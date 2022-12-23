2022/12/23,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】四月：Omicron疫情開始爆發，東南水泥塔倒塌影響10多萬高鐵旅客

【2022熱門關鍵字回顧】四月：Omicron疫情開始爆發，東南水泥塔倒塌影響10多萬高鐵旅客

我們想讓你知道的是

【2022四月熱搜回顧】這個月台灣疫情開始爆發，清零政策結束，簡訊實聯制也結束。月初發生東南水泥塔倒塌，影響10多萬人搭乘高鐵。而馬斯克也在這個月宣布要買下推特...

時序來到冬季，2022年再過不到10天就要結束。讓我們用Google每日搜尋趨勢的熱門關鍵字，一起回顧今年4月，人們關注的事物有哪些？

2022每日google關鍵字-四月

台灣Omicron疫情在這個月開始爆發，每日確診人數從4月1日的104人，到月底4月30日當日確診人數已達1萬5033人。下圖是2022年1月到4月底，台灣每日確認人數變化情形。

0429-2022每日確診人數

在這個月，台灣的防疫政策也從清零轉向共存，簡訊實聯制也在這個月27號取消，而快篩與居家隔離成為重要的防疫工具與措施。所以防疫相關字詞成為最熱門關鍵字，其中和泰防疫險搜尋最多，其他熱門關鍵字包含確診人數、快篩、快篩實聯制、第三劑、3+4隔離（4/25第二熱門搜尋）、停課（4/22第二熱門搜尋）等。

4月1日時發生東南水泥承包商，拆除18層樓高的水泥塔時，因為施工不當導致施工過程中，水泥塔突然倒下導致台電電塔倒塌，使得高鐵高雄路段主線中斷，當日高鐵雙向車次都受到，影響人數超過10萬人。當天恰好又是清明連假前最後的上班日，所以「高鐵」成為當日最熱門的關鍵字。

4月22日是世界地球日，當天Google首頁換上不同地區因為地球暖化的地貌變化狀態，並且連結上「氣候變遷」的搜尋結果，所以當天「氣候變遷」成為當天搜尋量最高的關鍵字。

本月網路科技業最大消息，則是馬斯克在月初提出要100%買下推特（twitter），月底時推特董事會也同意這項收購，收購金額總計為440億美元，約新台幣1.27兆元。

而知名人物的動態也成為熱搜，包含武俠巨星「獨臂刀王」王羽過世、彭明敏辭世、漫畫家藤子不二雄A過世、馬來西亞華裔司機沈可婷案判決爭議、李明哲5年刑滿自中國返回台灣、廖老大以打龜號成功跑出400公尺8.72秒的成績、周玉蔻確診、 孫協志向夏宇童求婚、楊志良批評政府快篩策略等。

其他熱搜事件，有中鋼股東會紀念品被爆抄襲源源鋼藝的產品、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫開播、俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沈、5/1台鐵罷工交通部推出類火車客運疏運等。

其他月份回顧

一月二月三月、四月、五月（即將上線）、六月（即將上線）、七月（即將上線）、八月（即將上線）、九月（即將上線）、十月（即將上線）、十一月（即將上線）、十二月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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