息。」

「我們還知道小規模的海洋活動能把污染物帶到不同地方的海洋和海岸。例如海嘯發生後發生的石油洩漏和海洋垃圾等。」

英國已經撥款1200萬英鎊參加這個項目的研究，其中大部分投到英國的工業當中。

英國太空總署地球觀測負責人貝斯・格林納威（Beth Greenaway）參加了在加州的衛星發射活動。她對《BBC新聞》說， 她能代表英國參加該項目感到自豪，英國提供的設備能以前所未見的頻率通過儀器發出雷達脈衝。英國太空總署同法國國家太空研究中心合作，使得在英國霍尼威爾（Honeywell）的工程師能建造這台複雜的掃描設備。

納米比亞

Photo Credit: Getty Images / BBC News

並非所有國家都在地表檢測水平面，地表水和海洋地形（SWOT）衛星可以在這方面提供幫助。

英國的貢獻還包括在春天即將進行的「校驗與核實」行動，即對地表水和海洋地形衛星返回的信息進行檢驗。

這就需要把傳感器放置到布里斯托海灣，在衛星飛越上空的時候進行比較觀察。選中那裡的海灣是因為那裡水面高度整體變化比較大。那是世界上潮汐變化最大的地方之一。

布里斯托大學的保羅・貝茨（Paul Bates）教授是這項測量活動的負責人。他說：「地表水和海洋地形衛星測量水面高度的精度將達到10厘米。」

「我們將利用有全球定位的潮水測量裝置，然後研究諸如溫度，壓力，海水鹽度等各種潛在的變量。這樣我們就能在這個海灣有了測量水平高度變化的網絡。」

貝茨教授認為這顆衛星應該能觀測到定期從布里斯托灣進入塞文河（Severn）的著名潮湧。

他計劃利用地表水和海洋地形衛星的數據研究他感興趣的洪水模型。為此，他已經建立了有關機構能夠用來評估水面上漲帶來風險的預測工具。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。