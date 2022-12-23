新加坡送上太空的香菜竟長成這樣，食用「太空菜」的日子不遠了？
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「把亞洲種子送上太空計劃」的新加坡項目負責人Gillian Chin說，此計劃是為亞太地區的學生和年輕研究人員提供一個了解和學習太空生物學的機會。包括新加坡在內的12個亞太與中東地區：馬來西亞、台灣、澳州、尼泊爾、印尼、日本、紐西蘭、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南以及孟加拉，共把22類種子送上太空。
文：侯佩瑜
編按：本文作者為新加坡人，國人意指「新加坡人」。
比地球的重29%、產量更高
我們的下一代會吃著什麼奇怪的食物長大？
新加坡食品局剛批准了飛蛾、蟋蟀等16種可食用的昆蟲在本地市場上架出售，而最新的消息：新加坡人將來還會吃上「太空菜」。
新加坡去年參加了由日本宇宙航空研究開發機構主導的「把亞洲種子送上太空計劃」，選了香菜（又名芫荽）以及波士頓生菜（Butterhead Lettuce）的種子，把它們送上距地球約400公里的國際太空站「旅行」一個月回國，以了解太空環境對它們的生長特性有何影響。
這些種子在太空站逗留期間都是由密封袋裝著，日本前些日子把種子送回新加坡，再由新加坡研究人員把這些游過太空的種子在本地種植，12月12日首先發表了香菜的研究結果。
他們發現上過太空的香菜種子竟變成了超級種子，能種出重量達41.4克的香菜；那些沒上過太空的種子只能種出32.1克。相比之下，重了約29%。
參與這項計劃的機構陣容強大，有新加坡食品局、新加坡航天與科技公司、新加坡基因組研究院及新保集團杜克—國大生物多樣性醫學研究院。
研究人員指出，太空輻射和微重力（失重）導致種子發生基因突變，產生隨機但可能有利的特性。
來自基因組研究院和新保集團杜克—國大生物多樣性醫學研究院的科學家，對這些香菜的葉子、根和莖進行了遺傳分析，發現它們與普通的香菜相比，有數百個與生長相關的基因被不同的方式激活了。
科學家指出，暴露在太空產生了基因表達（gene expression），可能會導致植物產量有明顯的差異。
他們也說，將進行更多研究，以了解太空飛行對植物基因和DNA的影響。
他們也將研究太空誘變種子的植物育種潛力，以培育出耐寒的農作物和新的蔬菜品種。這些作物將有效提高糧食安全，因為它們可以抵禦疾病和更惡劣的氣候。
太空育種並不是一個新的概念。中國自1987就開展太空育種，通過返回式衛星等太空梭，將動植物微生物種質帶到地外空間，誘導其發生突變和變異，返回後在地面選育成新品種的育種技術。
中國在過去35年裡培育出了200多種太空變異農作物品種，其中包括水稻、玉米、大豆和西瓜。
不過淡馬錫生命科學研究院高級研究員Naweed Naqvi博士在評論新加坡此項目時認為，太空育種目前在經濟上是不可行的，而且其影響可能是廣泛的、不受控制的和非特定的。
Naweed Naqvi博士告訴《海峽時報》，一些輻射例如伽馬射線，通常用於產生突變的植物研究和了解植物的生長和育種。他說，相比之下基因編輯更精確和無污染，也更省時，因為是基於以往的知識，來操縱特定的基因目標或途徑。
新加坡國大生物科學系主任俞皓教授則認為，為了開發可持續的超級作物生產方式，可以嘗試應用太空輻射，並與基因編輯和其他能輕易在地球進行的突變方法對比成效，這些都需要進一步研究。
「把亞洲種子送上太空計劃」的新加坡項目負責人Gillian Chin說，此計劃是為亞太地區的學生和年輕研究人員提供一個了解和學習太空生物學的機會。
包括新加坡在內的12個亞太與中東地區：馬來西亞、台灣、澳州、尼泊爾、印尼、日本、紐西蘭、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南以及孟加拉，共把22類種子送上太空。
各國去年把選定的種子送達日本宇宙航空研究開發機構，讓它們搭上給太空人送補給物資的太空船，前往國際太空站。
「把亞洲種子送上太空計劃」也選定了日本的甜羅勒及馬來西亞的聖羅勒（holy basil），在日本「希望號」（Kibo）實驗艙中種植一個月，由太空人記錄拍攝其生長情況，最後送回地球進行分析及性狀研究，所有種植資料也將提供給參與此計劃的各國與地區研究。
科學家也沒忘記那些沒機會飛出地球的種子，他們也一直在嘗試利用基因編輯技術，例如增加生菜中的營養成分，或讓白菜長得更快。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。