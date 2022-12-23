蘇格蘭通過《性別認同改革法》准許跨性別者「自決性別」，英國政府憂婦女權利受影響將提出挑戰

蘇格蘭議會昨（22）日通過《性別認同改革法》（gender recognition reform bill），旨在讓跨性別者能夠在不需要性別不安等醫師診斷證明的前提下，就能夠以性別自決／自我宣稱（self-determination）申請變更法律上的性別，而此舉創下了英國首例。目前，該法案尚未確定何時生效，但英國政府擔心影響婦女權利，並不排除將阻止該法案被正式簽署成為法律。

蘇格蘭議會以86票對39票通過《性別認同改革法》

綜合《衛報》、《BBC》報導，昨日蘇格蘭議會中就以86票對39票通過了這項提案。

據蘇格蘭政府對該法案的介紹，昨日通過的《性別認同改革法》，就主要改變了原先跨性別者需獲得性別變更證明（Gender Recognition Certificate, GRC）程序，根據目前的程序，申請人須出示性別不安的精神診斷證明才能變更。但如今，跨性別者能夠用自我宣稱性別的方式提出申請。

此外，根據《衛報》，當中也將原先需以自我認同的性別身分生活2年的規定下修為3個月， 並將申請年齡從18歲降低到16歲。同時， 修訂後的法律也規定申請人能夠有3個月的反思期（ reflection period ），讓他們能夠在此期間改變主意。

法案通過後， 蘇格蘭政府也對此發出聲明表示，這項新的性別變更流程，將允許跨性別者獲得與其性別認同相符合的官方文件，而這將從而改善他們的生活。

而支持該法案的社會正義部長羅賓遜（Shona Robison）也在當中指出，議會和各黨派成員通過了性別認同改革法案，這是蘇格蘭性別平等的歷史性一天。「它簡化和改善了跨性別者獲得性別認同證明的過程，而目前許多人認為這項流程是具有侵入性的行為。」

此外，對於先前有專家提及《性別認同改革法》通過後，是否將抵觸《2010年平等法》（Equality Act 2010），從而限縮到生理女性的單一性別空間（single-sex spaces）。羅賓遜強調，該法案不會影響到平等法案，而這一原則在法案中得到了體現。「我已經明確表示，蘇格蘭政府繼續提供單一性別的服務和婦女的權利。」

進行表決前已進行多天辯論，並對該法所造成的影響進行全面評估

不過，根據《衛報》事實上該法案在昨日的最後表決之前，議員們就進行了為期2天的辯論，並對該法完成了150多項修正案。當中，主要就先前外界認為該法可能會讓有暴力行為男性濫用的擔憂提出解決辦法，並對該法案是否會對英國《2010年平等法》造成影響進行討論。

對此，蘇格蘭政府在20日就通過了一項由蘇格蘭民族黨黨魁馬丁（Gillian Martin），以及蘇格蘭保守黨黨魁格林（Jamie Greene）提出的跨黨派修正案。修正案指出，若有任何曾犯下性犯罪的人想要申請性別變更證書，都需要進行全面性的風險評估。

昨日表決階段正反兩方展開討論，保守黨：蘇格蘭政府未傾聽民意

但即便如此，該法案在昨日的表決階段仍引發了正反兩方的辯論。

綜合《衛報》、《BBC》，支持改法案的羅賓遜（Shona Robison）就在提交該法案的最終版本時表示，就像之前的婚姻平權和民事伴侶關係法（civil partnership legislation），這對於創建一個更平等的蘇格蘭來說是重要的一步。

而持反對意見的蘇格蘭保守黨議員漢密爾頓（Rachael Hamilton）則指出，蘇格蘭政府並沒有與蘇格蘭人民站在一起。「為了讓跨性別者的變性過程更容易一些，政府從而使男性犯罪分子更容易攻擊女性。」

最終，儘管遭到了大多數保守黨議員的反對，有9名蘇格蘭民族黨議員更投下反對票，但該法案在蘇格蘭綠黨、工黨和蘇格蘭自由民主黨的支持下仍然通過，有 三分之二的議員支持該法案。

英國政府可能會對該法案提出挑戰

根據《美聯社》，目前，蘇格蘭政府尚未決定新的性別變更流程將在2023年的何時會開始生效。不過，英國政府卻也對該法案表達疑慮，也表示可能會對該法案提出挑戰。

《衛報》報導，英國蘇格蘭事務大臣傑克（Alister Jack）就指出對這項法案的某些方面感到擔憂，尤其是婦女和兒童的安全問題。「我們將在未來幾周內密切關注這一點，以及其對《2010年平等法》和其對英國其他法案的影響。在未來幾週內如果有必要，將考慮第35條的命令，阻止該法案獲得王室批准。」

根據《蘇格蘭法案》（Scotland Act）第35條，蘇格蘭事務大臣能夠發佈命令，禁止蘇格蘭議會提交法案供皇室批准。但前提是要有合理的理由，認為該法案將對適用於保留事項的法律運作產生不利影響。不過，《衛報》也指出，這項權力從未被使用過，因此如果英國政府使用該權力，那對蘇格蘭政府來說將被視為高度挑釁。

與此同時，英國政府平等事務部長巴德諾赫（Kemi Badenoch）也對此一投票結果發出聲明，認為蘇格蘭政府在婦女和女孩的生活的層面上，並沒有解決該法案所會造成的全面影響。同時，她也補充說道「英國政府現在正在研究可以促使其重新考慮的條款，並允許議員能夠解決這些問題。」

My statement on the Scottish National Party’s Gender Recognition Bill which passed today. I was disappointed to see sensible amendments to this bill voted down and believe MSPs need more time to address outstanding concerns. pic.twitter.com/AtZCAHisGA — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) December 22, 2022

對此，蘇格蘭政府發言人則表示，這項法案得到了絕大多數人的支持與各方的支持。「英國政府任何破壞蘇格蘭議會民主意志的企圖，都將遭到蘇格蘭政府的強烈反對。」

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核稿編輯：楊士範