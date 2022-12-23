2022/12/23,
印太

新加坡送上太空的香菜竟長成這樣，食用「太空菜」的日子不遠了？

新加坡送上太空的香菜竟長成這樣，食用「太空菜」的日子不遠了？
左邊是去過太空的種子種出的香菜。 照片提供：新加坡食品局

我們想讓你知道的是

「把亞洲種子送上太空計劃」的新加坡項目負責人Gillian Chin說，此計劃是為亞太地區的學生和年輕研究人員提供一個了解和學習太空生物學的機會。包括新加坡在內的12個亞太與中東地區：馬來西亞、台灣、澳州、尼泊爾、印尼、日本、紐西蘭、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南以及孟加拉，共把22類種子送上太空。

文：侯佩瑜

編按：本文作者為新加坡人，國人意指「新加坡人」。

比地球的重29%、產量更高

我們的下一代會吃著什麼奇怪的食物長大？

新加坡食品局剛批准了飛蛾、蟋蟀等16種可食用的昆蟲在本地市場上架出售，而最新的消息：新加坡人將來還會吃上「太空菜」。

新加坡去年參加了由日本宇宙航空研究開發機構主導的「把亞洲種子送上太空計劃」，選了香菜（又名芫荽）以及波士頓生菜（Butterhead Lettuce）的種子，把它們送上距地球約400公里的國際太空站「旅行」一個月回國，以了解太空環境對它們的生長特性有何影響。

這些種子在太空站逗留期間都是由密封袋裝著，日本前些日子把種子送回新加坡，再由新加坡研究人員把這些游過太空的種子在本地種植，12月12日首先發表了香菜的研究結果。

他們發現上過太空的香菜種子竟變成了超級種子，能種出重量達41.4克的香菜；那些沒上過太空的種子只能種出32.1克。相比之下，重了約29%。

Screenshot_(1)
照片提供：新加坡食品局
左邊是去過太空的種子種出的香菜。

參與這項計劃的機構陣容強大，有新加坡食品局、新加坡航天與科技公司、新加坡基因組研究院及新保集團杜克—國大生物多樣性醫學研究院

研究人員指出，太空輻射和微重力（失重）導致種子發生基因突變，產生隨機但可能有利的特性。

來自基因組研究院和新保集團杜克—國大生物多樣性醫學研究院的科學家，對這些香菜的葉子、根和莖進行了遺傳分析，發現它們與普通的香菜相比，有數百個與生長相關的基因被不同的方式激活了。

科學家指出，暴露在太空產生了基因表達（gene expression），可能會導致植物產量有明顯的差異。

他們也說，將進行更多研究，以了解太空飛行對植物基因和DNA的影響。

他們也將研究太空誘變種子的植物育種潛力，以培育出耐寒的農作物和新的蔬菜品種。這些作物將有效提高糧食安全，因為它們可以抵禦疾病和更惡劣的氣候。

Screen_Shot_2022-12-23_at_10_58_24_AM
圖片來源：翻攝自JAXA | 宇宙航空研究開発機構
日本太空人展示馬來西亞的聖羅勒發芽了

太空育種並不是一個新的概念。中國自1987就開展太空育種，通過返回式衛星等太空梭，將動植物微生物種質帶到地外空間，誘導其發生突變和變異，返回後在地面選育成新品種的育種技術。

中國在過去35年裡培育出了200多種太空變異農作物品種，其中包括水稻、玉米、大豆和西瓜。

不過淡馬錫生命科學研究院高級研究員Naweed Naqvi博士在評論新加坡此項目時認為，太空育種目前在經濟上是不可行的，而且其影響可能是廣泛的、不受控制的和非特定的。

Naweed Naqvi博士告訴《海峽時報》，一些輻射例如伽馬射線，通常用於產生突變的植物研究和了解植物的生長和育種。他說，相比之下基因編輯更精確和無污染，也更省時，因為是基於以往的知識，來操縱特定的基因目標或途徑。

新加坡國大生物科學系主任俞皓教授則認為，為了開發可持續的超級作物生產方式，可以嘗試應用太空輻射，並與基因編輯和其他能輕易在地球進行的突變方法對比成效，這些都需要進一步研究。

「把亞洲種子送上太空計劃」的新加坡項目負責人Gillian Chin說，此計劃是為亞太地區的學生和年輕研究人員提供一個了解和學習太空生物學的機會。

包括新加坡在內的12個亞太與中東地區：馬來西亞、台灣、澳州、尼泊爾、印尼、日本、紐西蘭、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南以及孟加拉，共把22類種子送上太空。

各國去年把選定的種子送達日本宇宙航空研究開發機構，讓它們搭上給太空人送補給物資的太空船，前往國際太空站。

「把亞洲種子送上太空計劃」也選定了日本的甜羅勒及馬來西亞的聖羅勒（holy basil），在日本「希望號」（Kibo）實驗艙中種植一個月，由太空人記錄拍攝其生長情況，最後送回地球進行分析及性狀研究，所有種植資料也將提供給參與此計劃的各國與地區研究。

科學家也沒忘記那些沒機會飛出地球的種子，他們也一直在嘗試利用基因編輯技術，例如增加生菜中的營養成分，或讓白菜長得更快。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。