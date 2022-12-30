【醫鍵解壓縮】S3EP2｜要舒緩拉肚子，為什麼止瀉藥、運動飲料不是好幫手？

文：陳其暐

人生啊，總是會突然發生一些意外，無情攪亂你生活的步調。比如走路踩到狗屎，把皮夾忘在餐廳裡、參加婚宴碰到前男/女友。但這些或許都比不上，當你坐公車或捷運去上班、上課的途中，突然肚子就痛了起來。

驚慌失措的你，強忍著呼之欲出的衝動，以最快的速度尋找著最近的廁所，人生跑馬燈響起時，你的屁股終於坐上馬桶，在一陣舒服暢快的解放後，你又重新找回生活的節奏，順利踏上人生的坦途……如果代誌有憨人想得這麼簡單就好了。

一般的肚子痛，拉個一兩次可能就解決了，這一般是因為前一天吃了比較有刺激性的食物，像是麻辣鍋、重鹹的熱炒，或是鹽酥雞等油炸物，這些食物會增加腸胃負擔，讓食物還來不及被腸道完全消化吸收，就變成排泄物離開人體。碰到這種情況，我們通常不用太擔心，只要調整一下飲食，下一餐吃得清淡一點，很快就能改善狀況。

只是，除了食物之外，還有其他狀況會讓我們拉肚子，醫學上通常會分為急性腹瀉和慢性腹瀉。例如由病毒或細菌，所引起的急性感染性腸胃炎，就是急性腹瀉最常見的原因。

以病毒而言，最常見的就是諾羅病毒、腸病毒，還有現在還在全世界流行的新冠病毒，它們除了會引發類似感冒的症狀，還會破壞腸道細胞，影響腸道吸收水分的能力，導致糞便變得稀稀水水的。

而細菌的話，最常出現在不乾淨或腐敗的食物，食物中可能會孳生沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌，如果我們不幸吃進這些被汙染的食物，把細菌所產生的毒素一起吃下肚的話，就會讓腸道黏膜細胞受到刺激，過度分泌水和電解質，最後造成一瀉千里的慘劇。

碰到這種情況，通常也不需要太恐慌，一般發生急性腹瀉，只要有看過醫生對症下藥，大約幾天到一星期內症狀就會緩解。只是愛揪團喝酒、一天沒咖啡就受不了的人，就要辛苦點忍耐一下，這段期間要避免喝酒、或是含咖啡因的飲料，因為這類飲品也容易刺激腸胃。

另外要記得少吃油膩或重口味的食物，還有盡量以稀飯、白吐司這類易於消化的澱粉類食物為主，才能幫助身體恢復。

還有一點要注意，拉肚子會讓水分大量流失，有些人可能會想用運動飲料，來補充電解質，但是不要忘了，運動飲料其實電解質不夠也太甜，如果拉得不嚴重，勉強可以用運動飲料來替代。但如果跑廁所頻率有點高，當然還是直接補充電解質液，同時補充水分及電解質比較有用。

或許你會想，自己吞個幾顆止瀉藥，就不必那麼麻煩了。但一般來說，如果是食物，或是病毒和細菌造成的拉肚子，症狀也很輕微的話，基本上不需要吃止瀉藥，因為腹瀉有助於身體排出殘餘食物、病毒或細菌。若是隨便吃止瀉藥，反而會延長症狀出現的時間。

但問題來了，要是你已經拉肚子好幾個禮拜，甚至超過一個月的話，是不是有點不太妙？某些疾病是不是找上你了呢？趕快點進影片，來看看身體可能是出了什麼狀況吧！

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特別感謝 臺安醫院內科部主任 / 胃腸肝膽科主治醫師 蘇志盛醫師 擔任諮詢顧問

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範