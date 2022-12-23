美國史上「最冷聖誕假期」：極地氣旋打破低溫紀錄、破萬航班受影響。

（中央社）巨大冬季風暴「艾略特」（Elliot）襲擊美國，帶來大雪、狂風和酷寒三重威脅，打亂了耶誕新年長假旅行計畫，截至昨（22）天下午全美有超過2200個航班取消。

法新社報導，美國至少有5個州已經實施應急計畫，包括肯塔基州、密蘇里州、奧克拉荷馬州、喬治亞州和北卡羅來納州；其他州很可能會跟進，而最嚴重的北極風暴還未到來。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮一場有關天氣和交通混亂狀況的簡報會上對媒體說：「這不像大家小時候下雪的日子…這是嚴重的事情。」他呼籲民眾注意地方當局發布的警示。

在危險冷鋒所到之處，已經出現白茫茫一片且危險的路況。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，截至格林威治標準時間晚上10時，除了有2200多個航班取消外，還有超過6900個國內航班及入出境航班延誤。

資料顯示，到目前為止，大多數被取消的美國航班都在芝加哥的歐海爾（O'Hare）國際機場或丹佛（Denver）國際機場。

天氣預報公司AccuWeather的預報員表示，當大氣壓力下降並且冷氣團與暖氣團碰撞時，風暴可能會經由「極速氣旋生成」（bombogenesis）過程迅速增強為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）。

美國國家氣象局（NWS）預報員查尼克（Michael Charnick）在社群媒體推特（Twitter）發布了一段影音，顯示車輛駕駛在科羅拉多州和懷俄明州之間的高速公路上艱難前行，當地在風寒效應下氣溫驟降至攝氏零下40度。

國家氣象局在推特發布重要安全訊息，警告雪颮（snow squall）早已出現，或預計從北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地區和東北部會受影響。雪颮是指持續一兩個小時的中度到強度大雪。

國家氣象局警告說：「民眾暴露在極寒環境中，很容易在幾分鐘內就凍傷。」

極地氣旋對美國本土的重大影響

（中央社）北美遭遇北極寒流侵襲，美國大部分地區本週遇到極低溫、暴雪與強風，導致交通大亂，約一億人將度過一個極其寒冷的耶誕假期。

「紐約時報」指出，造成北極寒流的是極地氣旋（polar vortex）。大片旋轉的冷空氣通常環繞北極圈，但有時也會從極地向南移動。

美國常發生與極地氣旋有關的寒流，釀災最大的一次發生於2021年2月，當時寒流深入至德州，氣溫比正常水平低將近攝氏5度，至少250人被凍死，也讓各地電網受損嚴重。

何謂極地氣旋

雖然南極也有極地氣旋，但北極的極地氣旋會對人口眾多的北半球帶來影響。

地球傾斜度在冬天時讓北半球離太陽較遠，氣旋在冬天變得更強更冷。

若從太空俯視北極，空氣看起來像逆時針旋轉，科學家將極地氣旋比擬為陀螺，正常情況下氣旋穩定且局限於北極，但就像旋轉中的陀螺碰到物品時會開始搖晃和漂移一樣，氣旋也會伴隨極地氣流變化向南移動，如橡皮筋般拉長。

美國廣播公司（ABC News）表示，這波寒流在耶誕節前夕往東擴散，中西部到週末都會是嚴寒天氣。美國國家氣象局（National Weather Service）預報，屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。

伴隨風力增強，平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度，足以讓人在幾分鐘內凍傷，美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。

福斯新聞（Fox News）報導，隨極地冷空氣從加拿大向南外溢並穿過美國中心地帶，氣溫驟降。蒙大拿州的狄倫（Dillon）21日清晨觀察到在3分鐘內從零下2.7度驟降至零下17.2度；懷俄明州夏延（Cheyenne）也出現30分鐘內從6.1度降至零下16.1度。

美一億人要受凍 破萬航班誤點或取消

紐時指出，目前在冬季風暴或酷寒警戒範圍內的美國民眾有近一億人，芝加哥當局已在全市各街道布置287台灑鹽機。

截至22日下午，全美各地已有約一萬個國內航班誤點或取消，部分出入境美國的國際航班也受衝擊；美國聯邦航空總署（FAA）每天也不過掌握4萬5000個航班。

美國米契爾將軍國際機場內，22日工作人員清除飛機上的冰。

超強寒流來襲但不致反常

國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）分站首席預報員歐拉維克（Bob Oravec）表示，這波無疑是超強寒流，但還不致於到空前地步。

民間氣象專家茂爾（Ryan Maue）也說，這波不會打破1983年酷寒及2014年寒流的低溫程度，「但對大部分還有印象者來說，這次寒流威力還是足以排入前十名」。

石油價格因俄羅斯而漲價，抵銷美國航班減少的影響 這次的冬季風暴使得許多航空班次被迫取消，週四大西洋兩岸的油價紛紛呈現下跌趨勢，有人就預測油價會持續下跌，不過今（23）天布倫特原油、西德州原油卻意外上漲，分別是每桶81.86美元，及每桶78.41美元。 據《路透社》報導，12月5日歐盟與G7國家對俄羅斯原油實施制裁及價格上限，很可能是主要影響因素，由於本月波羅的海的石油出口量相較上個月下降約20%，使得預期供給減少，進而帶動油價的調漲。 OANDA 分析師愛德華·莫亞（Edward Moya）就表示，「能源交易商較關注對俄羅斯的石油價格上限，而不是美國航班大幅驟減，因此石油價格才會上漲。」 隨後更補充，中國疫情加劇、對全球進一步升息的擔憂、以及經濟衰退都限制了油價的上漲，不過「石油市場最大的不確定因素仍是中國，因為大家仍對中國市場的重新開放相當樂觀，預期未來可能帶來更多需求。」

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範