計程車起跳價北北基明年4月起漲至85元、夜間加成105元，春節前後13天每趟次加收30元

（中央社）台北市公運處昨（22）日表示，明（2023）年4月1日起，北北基將同步調整計程車運價，起程價漲新台幣15元為85元，夜間加成時段起程價也漲為105元，延滯計時運價由每80秒5元調整為每60秒5元。

台北市公共運輸處發布新聞稿宣布，北北基地區明年4月1日零時起同步調整計程車運價，起程運價由70元漲為85元，夜間11時至隔日凌晨6時的夜間加成時段起程運價也從90元漲為105元，延滯時間計算基準則由累計每80秒5元調整為每60秒5元，其餘運價項目不變。

公運處說明，現行計程車費率在2015年10月1日核定實施，已經超過7年沒有調整，所以為了合理反映計程車營運成本、司機薪資、燃油及維修等費用，並考慮消費者接受程度後，審定這次調整內容。

公運處指出，由於運價調整涉及大台北地區逾5萬輛計程車的計費表修改作業，所以定在明年4月1日開始施行，屆時還沒修改計費表的計程車仍須按照2015年核定的舊運價收費，切勿向乘客超收車資，違者經查證屬實將依公路法規定裁處。

此外，公運處表示，春節加成運價核定以國定春節連假起始日往前加3天至春節連假最後一日止，每趟次加收30元，明年1月17日至1月29日、共13天實施。

《中時新聞網》報導，至於計程車公會提案颱風豪雨假期間加價，考量到颱風豪雨民眾外出的安全及衍生北北基尚未同步停班停課的爭議，故審定不採行。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航