天主教會擺脫性侵醜聞迎來新氣象，德國「雷根斯堡主教座堂合唱團」首度招收少女成員
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合唱團中共有305為學員，年齡介於10至19歲間，其中有三分之二的學員皆為住宿生。雷根斯堡主教座堂學校的學費約落在一個月570歐元（約新臺幣1萬8595元），入學門檻極高，學員們必須通過嚴格的甄試才能正式取得資格。今年9月，共有33名女學生加入雷根斯堡主教座堂學校，有15名為小學新生，其他則為年齡較長的學生。
文：Taylor Mei
適逢每年12月，享譽全球的德國「雷根斯堡聖伯多祿主教座堂」（Regensburger Dom）校園中總充滿少年合唱團練唱的聲音，今（2022）年教堂更迎來了新氣象，因為雷根斯堡主教座堂合唱團今年9月招收了首批少女合唱團成員。
擁有千年歷史的雷根斯堡主教座堂學校前所未見的成立了少女合唱團，女孩們也如火如荼的練唱，為25日在主教座堂的初登場完成充分訓練。據《法蘭西24》（France 24）報導，對11歲的女學童克拉克斯基（Dorothea Krakowsky）而言，這是至關重要的時刻。克拉克斯基說：「我很興奮，因為這是女孩們第一次有機會在主教座堂裡演出！」
來自慕尼黑的朵莉西亞（Dorothea）也表示，她從小就想加入雷根斯堡主教座堂合唱團。過去，朵莉西亞一直認為合唱團只收男生很不公平。「所以我覺得現在這樣很棒，因為女生也能成為合唱團成員了。」朵莉西亞說。
「主教座堂的麻雀」
成立於975年的雷根斯堡主教座堂合唱團，從原文翻譯為「主教座堂的麻雀們」。長年以來提供學員們正規的德文教育，但教育課程十分著重音樂，且每日都至少要進行一小時的合唱團訓練。
目前，合唱團中共有305為學員，年齡介於10至19歲間，其中有三分之二的學員皆為住宿生。雷根斯堡主教座堂學校的學費約落在一個月570歐元（約新臺幣1萬8595元），入學門檻極高，學員們必須通過嚴格的甄試才能正式取得資格。同時，為了進行主教作堂的音樂服事，少年合唱團也必須經常進行全球巡迴演出。
合唱團名聲響亮，卻難逃性侵醜聞
不過，即便在音樂領域擁有極高的讚譽，雷根斯堡主教座堂仍逃不了天主教會性侵兒童的系列醜聞。2017年的一份報告指出，在1945至1990年間，雷根斯堡主教座堂就有超過500起的兒童性侵與虐待案件發生。
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