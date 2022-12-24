TNL+ 2022/12/24,
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談嘉年華式運動熱潮：比起棒球，我們更在乎的是贏球與啦啦隊

談嘉年華式運動熱潮：比起棒球，我們更在乎的是贏球與啦啦隊
圖為2023年世界棒球經典賽台灣代表隊總教練林岳平Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

經過一個月世足賽的足球瘋，下一個即將到來的體育盛會，將是2023年3月的WBC世界棒球經典賽，除了大師兄林智勝可能的最後一舞之外，啦啦隊的應援名單也備受關注。

世界盃足球賽，在阿根廷擊敗法國之下落幕了。許多平時沒有關心足球的人，都一頭熱地栽進了世足賽的熱潮裡。

而棒球四年一度的盛會，WBC世界棒球經典賽，也將要在明年3月舉行，到時候勢必又會帶起一股跟風看球的熱潮。

只是依照往年經驗，即便台灣隊沒有參加世足賽，台灣觀眾依然會守在電視機前面關注；但WBC只要台灣隊被淘汰之後，後續賽程關注的球迷便會少掉許多。

我常會聽到有人說，台灣的國球，是棒球。但依照台灣棒球發展的歷史來看，其實「台灣的國球，是贏球」聽起來比較切合實際一點。

台灣的國球，是贏球

台灣的棒球熱，是在政府外交挫敗之下形塑出來凝聚人民人心的一項策略。1971年退出聯合國、1978年台美斷交等外交挫敗之下，使得當時台灣人人心惶惶。

但恰巧在1968年，台東紅葉少棒隊以7:0擊敗來訪的日本關西聯盟隊，讓台灣棒球打響了第一炮。當時來訪的並非世界冠軍和歌山少棒隊，紅葉少棒也出現了冒名頂替、超齡參賽的情況，但在政府的刻意塑造下，人們以為我們擊敗了世界冠軍隊，有一種一吐外交怨氣的感覺。

恰巧，1969年金龍少棒又代表我國參與威廉波特世界少棒賽，首度贏得世界冠軍，一直到1974年，台灣在三級棒球的世界冠軍賽（少棒、青少棒、青棒）均奪冠，使得政府一心加以耕耘三級棒球，藉著黨國教育讓小朋友們背上為國爭光的使命感。

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