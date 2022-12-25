在她筆下的「我城」故事：為什麼今天我們還要讀西西？

我們想讓你知道的是
城籍如何在國籍缺席時取代國籍，建構一個社群的身份認同？西西七十年代的作品，大致反映了當時的時代精神，也打開了香港文學及後多年對身份的討論。更進一步的是，這不只是香港人的問題，而是有普世價值地對身份的探究。
文：匡翹
那年，在香港，土瓜灣。
當時，香港導演陳果正在拍攝《他們在島嶼寫作》作家紀錄片系列中，香港作家西西的那齣。導演決定用魔幻寫實的手法拍攝，我的年輕攝影師朋友，半推半就的穿上金黃色的緊身衣，扮演太陽神之類的角色。拍攝場地為白宮冰室，土瓜灣一家港式傳統冰室，看出去就是巨大的煤氣鼓，不遠處就是後來改建成藝術村的牛棚。
「當年那些豬會從牛棚逃出來。」冰室的老闆對身在現場的我這樣説。牛棚其實就是屠宰牲口的地方。老闆看着當時車水馬龍的道路説：「然後屠夫就拿着刀追出來，捉到頭豬，就會索性在路中心把豬殺掉。」
他説的，是再上一代香港的事了。
然後我們等待西西來到現場，那畢竟是以她為主的紀錄片。她來到時大家對她恭恭敬敬，先安置她在一旁。但畢竟那是影視的拍攝，就算你是主角，也難以避免無盡的等待。
然後我在拍攝現場，就與西西開始閒聊。也沒有什麼好聊的，她問我的工作，我説我在大學也有讀她的作品，問她的「美麗大廈」是否就在附近。她説什麼我忘記了，只記得當我問她是否想吃什麼時，她點了一杯凍檸茶，以及一件西多士。
西多士來了，這時她手的毛病才展現出來。她的右手，因為癌症治療而慢慢失去活動能力，而她也改用左手寫作。我靜靜的幫她把西多士切成細塊，她慢慢地吃，我們繼續若無其事地等待大導演的安排。她的身體，是否適合吃西多士、喝凍檸茶？我才不理會。
那是約十年前的事，彷如隔世。
土瓜灣港鐵站啓用了。人們又再開始離開香港。西西也離開我們了。
文化大革命與白色恐怖下的香港文學
西西，香港文學史上其中一位最重要的作家。西西是象形文字，像的是一個穿裙子的女孩，兩腳站在四方格中，就如「跳飛機」這童稚遊戲。
2022年12月18日，她於香港因心臟衰竭病逝，享年85歲。西西原名張彥，據其好友何福仁考證，西西1937年11月9日生於上海，12歲移居香港。二次世界大戰、國共內戰及其後發生的事，讓大量中國文人移居香港，成就數波香港的南來文人潮。西西在該段期間來港，但西西來港時年齡較小，她一般沒被歸納為南來文人，反而被當成第一代的香港本地作家。
1966年，西西第一部作品《東城故事》出版。當時的她於小學任教，有當過電影編劇，也有當文學雜誌的編輯。1978年底，她與何福仁、許迪鏘、鍾玲玲等人成立素葉出版社。這家香港傳奇出版社，出版的第一部作品，就是西西的名作《我城》，而時年41歲的西西也決定提早退休，專注寫作。
當時的香港，是華文文學一個神奇的匯集點。中國大陸經歷的是十年文化浩劫，而台灣還處於白色恐怖時期，出版創作自由受限。香港不但聚居不同背景的華文作家，而且更易接觸到不同地區的文藝作品。當時文字還算是主流的創作媒介，大大小小的報刊都有創作的空間，西西在該段時間開始創作，並經歷了中、台兩地文藝狀況的改變。
例如説，在1987年至1988年，時值台灣白色恐怖時期完結，西西就為洪範書店主編《八十年代中國大陸小説選》共四部，於台灣出版，介紹莫言、韓少功、王安憶等中國大陸當代作家。
這例子大概反映了西西以至香港文化界，在那個時代的位置。
即使中年以後多有病痛，西西仍筆耕不斷，歷年出版作品四十餘本，當中也有譯本。2022年，她的長篇小説《欽天監》繁體版出版，這也是她生前出版的最後一部長篇小説。
只有城籍而沒有國籍的人
然而我們為什麼要讀西西呢？
在香港不同大學的文學相關學系，如果有涉足香港文學，西西是難以避過的名字。但如果把視野放得更廣，例如是整個華文文學，又甚至是世界文學呢？
西西在文學上其中一個極重要的貢獻，是描述了一個「只有城籍，沒有國籍」的生存狀況。那是「某個時期」香港人的生存狀況。當國籍身份因為不同原因被剝奪，無論單純是意識上還是法律上的，城籍如何成為一個人的主要身份認同？
即使在《美麗大廈》中，也有對離散社群的描述，但《我城》卻從一座大廈，演化成一座城。作品描述的是七十年代香港年輕人的生活，那是香港流行文化開始盛行的時代。由於中國、台灣的流行文化，因為歷史因素而無力發展，香港的自由，加上經濟的迅速發展，讓香港的流行文化開始盛行，影響力甚至伸及亞洲。但同時，國家概念也帶來香港人的身份焦慮。香港時為英國的殖民地，但我們到底不是英國人。而我們又能迴歸那個剛經歷文化浩劫的中國嗎？
這個問題，可以説是纏繞數代的香港人。我們曾經很快樂，但我們欠缺一個其他人都有的身份。這幾乎就是一個人類處境的大實驗了。
如果擁有國籍不是必要，我們是否就一定要走向天秤的另一端，走向國際主義或是個人主義的生活？西西筆下的人物，時而質疑，時而感嘆，但在瞭解自己沒有國籍時，卻有了新的發現：
「——你的國籍呢？
有人就問了，因為他們覺得很奇怪。你於是説，啊，啊，這個，這個，國籍嗎。你把身分證明書看了又看，你原來是一個只有城籍的人。」——西西《我城》
城籍如何在國籍缺席時取代國籍，建構一個社群的身份認同？西西七十年代的作品，大致反映了當時的時代精神，也打開了香港文學及後多年對身份的討論。更進一步的是，這不只是香港人的問題，而是有普世價值地對身份的探究。
「只有城籍，沒有國籍」，是西西當年對自己處境的描述。2019年3月，西西獲頒紐曼華語文學獎。當時我曾訪問西西，問她覺得新一代的香港人，是否與她一樣只有城籍？
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。