2022/12/23,
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日本彙整綠色轉型基本方針：可新建核電廠、核電機組可運轉逾60年，迎來福島核災後最重大轉變

日本彙整綠色轉型基本方針：可新建核電廠、核電機組可運轉逾60年，迎來福島核災後最重大轉變
Photo Credit: AP / 達志影像

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日本政府的綠色轉型會議中討論，將最大限度的利用核電廠，基於安全為第一的原則重啟核電機組，將推動新世代型核反應爐的開發與建設。此外，針對既有的核反應爐的運轉壽命上限60年的規定，將把為了接受安全審核而停機的時間扣除，形同運轉壽命可逾60年的上限。

（中央社）日本政府22日彙整了實現綠色轉型（GX）的基本方針，記載核電廠的新建、核電機組實質可運轉逾60年等的內容。這是日本基於2011年福島核災教訓制定政策後的重大轉變。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為了實現在2050年將碳排放量淨減少至零的社會以及考慮到能源的穩定供應，22日在首相官邸（行政中心）召開有關實現綠色轉型（Green Transformation,GX）的會議，出席者包括首相岸田文雄、經濟產業大臣西村康稔、最大工商團體「經濟團體連合會」會長十倉雅和等人。

會中討論到俄羅斯對烏克蘭的侵略所帶來的影響，認為有必要因應能源的穩定供應並兼具實現零碳社會，討論結果彙整了新的基本方針，內容記載日本將最大限度的利用核電廠，基於安全為第一的原則重啟核電機組，將推動新世代型核反應爐的開發與建設。

此外，針對既有的核反應爐的運轉壽命上限60年的規定，將把為了接受安全審核而停機的時間扣除，形同運轉壽命可逾60年的上限。

新基本方針記載有關碳定價（Carbon Pricing）的實施，企業等減少的碳排放量可在市場進行交易的制度將從2026年度起積極實施。此外，也將實施新制度，自2028年度起對進口石化燃料的電力公司或石油公司等徵收負擔費。日本政府將新成立一個「推動GX經濟轉型機構」，負責有關交易市場的運作及徵收負擔費的事宜。

為了鼓勵民間進行投資，以實現零排碳社會，日本政府決定今後10年之間發行規模約20兆日圓（約新台幣4兆7000億元）的新國債「GX經濟轉型債」。

22日彙整的新基本方針今後將在內閣會議上正式決定，之後將相關的法案提交明（2023）年的國會審議。

報導指出，日本政府自福島核災以來至今（2022）年夏天為止，對於核電廠的新建、增設、改建，都一再表示「沒做此考量」，但是22日彙整的新基本方針顯示日本將持續利用核能。

福島核災發生後，日本政府內閣會議通過「能源基本計畫」，內容顯示將盡可能減少對核能的依賴度。22日彙整的新基本方針似與能源基本計畫兩者形成矛盾。

對此，日本經濟產業省（經濟部）表示，2030年日本各種能源發電結構當中，核能占比約20％至22％的目標不變，相較於核災前的占比約30％，對核能發電的依賴度減少。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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