朱家安：女生很難追，可見女權過高，是嗎？
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在我看來，那些建立在「追求難度」上的論點都不能用來比較男女的強弱勢。若男性在性別議題的討論中，會用「女生變難追了」來說明男性落入劣勢，反而說明了男性還是在用獎盃眼光看女性。
文：朱家安
經過立委劉世芳、范雲、賴品妤、王婉諭等人的爭取，教育部在11月初承諾全國學校將免費發放月經用品。自由主義追求的正義社會致力於消除人僅僅因為機運而承擔的不幸，有些人生為需要生理用品的人，這完全是機運使然，社會理當協助他們滿足因此增加的需求，特別是當這很簡單就可以做到的時候。
當然並不是所有人都滿意此政策，例如網路各處有些男性質疑：「不是兩性平等？那飛機杯和保險套是不是也要免費發放？」
我在講塞子你在講大海
當社會討論女性弱勢的問題，許多男性會強調：男性也很弱勢，因此若社會要對女性增加幫助，也要同時對男性增加幫助。不過若你仔細看，會發現他們講的「弱勢問題」相當集中，大致就是「性愛需求無法滿足」的問題。「如果女生有免費衛生棉，那我們也要免費飛機杯」就是剛剛好的例子。
持有這種「我們也（在性需求方面）很弱勢」症頭的男性不容易在相關議題上就事論事，並且容易伴隨這些特徵：
- 當他們在這議題講到「異性」，往往指的是性愛的可能對象，他不會比較他自己跟媽媽、姊妹在社會上的處境。你以為自己跟他談女性缺乏社會權力的問題，但他其實是在談追不到女生的問題。
- 他們認為社會虧待男性，因為男性得要有好學歷好工作和好收入才有機會有伴侶，而女性還能挑三揀四。然而這裡的「女性」當然不包括他自己的媽媽和姊妹，通常也不包括那些他看不上眼的女性。因此你可以看出這個論點是先射箭再畫靶的結果。
若有人堅持要用「男追女」的框架來討論這個問題，我確實相信十幾年來女生越來越難追。隨著性別意識抬頭，女性了解自己不需要當一個僅僅只是提供情感、性愛、生育和照顧服務的物品，而是可以當個人，因此在交往上更挑剔、更不願意進入婚姻和生小孩，這些都很容易想像。
或許這真的讓某些男性的處境比以前糟，但現在的男性過得比過去的男性糟，並不代表現在的女性過得比現在的男性好。黑奴解放運動後，我相信真的有些前奴隸主過得比以前糟，但這並不代表當時黑人在北美過得比白人好。
錯誤的問題意識
在我看來，那些建立在「追求難度」上的論點都不能用來比較男女的強弱勢。
若男性在性別議題的討論中，會用「女生變難追了」來說明男性落入劣勢，反而說明了男性還是在用獎盃眼光看女性：
女性應該要回應男性的情感和性愛需求，若不回應，則對男性有所虧欠，使得男性成為弱勢。
這種說法看起來在格式上類似於：
社會應該要回應因為先天機運使然而有生理用品需求的那些人，若不回應，則對他們有所虧欠，讓他們在這方面成為弱勢。
這兩種說法有個重要的差異：前種說法理所當然假設女性有義務去滿足男性的需求，因此這種說法不但沒有顯示男性的弱勢，而且反而顯示了女性的弱勢：父權社會把提供情感和性愛服務的責任加諸於女性，這整套觀念是如此根深柢固，連在討論性別議題時，都能被岔題者隨手提出來，主張女性得要先負起這些責任，事情才好繼續談下去。
在這種情況下，我們其實已經不是在討論女性身為人應該如何受到社會對待，而是在討論女性身為工具應該如何配合男性的使用。
※謝謝吳貳說給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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雲端人資系統該具備的資安防護
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資料保護與加密技術
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風險控管與定期預防
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