美國史上「最冷聖誕假期」：極地氣旋打破低溫紀錄、破萬航班受影響。
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美國本周四（22）面臨極地氣旋襲擊，各地氣溫驟降，成為有史以來最冷的聖誕假期。航班追蹤網站FlightAware統計，約有2000多班航班因此取消，破萬航班遭延誤。國家氣象局警告，各地區在多數期間都維持在冰點以下，民眾須注意保暖，否則可能在幾分鐘內就引起皮膚凍傷。
（中央社）巨大冬季風暴「艾略特」（Elliot）襲擊美國，帶來大雪、狂風和酷寒三重威脅，打亂了耶誕新年長假旅行計畫，截至昨（22）天下午全美有超過2200個航班取消。
法新社報導，美國至少有5個州已經實施應急計畫，包括肯塔基州、密蘇里州、奧克拉荷馬州、喬治亞州和北卡羅來納州；其他州很可能會跟進，而最嚴重的北極風暴還未到來。
美國總統拜登（Joe Biden）在白宮一場有關天氣和交通混亂狀況的簡報會上對媒體說：「這不像大家小時候下雪的日子…這是嚴重的事情。」他呼籲民眾注意地方當局發布的警示。
在危險冷鋒所到之處，已經出現白茫茫一片且危險的路況。
根據航班追蹤網站FlightAware的資料，截至格林威治標準時間晚上10時，除了有2200多個航班取消外，還有超過6900個國內航班及入出境航班延誤。
資料顯示，到目前為止，大多數被取消的美國航班都在芝加哥的歐海爾（O'Hare）國際機場或丹佛（Denver）國際機場。
天氣預報公司AccuWeather的預報員表示，當大氣壓力下降並且冷氣團與暖氣團碰撞時，風暴可能會經由「極速氣旋生成」（bombogenesis）過程迅速增強為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）。
美國國家氣象局（NWS）預報員查尼克（Michael Charnick）在社群媒體推特（Twitter）發布了一段影音，顯示車輛駕駛在科羅拉多州和懷俄明州之間的高速公路上艱難前行，當地在風寒效應下氣溫驟降至攝氏零下40度。
國家氣象局在推特發布重要安全訊息，警告雪颮（snow squall）早已出現，或預計從北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地區和東北部會受影響。雪颮是指持續一兩個小時的中度到強度大雪。
國家氣象局警告說：「民眾暴露在極寒環境中，很容易在幾分鐘內就凍傷。」
艾略特恐打破各地低溫紀錄，各州宣布進入緊急狀態
另外，《路透社》也引述NWS說法，「艾略特」將為美國帶來每小時12.5毫米的降雪量，中西部、北部到東北部的內陸地區，也會出現每小時60英里（96公里）的狂風。
此外，南部平原與東南部氣溫可能會在多日內都保持在冰點（攝氏0度）以下，比正常溫度低30多度，高原地區、洛磯山脈、及盆地地區則可能出現零下40度的低溫。
《BBC》報導，NWS將艾略特描述為「一整代人一次」的氣候事件，更預計降雪和強風會讓中西部及加拿大受到破壞，並面臨停電危機。NWS也警告，未來幾天可能會有100多項低溫記錄被打破，包括科羅拉多州、蒙大拿州、懷俄明州夏安市等地。
肯塔基州、北卡羅來納州、西維吉尼亞州、紐約州、喬治亞州和奧克拉荷馬州的州長已目前已宣布進入緊急狀態，紐約州州長Kathy Hochul就表示，「洪水及冰阻塞將對我們的社區造成嚴重破壞」。
威斯康辛州則宣布進入「能源緊急狀態」，其他州則陸續在風暴來臨前啟動緊急應變措施，開設相關避難所以協助民眾度過嚴冬。
極地氣旋對美國本土的重大影響
（中央社）北美遭遇北極寒流侵襲，美國大部分地區本週遇到極低溫、暴雪與強風，導致交通大亂，約一億人將度過一個極其寒冷的耶誕假期。
「紐約時報」指出，造成北極寒流的是極地氣旋（polar vortex）。大片旋轉的冷空氣通常環繞北極圈，但有時也會從極地向南移動。
美國常發生與極地氣旋有關的寒流，釀災最大的一次發生於2021年2月，當時寒流深入至德州，氣溫比正常水平低將近攝氏5度，至少250人被凍死，也讓各地電網受損嚴重。
