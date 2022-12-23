迎接島嶼豐收年，獻上情意真摯的厚禮： 精品咖啡品牌BEMO Café跨界「福灣巧克力」聯手推出新春獨家限量禮盒

回盼2022年的打拼與累積，2023即將迎來暢旺豐收年，BEMO Café攜手世界冠軍與咖啡職人團隊，與臺灣知名品牌「福灣巧克力」共同獻上「新春聯名獨家限量禮盒」，這份來自土地的厚禮，讓你在一品一飲間，都能享受到無盡用心；「BEMO Café X 福灣巧克力 新春聯名獨家限量禮盒」內含BEMO Café城市系列壺泡咖啡包10入與世界冠軍福灣巧克力薄片4盒40入，猶如雙人舞交織的味覺體驗，令人驚喜連連，即日起到2023年1月13日開放訂購。

來自土地的厚禮：世界級咖啡與世界級巧克力的絕美搭配

BEMO Café將世界知名城市的魅力，放進人們珍藏的咖啡經驗裡，創造出18g大容量「BEMO Café 城市系列壺泡咖啡」，寄託城市之於人們的啟發與想，從台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎再到羅馬，深入各地討喜風味，如熱帶水果、荔枝、伯爵紅茶、醃漬梅、烤堅果、紅酒以及令人難忘的琴酒、洛神花等，味蕾的流動沒有地域之別，呼應「福灣巧克力」不受侷限的品牌精神。

「福灣巧克力」錘鍊巧克力製作工藝，致力摸索出永續巧克力商業模式，打造技術革新與當代巧克力飲食文化，將臺灣的滋味，帶進世界的視野。此次跨界聯名，「福灣巧克力」特別獨家以薄片形式製作，呈現70%臺灣八號極緻烘焙巧克力、53%臺灣十號深黑牛奶巧克力、70%草莓啤酒酵母巧克力以及62%臺灣鐵觀音茶巧克力。當精品咖啡出眾的果酸茶感，遇上巧克力苦甜深韻，「BEMO Café X 福灣巧克力 新春聯名獨家限量禮盒」，顛覆你我味蕾認知，掀起愉悅的激盪。

咖啡 X 巧克力的享用建議：雙主角帶來雙重享受

BEMO Café城市系列壺泡咖啡，以城市為咖啡命名，台北、倫敦、巴黎、羅馬、京都、伊斯坦堡、布拉格、斯德哥爾摩等，切入風景、建築和人文特色，深入詮釋城市風味，巧妙展現「壺泡咖啡」的豐富精采。若要感受味蕾疊加的咖啡X巧克力享受，推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與「臺灣十號深黑牛巧53%」相搭，熱帶水果香、荔枝果酸能昇華黑牛巧克力的甜感，咖啡尾段逸出的高山茶餘韻，與可可堅果香融洽唱和；喜歡沉浸在微醺酒感的人們，絕對不能錯過「巴黎‧獨家耀眼精品配方（中淺焙）」和「草莓啤酒酵母巧克力 70%」的組合，帶有滿滿果香的咖啡，漸次散發巧克力與紅酒風味，與此款巧克力的洋甘菊花香、柑橘牛奶糖、草莓莓果風味創造出永不休止的流動饗宴。

BEMO「壺泡咖啡」最佳沖煮方式：以東方泡茶模式品飲西方咖啡的新演繹

「壺泡咖啡」為18g大容量咖啡，建議放進茶壺中沖泡，注入270~450ml的90~95度熱水，可分為前段與尾段品味不同層次風味，前段約浸泡3到5分鐘，先感受清新茶香，中段再浸泡約6-10分鐘有更清晰的咖啡調性，最後的尾段轉而出現滑順的醇厚感；「壺泡咖啡」經由回沖後，「果乾茶」及「決明子」茶韻會在口腔中浮香，為品嚐咖啡帶來全新的趣味與可能，此沖煮法也最為簡易，輕鬆滿足所有人、時機與場合。

BEMO Café X 福灣巧克力新春聯名禮盒