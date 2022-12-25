TNL+ 2022/12/25,
科學

值得收藏的經典理科教科書：《幾何學》《格雷氏解剖學》《費曼物理學講義》《脊椎動物古生物學》《社會生物學》

值得收藏的經典理科教科書：《幾何學》《格雷氏解剖學》《費曼物理學講義》《脊椎動物古生物學》《社會生物學》
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在美國一些經典的教科書，是可以作為家庭藏書的選擇。說到教科書，很多人都認為是「書呆子」才會看的考試用書，其實不然。教科書中固然有天下一大抄的流水式產物，但也不乏獨具匠心的傑作。那些傑作大多是這個行業頂尖的科學家心血凝聚之作，高屋建瓴，去蕪存菁，邏輯流暢，組織嚴密，是了解這門知識的最佳敲門磚。

年近歲末寫一些輕鬆的題材，就說說在下的藏書。日前趁著年尾收拾房間的契機清點了一下，大概是1500本實體書上下。這個數量當然不能說多，但比上不足，比下有餘，已經佔了九個到十個書架了，到小家的極限，再多的話就只能用箱子打包，拿出拿入都很麻煩，那就真的只有收藏意義了。

筆者藏書中有一個比較特別的類別，就是經典教科書，特別是科學理工類方面的教科書。在華人社會，如果不是專業人士，很少人會搜集收藏理工科學書籍。就筆者所見，要不就是以前讀書時的教科書沒有扔掉，要不就是給小孩子看的科普書，要不就是各類教輔，要不是各種大保健的偽科學。

總而言之，都不是那些專門蒐集收藏的書籍了。

有一段時間，華人社會很流行家庭藏書套裝。在中國出版的各套家庭藏書套裝中，我沒看見哪套會收藏科學書籍。在中國，當別人問你最近讀什麽書時，如果你回答某某教科書，別人會把你當怪物看。在中國，所謂「讀書」的含義，似乎只限於讀某些特別的門類，比如文學、時政、歷史、哲學以及「非虛構寫作」之類。至於讀教科書，好像只是學生時代才會去做的事。

在美國，科學氣氛濃厚得多。科學書籍，而不是只是科普書籍，是可以躋身家庭收藏中的。美國最有名的一套家庭藏書集是《哈佛經典》（Harvard Classics），共有51本，其中不乏科學著作。達爾文的《物種起源》（The Origin of Species）、《小獵犬號航海記》（The Voyage of Beagle）就占了2本。第30本則選了法拉第、亥姆霍兹、克耳文等人的科學論文原著。此外還有數本是介乎科學和哲學之間的著作（比如笛卡爾、培根、牛頓等）。在中國出的家庭藏書中，哪裡見過有《天工開物》、《九章數學》？

在美國一些經典的教科書，是可以作為家庭藏書的選擇。說到教科書，很多人都認為是「書呆子」才會看的考試用書，其實不然。教科書中固然有天下一大抄的流水式產物，但也不乏獨具匠心的傑作。那些傑作大多是這個行業頂尖的科學家心血凝聚之作，高屋建瓴，去蕪存菁，邏輯流暢，組織嚴密，是了解這門知識的最佳敲門磚。

所謂經典教科書，不免有些舊。但對絕大部分學科而言，舊不是問題。很多經典教科書，年代雖然老，內容雖然不是最新的，但已經足夠普通人了解，最重要的是，基本理論、研究方法以及其中包含的哲學思維方式，是跨越時代的。這些優秀教材，用現在的話說，就是「出圈」，超越了「教材」給人的刻板印象，成為美國人藏書的佳品。

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