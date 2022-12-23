【2022熱門關鍵字回顧】四月：Omicron疫情開始爆發，東南水泥塔倒塌影響10多萬高鐵旅客
我們想讓你知道的是
【2022四月熱搜回顧】這個月台灣疫情開始爆發，清零政策結束，簡訊實聯制也結束。月初發生東南水泥塔倒塌，影響10多萬人搭乘高鐵。而馬斯克也在這個月宣布要買下推特...
時序來到冬季，2022年再過不到10天就要結束。讓我們用Google每日搜尋趨勢的熱門關鍵字，一起回顧今年4月，人們關注的事物有哪些？
台灣Omicron疫情在這個月開始爆發，每日確診人數從4月1日的104人，到月底4月30日當日確診人數已達1萬5033人。下圖是2022年1月到4月底，台灣每日確認人數變化情形。
在這個月，台灣的防疫政策也從清零轉向共存，簡訊實聯制也在這個月27號取消，而快篩與居家隔離成為重要的防疫工具與措施。所以防疫相關字詞成為最熱門關鍵字，其中和泰防疫險搜尋最多，其他熱門關鍵字包含確診人數、快篩、快篩實聯制、第三劑、3+4隔離（4/25第二熱門搜尋）、停課（4/22第二熱門搜尋）等。
4月1日時發生東南水泥承包商，拆除18層樓高的水泥塔時，因為施工不當導致施工過程中，水泥塔突然倒下導致台電電塔倒塌，使得高鐵高雄路段主線中斷，當日高鐵雙向車次都受到，影響人數超過10萬人。當天恰好又是清明連假前最後的上班日，所以「高鐵」成為當日最熱門的關鍵字。
4月22日是世界地球日，當天Google首頁換上不同地區因為地球暖化的地貌變化狀態，並且連結上「氣候變遷」的搜尋結果，所以當天「氣候變遷」成為當天搜尋量最高的關鍵字。
本月網路科技業最大消息，則是馬斯克在月初提出要100%買下推特（twitter），月底時推特董事會也同意這項收購，收購金額總計為440億美元，約新台幣1.27兆元。
而知名人物的動態也成為熱搜，包含武俠巨星「獨臂刀王」王羽過世、彭明敏辭世、漫畫家藤子不二雄A過世、馬來西亞華裔司機沈可婷案判決爭議、李明哲5年刑滿自中國返回台灣、廖老大以打龜號成功跑出400公尺8.72秒的成績、周玉蔻確診、 孫協志向夏宇童求婚、楊志良批評政府快篩策略等。
其他熱搜事件，有中鋼股東會紀念品被爆抄襲源源鋼藝的產品、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫開播、俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沈、5/1台鐵罷工交通部推出類火車客運疏運等。
其他月份回顧
一月、二月、三月、四月、五月（即將上線）、六月（即將上線）、七月（即將上線）、八月（即將上線）、九月（即將上線）、十月（即將上線）、十一月（即將上線）、十二月（即將上線）
延伸閱讀
- 東南水泥施工事故「不是第一次」，高雄市將開罰並求償到底
- 世界首富用440億美元買下推特，阿根廷鄉民高喊「馬斯克，下一個買我們吧！」
- 沈可婷撞死飆蚊型脚踏車少年案判決引眾怒，但馬來西亞真「司法已死」了嗎？
本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8