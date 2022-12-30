【醫鍵解壓縮】S3EP2｜要舒緩拉肚子，為什麼止瀉藥、運動飲料不是好幫手？
我們想讓你知道的是
醫學上可以分成急性腹瀉和慢性腹瀉。例如由病毒或細菌，所引起的急性感染性腸胃炎，就是急性腹瀉最常見的原因。以病毒而言，最常見的就是諾羅病毒、腸病毒，還有現在還在全世界流行的新冠病毒，它們除了會引發類似感冒的症狀，還會破壞腸道細胞，影響腸道吸收水分的能力，導致糞便變得稀稀水水的。而細菌的話，最常出現在不乾淨或腐敗的食物。而慢性腹瀉當中，最常見的原因是腸躁症。
文：陳其暐
人生啊，總是會突然發生一些意外，無情攪亂你生活的步調。比如走路踩到狗屎，把皮夾忘在餐廳裡、參加婚宴碰到前男/女友。但這些或許都比不上，當你坐公車或捷運去上班、上課的途中，突然肚子就痛了起來。
驚慌失措的你，強忍著呼之欲出的衝動，以最快的速度尋找著最近的廁所，人生跑馬燈響起時，你的屁股終於坐上馬桶，在一陣舒服暢快的解放後，你又重新找回生活的節奏，順利踏上人生的坦途……如果代誌有憨人想得這麼簡單就好了。
一般的肚子痛，拉個一兩次可能就解決了，這一般是因為前一天吃了比較有刺激性的食物，像是麻辣鍋、重鹹的熱炒，或是鹽酥雞等油炸物，這些食物會增加腸胃負擔，讓食物還來不及被腸道完全消化吸收，就變成排泄物離開人體。碰到這種情況，我們通常不用太擔心，只要調整一下飲食，下一餐吃得清淡一點，很快就能改善狀況。
只是，除了食物之外，還有其他狀況會讓我們拉肚子，醫學上通常會分為急性腹瀉和慢性腹瀉。例如由病毒或細菌，所引起的急性感染性腸胃炎，就是急性腹瀉最常見的原因。
以病毒而言，最常見的就是諾羅病毒、腸病毒，還有現在還在全世界流行的新冠病毒，它們除了會引發類似感冒的症狀，還會破壞腸道細胞，影響腸道吸收水分的能力，導致糞便變得稀稀水水的。
而細菌的話，最常出現在不乾淨或腐敗的食物，食物中可能會孳生沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌，如果我們不幸吃進這些被汙染的食物，把細菌所產生的毒素一起吃下肚的話，就會讓腸道黏膜細胞受到刺激，過度分泌水和電解質，最後造成一瀉千里的慘劇。
碰到這種情況，通常也不需要太恐慌，一般發生急性腹瀉，只要有看過醫生對症下藥，大約幾天到一星期內症狀就會緩解。只是愛揪團喝酒、一天沒咖啡就受不了的人，就要辛苦點忍耐一下，這段期間要避免喝酒、或是含咖啡因的飲料，因為這類飲品也容易刺激腸胃。
另外要記得少吃油膩或重口味的食物，還有盡量以稀飯、白吐司這類易於消化的澱粉類食物為主，才能幫助身體恢復。
還有一點要注意，拉肚子會讓水分大量流失，有些人可能會想用運動飲料，來補充電解質，但是不要忘了，運動飲料其實電解質不夠也太甜，如果拉得不嚴重，勉強可以用運動飲料來替代。但如果跑廁所頻率有點高，當然還是直接補充電解質液，同時補充水分及電解質比較有用。
或許你會想，自己吞個幾顆止瀉藥，就不必那麼麻煩了。但一般來說，如果是食物，或是病毒和細菌造成的拉肚子，症狀也很輕微的話，基本上不需要吃止瀉藥，因為腹瀉有助於身體排出殘餘食物、病毒或細菌。若是隨便吃止瀉藥，反而會延長症狀出現的時間。
但問題來了，要是你已經拉肚子好幾個禮拜，甚至超過一個月的話，是不是有點不太妙？某些疾病是不是找上你了呢？趕快點進影片，來看看身體可能是出了什麼狀況吧！
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特別感謝 臺安醫院內科部主任 / 胃腸肝膽科主治醫師 蘇志盛醫師 擔任諮詢顧問
延伸閱讀
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影片參考資料
- 拉肚子 - 衛生福利部雙和醫院
- 腹瀉病因大解析 - 肝病防治學術基金會
- 喝牛奶就拉肚子，乳糖不耐的人缺鈣怎麼辦？ - PanSci 泛科學
- 拉肚子=吃壞肚子？
- 拉肚子成習慣「慢性腹瀉」當心可能是這幾種疾病！醫師：越拖越嚴重- Heho健康
- 腹瀉（Diarrhea） - 衛生福利部南投醫院
- 常常烙賽，慢性腹瀉 - 李宜霖胃腸肝膽科
- 腹瀉怎麼辦 - 臺北市立關渡醫院
- 如何處理孩童急性腹瀉 - 長庚醫訊
- Diarrhea - Symptoms and causes - Mayo Clinic
- 拉肚子怎麼辦？拉肚子原因3疾病，醫師教拉肚子吃什麼- 康健雜誌
- 1天跑廁所15次 嚴重腹瀉未必是吃壞肚子- 康健雜誌
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。