認知戰憂慮 vs. 捍衛民主價值：台灣會徹底封殺抖音和TikTok嗎？
我們想讓你知道的是
國立政治大學傳播學院院長陳憶寧教授對《BBC中文》說，抖音只是台灣網上眾多平台之一，年輕人接觸到多方面資訊，都知道中國不只抖音所呈現好的一面。「我們太小看年輕人了，他們沒那麼蠢，中共的宣傳他們是不會買單的，覺得抖音會改變他們的國家認同是想太多，推論太過度。」
「我習慣開著抖音寫作業，就像有些人喜歡聽著音樂做事情一樣。」來自台灣彰化的小吉對《BBC中文》說。她在大學宿舍一邊凖備期末考的作品，一邊在手機播放抖音短片，讓平台自動推送內容。「它的好處是會一直播放，不會像YouTube你要自己選影片。」
她今年19歲，在台中念藝術設計，她說從高中到現在念大一，平均每天用一個小時看抖音。「影片都短短的，只是幾秒鐘，你會覺得看一下沒什麼，但看著看著就又花了幾個小時，很上癮。」
小吉在立場偏藍的家庭長大，偶爾會與父母一起觀看中國的古裝劇和綜藝節目，她在2021年初看了選秀節目《創造營》，被其中一名本身是抖音網紅的選手吸引，為了追星而下載來自中國的影片社交軟體抖音。「我喜歡看偶像唱歌跳舞，後來上面很多寵物、美食、戲劇、生活類內容，就被吸引了。」
她另一個常用的社群媒體是Instagram，該平台近年也推出短片Reels，但她說Reels大部分是用英文的國外內容，很多時候沒有字幕，抖音則「使用簡中、純中文的環境，語言比較友善」，內容也更貼近她的生活。
誰在用抖音
主要基於中國市場的抖音和其國際版應用TikTok的演算法透過定位、點閲和點讚等行為數據，自動推播使用者可能感興趣的短片。TikTok和抖音加起來全球每月活躍使用者超過10億人，其中台灣使用者突破400萬人，大部分是24歲以下族群。
小吉說在她的大學生朋友當中，只有三四位有用抖音，多數人還是更喜歡用Facebook和Instagram等國際平台，她的雙胞胎姐姐就因為「覺得抖音是中國的」而沒有下載。
高中生方面，多名台北、新北的學生都向《BBC中文》表示Instagram才是最流行，身邊約六成人有安裝抖音，但使用頻率不高，每周大約看半小時到一小時，而且「比較多人抵制中國版的抖音，會看國際版的TikTok，國外有很多優秀的內容創作者」。
相較之下，國中（初中）學生的使用率更高。在彰化偏郊地區任教國中的柯老師說，校內約六七成學生用抖音，他們放學後會觀看大量「無厘頭影片」，「聊天經常說一些我聽不懂的話，他們說是抖音的梗。」
在台北任教的資深國中教師黃老師也透露，平日接觸到的學生約有一半使用抖音，面對會考壓力的國三學生尤其「上癮」，「他們想要舒壓，覺得抖音影片很輕鬆，很好笑，不用動腦。」她說疫情期間改為線上學習，家長和老師無法限制學生使用手機，也導致更多國中生「抖音成癮」。
黃老師指，近年部分學生受抖音影響，在校內大量使用對岸網路用語和簡體字，已造成教學上的困擾，「寫錯字的問題越來越嚴重，他們開始分辨不清楚，不知道什麼語言使用才是正確的。」她說很多國文老師都對此深感不安，形容是「文化入侵」。
「影響力運動」
除了文化，抖音也在台灣引起國安疑慮。根據《兩岸人民關係條例》規定，中國網路平台不得在台經營業務，但台灣行政院專案小組發現，上月一家在台中的生物科技公司更名「字節跳動」，被懷疑是抖音的台灣分公司。
TikTok回應指有關傳言為不實消息，台灣陸委會則發新聞稿稱，已經移由司法機關偵辦，又指中國運用短影音影片對其他國家進行認知操作滲透，有搜集使用者個資的高度風險。
台灣數位發展部已將抖音列為「危害國家資通安全產品」，禁止公部門資通設備和所屬場域下載和使用抖音及TikTok。外界關注當局會否進一步全面封殺，部長唐鳳日前回應稱，立法要先取得社會共識，行政院將在12月26日資安匯報中進行跨部會討論。
台灣國防部智庫、國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員曾怡碩告訴《BBC中文》，中共會運用透過任何有效的工具進行影響力運動（influence campaign），抖音的演算法能量身定制為使用者推播內容，「這麼好用的工具，很難想像他們不利用。」
但他強調，認知作戰是「灰色地帶」戰略，難以阻止，台灣政府在示警的同時要平衡言論自由和顧及民情。「如果有一天中共想不開，在抖音對每個人都大規模做（統戰），我們的示警就有作用，因為大家都看到這個威脅，我們一點點力氣就撥亂反正。相反，如果他們只是用一點點力，我們卻大打口水戰、大規模禁止，我們就掉進不對稱陷阱。」
有台灣媒體發現，抖音上有多個以假亂真的台灣政府官方帳號，包括行政院長蘇貞昌、內政部、衛福部等。另外，台灣國安局日前偵獲抖音上的「baronkasa」影片，經研判應為解放軍置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，當局指已通告各部會。
資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋對《BBC中文》表示，抖音短片看似無害，但中共利用這個軟性管道影響投票意向和作戰意志。「以前的大外宣是針對海外華人、老年人，講中國有多好，但這樣對年輕人會反效果。現在不用講中國有多好，只是講其他民主國家有多爛，散播疑美論，講到政治都很骯髒，讓年輕人變得政治冷感，不去投票，或者會覺得中國也是還好啊，台灣政府講『抗中』好無聊。」
他指出，目前抖音未對台灣構成即時危險，但從國安角度來說，該平台潛移默化「對公民的養成不好」。「毛澤東說意識形態要『從娃娃抓起』，他們從國小、國中就開始慢慢養大，溫水煮青蛙，三到五年後問題會慢慢出現。」
會否改變國家認同？
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。