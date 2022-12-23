中國疑在南沙群島擴建無人島，菲律賓下令強化區域駐軍
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根據彭博社20日報導，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島的楊信沙洲、安達礁、牛軛礁及鐵線礁等處出現新的填海造陸。因此菲律賓國防部22日下令加強駐軍，並要求中方克制自身行為，中國海警和海上民兵勿再騷擾攻擊該海域的漁船和其他船隻。
（中央社）菲律賓22日指稱北京當局在爭議性南海海域的「活動」，對駐軍構成「威脅」，下令軍方加強在南海的駐軍。
美國媒體三天前披露，北京當局開始在爭議性的南沙群島擴大填海造陸。南沙群島是南海海域上一處主要群島，一些國家在部分島上設有軍事設施。
法新社報導，菲律賓國防部22日表示：「任何侵入西菲律賓海或在其中填海造陸，對希望島的安全是一大威脅。」
馬尼拉所謂的西菲律賓海（West Philippine Sea）是菲律賓的西側海域，菲國口中的希望島（Pag-Asa Island，即Thitu Island，中業島）是南沙群島中的第2大島。
「我們強烈呼籲中國遵守以規則為基礎的國際秩序，克制自身行為，避免升高緊張。」
彭博（Bloomberg）20日報導，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島的楊信沙洲（Lankiam Cay）、安達礁（Eldad Reef）、牛軛礁（Whitson Reef）及鐵線礁（Sandy Cay）等處出現新的填海造陸。
中國外交部批評這項報導「完全沒有根據」。
鐵線礁位於中業島西方7公里處，菲律賓在中業島有一座簡易跑道和駐軍，還有海岸防衛隊小隊。當地也有一個小型的民間社區。
楊信沙洲位於中業島東南方約45公里處。另外兩座島礁距離中業島較遠。
菲律賓不斷指控中國海警和海上民兵騷擾攻擊該海域的漁船和其他船隻。
馬尼拉當局上週對北京提出外交抗議，抗議11月中國海警船「強行奪走」菲國海軍在中業島外海打撈到的中國火箭殘骸。
中國否認強行取回的說法，強調是「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方。中方向菲方表示感謝」。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）堅稱，不容中國踐踏菲國在南海的權利，這點與過去較不願意批評中國的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場不同。
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延伸閱讀：
- 強調美國協防菲律賓承諾堅定不移，賀錦麗明將登上南海主權爭議的巴拉旺島
- 日本《共同社》：時隔30年美軍可能重返菲律賓蘇比克灣，意在制衡中國
- 杜特蒂卸任前深化菲美關係，排除中資允美商收購蘇比克灣韓進造船廠
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。