拜登投書回顧今年經濟成果，提及台積電赴美設廠；布林肯盤點外交成果，聯合盟友抗中維護台海和平
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布林肯說，美國今年團結盟友，致力維繫台灣海峽和平與穩定；針對中國危害新疆與西藏人權、侵蝕香港言論與新聞自由等作為，美國也聯合盟友持續關切，採取共同行動。拜登政府去年1月上任以來，積極把台海安全議題國際化，拉攏他國共同關切台海和平與穩定。
拜登投書回顧今年經濟成果，提及台積電赴美投資
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間22日）投書雅虎新聞回顧過去一年經濟成果，表示他推動的經濟計畫使美國再次成為創新與製造業強國，提到造訪台積電的鳳凰城新廠，將成果歸因於國會通過的政策法案。
拜登今天投書美國雅虎新聞（Yahoo News）回顧2022年。他表示，儘管歷經艱難的幾年，但他對美國經濟前景抱持樂觀態度。美國人的韌性讓美國從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行造成的經濟危機中恢復，家家戶戶有更多喘息空間，就業率上升，失業率下降。
受疫情與俄羅斯入侵烏克蘭影響，美國今年物價快速攀升，寫下40年來最高紀錄，11月消費者物價指數（CPI）雖低於市場預期，但年增率仍高達7.1％，民眾叫苦連天。
對於高通膨，拜登說，因應通膨給予家戶更多喘息空間是他的首要經濟任務，但他坦言通貨膨脹要恢復到正常水準需要時間，也可能會在過程中遭遇挫折，但美國民眾應對他的計畫奏效抱持信心。
拜登指出，他就任總統以來簽署立法的經濟法案證明，投資美國的願景可以實現，發展美國經濟、創造高薪工作並降低成本，尤其是基礎建設、清淨能源以及對美國經濟安全與國家安全至關重要的高成長產業。
他提到本月初前往亞利桑那州鳳凰城，出席台積電的移機典禮。台積電當時宣布加碼投資亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元。
拜登表示，台積電的投資是美國史上最大的外國直接投資（FDI）之一，這是他的經濟立法的直接成果，因為全球企業都知道美國勞工可以勝任這項工作。他在鳳凰城時，也跟興建台積電廠房的勞工、工程師，以及受僱為台積電進行清潔工作的企業主會晤。拜登說，這位企業主打算僱用更多員工，經濟學家稱這為乘數效應，他說這是「我的經濟計畫發揮作用」。
布林肯盤點外交成果，聯合盟友抗中維護台海和平
2023年倒數10天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日盤點年度4大外交成果，包括團結世界確保俄國侵烏挫敗、加速與盟友在對中國的戰略上趨向一致；他提到美國團結盟友，致力維繫台海和平穩定。
布林肯22日下午在國務院召開年終記者會，盤點總統拜登政府今年4大外交成果。
這些成果包括團結世界確保俄羅斯入侵烏克蘭淪為「戰略挫敗」；加速美國與盟友在對中作法上的趨同；動員大規模聯盟為糧食安全、健康、氣候、能源等全球挑戰尋找解方；以及運用美國外交實力推動和平，避免與緩和衝突。
有關中國部分，布林肯表示，雖然俄羅斯對自由開放國際體系造成立即威脅，但中華人民共和國是美國競爭對手當中，唯一有意圖重塑國際秩序，且越來越具備推動這目標所需經濟、外交、軍事與科技能力的國家。
布林肯說，這正是為何加快美國與盟友在對中國的戰略上趨向一致，是如此至關重要。
布林肯舉例，美國與歐洲聯盟（EU）今年強化因應中國關鍵挑戰的互補工具，包括經濟強制措施和人權，並深化在投資審查以及對敏感與新興技術出口管控上的合作；此外，北大西洋公約組織（NATO）戰略概念首次提及會致力因應中國對跨大西洋安全帶來的「體制性挑戰」（systemic challenge）。
布林肯說，美國今年團結盟友，致力維繫台灣海峽和平與穩定；針對中國危害新疆與西藏人權、侵蝕香港言論與新聞自由等作為，美國也聯合盟友持續關切，採取共同行動。
美國總統拜登政府去年1月上任以來，積極把台海安全議題國際化，拉攏他國共同關切台海和平與穩定。單單本月，台海安全議題就至少出現在美國與法國、歐盟、澳洲與義大利雙邊互動中。
美法總統12月1日在白宮會晤，會後聲明重申維繫台海和平與穩定的重要性；美歐2日舉行高階中國議題對話，會後聲明關切中國挑釁行為提高台海危機風險；美澳6日舉行2+2會談，會後聲明關切台海局勢；美義外交高層7日在羅馬會晤，雙方在會中表達反對片面改變台海現狀的行徑。
雖積極聯合理念相近國家因應中國挑戰，但布林肯重申，美國謹慎避免競爭演變成衝突，未來會持續以負責任方式管理雙邊關係，同時會繼續在需要美中合作的議題上尋求與中國合作。
布林肯回憶，在他上任初期，許多人問他美國是否會、甚至是否有能力再次領導世界，或世界是否希望美國這麼做。
他說：「在2022年，我認為我們回答了這些問題，我們向世界證明面對當今時代的根本挑戰，美國準備好且有能力領導。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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