等不到2050年「還有海嗎？」環境名導演柯金源跨域與藝術共創《海之岸》

文：陳淑玲

獲頒國家文藝獎、TIDF紀錄片傑出貢獻獎的紀錄片導演柯金源，再度推出第33號新作《海之岸》紀錄片，不同於過往，此次以跨領域、共創的創作模式，與「人劇團」表演藝術工作者，用藝術家、年輕人的五感，探索台灣海岸的各種意象，詮釋目前的環境議題。

從去年9月開始，柯金源導演與「人劇團」共創藝術家，進行為期一年的海岸環境田野觀察、體驗，經由《海之岸》紀錄片導演柯金源的導覽、解說，表演藝術工作者再進行內涵的轉譯與創作，共同完成了具有藝術美學與海岸變遷省思的《海之岸》。

還有海嗎？柯導演不斷詢問著

《海之岸》紀錄片是影像與表演藝術跨域共創的作品，以肢體與環境意象的表徵，呈現二元對比、隱喻、批判等符碼，也是讚嘆、憤怒、感傷，以及期待、感恩的複雜心情。柯金源表示：「因為長期紀錄環境的變遷，許多議題的詮釋與社會溝通，需要根據閱聽人接收信息的習慣，以及媒體平台的特性進行調整，這次嘗試用年輕世代的觀點與情感詮釋，在各處環境現場進行即興創作。」談及拍攝過程中最困難的片段，他說：「有一次拍攝時遇到東北季風來襲，溫度很低，但是表演藝術者還是用意志力和熱情來完成拍攝，我們希望透過這部作品，在不同媒體平台上，讓更多人重視環境議題。」

Photo Credit - 公視 花了兩年走訪10個台灣河海口，柯導與藝術家們實際體感我們的海現在的模樣

此外，片中邀請四位音樂創作者，為不同的海岸情境進行音樂創作，包括「農村武裝青年」阿達的台語唱唸、俐君的大提琴創作、原住民音樂家丹耐夫正若的多種自製樂器吹奏，而片尾則由年輕音樂創作者桃子，延續現場的大提琴演奏，讓紀錄片飽滿的情緒，有一個撫慰沈靜的總結。

「海之岸」紀錄片的影像與音樂，讓人感受到海岸環境的喜怒哀樂、生老病死，也引領大家再次思考與海洋的關係，柯金源導演完成該作品後，將於2023年3月2至5日，參與人劇團於華山文創園區舉辦的「潮汐間，曖昧」第一屆永續教育暨藝術性策展，延伸海岸灘地在生態中的雙重特質，共同探討藝術介入教育歷程中的可能性與複雜性。而參與「海之岸」紀錄片共創團隊《人劇團》，也將再次回到《海之岸》的起點-芳苑泥灘地，於明年(2023)年跟在地居民、芳苑國小的學童啟動共創計畫、共同演出。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：江怡蘋