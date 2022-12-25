作品分享平台ArtStation湧進藝術創作者抗議浪潮，不滿AI生成圖盜用心血獲利
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AI藝術成為當代創作領域的新趨勢，日前知名創作者平台ArtStation受到廣大藝術創作者撻伐，起因於平台內出現過多AI生成圖，抗議者認為ArtStation應規範人工智慧取用創作者的作品之概念，進而複製出相似的圖像上傳至網站。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
ArtStation是一個提供創作者分享與展示作品的藝術平台，近期網站內湧進來自創作者憤怒的抗議浪潮。據《VICE》指出，使用者紛紛將個人檔案的大頭照換成「禁止AI」的圖樣，並附上標題「拒絕人工智慧生成的圖像」，此抗議行動引發眾多藝術創作者的響應，旨在向ArtStation抗議AI生成圖在該網站太過猖獗。
AI圖像生成來自於創作者的心血，引發藝術界撻伐
對於ArtStation平台的創作者來說，自己的嘔心瀝血之作和AI生成圖同時陳列在網站中展示，就如同對他們的人格羞辱，且否定了創作者們對作品所投入的時間與技能。
AI圖像生成工具的使用，不斷地受到藝術家們的猛烈砲轟。起因為AI系統是透過攫取網路上藝術家們的創作，將不同元素混合或複製生成新的作品，卻在完全沒有標示出處或署名的狀態下將這些「新作品」重新上傳。
換上「禁AI」圖樣，藝術家發起抗議號召
綜合《arstechica》報導，這場線上抗議行動起初由一位來自保加利亞的藝術家Alexander Nanitchkov於12月5日在推特貼文表示，當前的網路上充斥的「AI藝術」風潮，是建立於數十萬藝術家和攝影師之作品所創造出來的；他們各個花費時間與心血及奉獻精神創作出數十億張畫作與圖像，如今卻被絲毫無道德觀念的竊取並謀求利益。
Nanitchkov還隨文附上了一個鮮明的標誌，在白色大寫的AI字母蓋上紅色圓形刪除符號，該標誌迅速在ArtStation網站傳播開來，成為至今使用者響應此抗議活動的代表圖。
此外，插畫家Nicholas Kole也向《VICE》表示，眼見平台上的創作者們都開始將大頭貼換上該標誌作為表態，讓他感受到一絲希望以及同為創作者的團結力量。然而，隨著AI生成圖再次以大量貼文佔據版面時，Nicholas也開始發布相同標誌圖加入抗議的行列，期望能使該話題持續保持熱度。
平台拒絕禁止AI圖，要求創作者自行避免作品被AI系統取用
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