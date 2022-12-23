農委會統計12月寒流農損2008萬元，屏東蓮霧最嚴重；25日前寒流再發威，北台灣低溫探6度

寒流農損2008萬元，屏東蓮霧最嚴重

（中央社）行政院農業委員會昨（22）日更新寒流農業災情報告，統計損失達新台幣2008萬元，以屏東縣蓮霧占2002萬元最為嚴重。

農委會發布「111年12月中旬寒流農業災情報告」，受12月中旬寒流影響，造成農業災情，截至昨天下午5時止，農業產物估計損失約2008萬元。

農委會指出，以屏東縣損失2002萬元較為嚴重，其次為嘉義縣4.8萬元、彰化縣1.5萬元等。

農產損失部分，估計損失金額2008萬元，農作物被害面積110公頃，損害程度28%，換算無收穫面積31公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積105公頃，損害程度29%，換算無收穫面積30公頃，損失金額2002萬元；其次為其他蔬菜（辣椒等）4.8萬元、食用番茄1.5萬元等。

Photo Credit: 中央社 氣象局表示，今起氣溫逐漸下降，24、25日因寒流及輻射冷卻最冷，北台灣低溫可能達攝氏6度以下。

25日前寒流及輻射冷卻影響，北台灣低溫探6度

（中央社）氣象局昨天表示，今天起氣溫逐漸下降，24、25日因寒流及輻射冷卻最冷，北台灣低溫可能達攝氏6度以下；26日起逐漸回溫，但水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部有零星降雨。

中央氣象局更新低溫特報，今天至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明日苗栗以北及宜蘭地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，明天起到25日北部、東北部整天偏冷，白天高溫不超過15度，中南部約16至20度；預估最冷的時間點是24、25日，主要是乾冷加上輻射冷卻，北台灣約7至10度，竹苗空曠地區可能達6度或更低，中南部低溫約10至14度。

官欣平提醒，今晚至明天東半部仍要留意長浪，今天觀測浪高約2至3公尺；另外，今晚到明天，桃園到台南、恆春半島、花東、澎湖等地區須注意8至9級強陣風。

官欣平說，26、27日雖然稍微回溫，但感受上是從「超冷」變成「冷」，北台灣低溫約10至15度，中南部則是11至15度；白天北台灣高溫約17至20度，中南部則有19至24度；28、29日再回溫，白天各地高溫可達24、25度。

天氣部分，官欣平說，25日前是乾冷，各地天氣還算不錯，可以見得到陽光；26日起水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

官欣平提到，28日東北季風增強、29日東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨。

至於跨年的天氣，官欣平提到，目前觀察仍然是維持偏冷的溫度，但後期預報仍有不確定性，須再觀察。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航