《路透社》：TikTok盼與華府達成安全協議談判，續留字節跳動麾下，願與母公司運作保持距離
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官員主張，由於TikTok仍仰賴字節跳動公司的技術，TikTok的用戶仍將容易受到影響。字節跳動公司也在中國經營中文的短影音平台抖音。消息人士表示，TikTok為克服這些障礙，設法提供美國政府最新的層層監督。TikTok擴大甲骨文的角色，以確保TikTok的科技基礎設施和字節跳動公司分開。
（中央社）知情人士透露，熱門短影音分享應用程式TikTok力圖說服美國政府，讓該公司繼續留在北京字節跳動公司的麾下，願意和公司的運作保持距離，以及接受外部的檢視。
《路透社》報導，過去3年來，TikTok想方設法向美國政府部門機構保證，美國公民的個人資料不會外洩、平台的內容不會受到中國共產黨或中國政府影響力範圍內的其他實體所操縱。
美國總統拜登（Joe Biden）去（2021）年雖撤銷了前總統川普（Donald Trump）禁止TikTok在美國營運的行政命令，但拜登政府和TikTok雙方持續針對解決安全疑慮的潛在協議，進行協商。
美國國會議員利用TikTok的安全疑慮對白宮施壓，要求白宮採取強硬立場。
知情人士透露，TikTok已公布多項措施，以化解美國政府的疑慮，其中包括和甲骨文（Oracle Corp）的協議，將美國用戶的個資儲存在美國，以及由一個美國資料安全（USDS）委員會負責資料保護和內容審核決定。TikTok為了成立這個單位，已在人力招募和重組費用方面投入15億美元。
消息人士透露，國防部、聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）官員在內的美國官員對這項安全協議，仍抱持反對立場。
這些官員主張，由於TikTok仍仰賴字節跳動公司的技術，TikTok的用戶仍將容易受到影響。字節跳動公司也在中國經營中文的短影音平台抖音。
消息人士表示，TikTok為克服這些障礙，設法提供美國政府最新的層層監督。TikTok擴大甲骨文的角色，以確保TikTok的科技基礎設施和字節跳動公司分開。
消息人士表示，甲骨文將檢視軟體和伺服器的程式碼，前者決定TikTok的樣貌和使用經驗，後者則提供搜尋和推薦等功能。這些作業都將由甲骨文的工程師在一個專門的「透明度中心」進行，其中第一座中心明年1月將在馬里蘭州啟用。
消息人士表示，TikTok還提議成立一個「代理人」委員會，負責美國資料安全部門的運作，不隸屬於字節跳動公司，將暫時由前美國特勤局探員波尼約（Andrew Bonillo）負責，直到和美國達成安全協議。
消息人士表示，美國資料安全委員會將有三名成員，這三名成員將接受美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）審核。字節跳動公司對於這個委員會及其決定沒有掌控權，即便這個委員會運作的資金來自該公司。
TikTok也打算由公司付錢聘請獨立的稽核人員，這些稽核人員向美國外來投資審查委員會報告。
這些消息人士要求匿名，而關於甲骨文扮演的角色擴大、美國資料安全委員會，以及TikTok聘僱和支出的細節，都是首次曝光。
參與這項安全協議談判的美國官員曾透露，TikTok目前自願性實施強化安全的諸多措施可能是讓字節跳動保住所有權協議的一部分。然而，目前還不清楚拜登政府最終是否將批准通過。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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