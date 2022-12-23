2022/12/23,
印太

中國疑在南沙群島擴建無人島，菲律賓下令強化區域駐軍

中國疑在南沙群島擴建無人島，菲律賓下令強化區域駐軍
圖為2015年5月11日，一名菲律賓士兵在巴拉望島以西的中業島海岸巡邏。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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根據彭博社20日報導，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島的楊信沙洲、安達礁、牛軛礁及鐵線礁等處出現新的填海造陸。因此菲律賓國防部22日下令加強駐軍，並要求中方克制自身行為，中國海警和海上民兵勿再騷擾攻擊該海域的漁船和其他船隻。

（中央社）菲律賓22日指稱北京當局在爭議性南海海域的「活動」，對駐軍構成「威脅」，下令軍方加強在南海的駐軍。

美國媒體三天前披露，北京當局開始在爭議性的南沙群島擴大填海造陸。南沙群島是南海海域上一處主要群島，一些國家在部分島上設有軍事設施。

法新社報導，菲律賓國防部22日表示：「任何侵入西菲律賓海或在其中填海造陸，對希望島的安全是一大威脅。」

馬尼拉所謂的西菲律賓海（West Philippine Sea）是菲律賓的西側海域，菲國口中的希望島（Pag-Asa Island，即Thitu Island，中業島）是南沙群島中的第2大島。

「我們強烈呼籲中國遵守以規則為基礎的國際秩序，克制自身行為，避免升高緊張。」

彭博（Bloomberg）20日報導，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島的楊信沙洲（Lankiam Cay）、安達礁（Eldad Reef）、牛軛礁（Whitson Reef）及鐵線礁（Sandy Cay）等處出現新的填海造陸。

中國外交部批評這項報導「完全沒有根據」。

鐵線礁位於中業島西方7公里處，菲律賓在中業島有一座簡易跑道和駐軍，還有海岸防衛隊小隊。當地也有一個小型的民間社區。

楊信沙洲位於中業島東南方約45公里處。另外兩座島礁距離中業島較遠。

菲律賓不斷指控中國海警和海上民兵騷擾攻擊該海域的漁船和其他船隻。

馬尼拉當局上週對北京提出外交抗議，抗議11月中國海警船「強行奪走」菲國海軍在中業島外海打撈到的中國火箭殘骸。

中國否認強行取回的說法，強調是「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方。中方向菲方表示感謝」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）堅稱，不容中國踐踏菲國在南海的權利，這點與過去較不願意批評中國的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場不同。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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