何謂極地氣旋
雖然南極也有極地氣旋，但北極的極地氣旋會對人口眾多的北半球帶來影響。
地球傾斜度在冬天時讓北半球離太陽較遠，氣旋在冬天變得更強更冷。
若從太空俯視北極，空氣看起來像逆時針旋轉，科學家將極地氣旋比擬為陀螺，正常情況下氣旋穩定且局限於北極，但就像旋轉中的陀螺碰到物品時會開始搖晃和漂移一樣，氣旋也會伴隨極地氣流變化向南移動，如橡皮筋般拉長。
美國廣播公司（ABC News）表示，這波寒流在耶誕節前夕往東擴散，中西部到週末都會是嚴寒天氣。美國國家氣象局（National Weather Service）預報，屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。
伴隨風力增強，平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度，足以讓人在幾分鐘內凍傷，美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。
福斯新聞（Fox News）報導，隨極地冷空氣從加拿大向南外溢並穿過美國中心地帶，氣溫驟降。蒙大拿州的狄倫（Dillon）21日清晨觀察到在3分鐘內從零下2.7度驟降至零下17.2度；懷俄明州夏延（Cheyenne）也出現30分鐘內從6.1度降至零下16.1度。
美一億人要受凍 破萬航班誤點或取消
紐時指出，目前在冬季風暴或酷寒警戒範圍內的美國民眾有近一億人，芝加哥當局已在全市各街道布置287台灑鹽機。
截至22日下午，全美各地已有約一萬個國內航班誤點或取消，部分出入境美國的國際航班也受衝擊；美國聯邦航空總署（FAA）每天也不過掌握4萬5000個航班。
美國米契爾將軍國際機場內，22日工作人員清除飛機上的冰。
超強寒流來襲但不致反常
國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）分站首席預報員歐拉維克（Bob Oravec）表示，這波無疑是超強寒流，但還不致於到空前地步。
民間氣象專家茂爾（Ryan Maue）也說，這波不會打破1983年酷寒及2014年寒流的低溫程度，「但對大部分還有印象者來說，這次寒流威力還是足以排入前十名」。
石油價格因俄羅斯而漲價，抵銷美國航班減少的影響
這次的冬季風暴使得許多航空班次被迫取消，週四大西洋兩岸的油價紛紛呈現下跌趨勢，有人就預測油價會持續下跌，不過今（23）天布倫特原油、西德州原油卻意外上漲，分別是每桶81.86美元，及每桶78.41美元。
據《路透社》報導，12月5日歐盟與G7國家對俄羅斯原油實施制裁及價格上限，很可能是主要影響因素，由於本月波羅的海的石油出口量相較上個月下降約20%，使得預期供給減少，進而帶動油價的調漲。
OANDA 分析師愛德華·莫亞（Edward Moya）就表示，「能源交易商較關注對俄羅斯的石油價格上限，而不是美國航班大幅驟減，因此石油價格才會上漲。」
隨後更補充，中國疫情加劇、對全球進一步升息的擔憂、以及經濟衰退都限制了油價的上漲，不過「石油市場最大的不確定因素仍是中國，因為大家仍對中國市場的重新開放相當樂觀，預期未來可能帶來更多需求。」
新聞來源
- Arctic 'bomb cyclone' threatens holiday travel for millions of Americans（Reuters）
- Oil climbs on expected drop in Russian exports, offsets U.S. storm impact（Reuters）
- US winter storm will bring frostbite within minutes（BBC）
- 大風雪打亂耶誕返鄉 美國逾2200航班取消（中央社）
- 美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。