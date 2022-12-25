值得收藏的經典理科教科書：《幾何學》《格雷氏解剖學》《費曼物理學講義》《脊椎動物古生物學》《社會生物學》
我們想讓你知道的是
在美國一些經典的教科書，是可以作為家庭藏書的選擇。說到教科書，很多人都認為是「書呆子」才會看的考試用書，其實不然。教科書中固然有天下一大抄的流水式產物，但也不乏獨具匠心的傑作。那些傑作大多是這個行業頂尖的科學家心血凝聚之作，高屋建瓴，去蕪存菁，邏輯流暢，組織嚴密，是了解這門知識的最佳敲門磚。
年近歲末寫一些輕鬆的題材，就說說在下的藏書。日前趁著年尾收拾房間的契機清點了一下，大概是1500本實體書上下。這個數量當然不能說多，但比上不足，比下有餘，已經佔了九個到十個書架了，到小家的極限，再多的話就只能用箱子打包，拿出拿入都很麻煩，那就真的只有收藏意義了。
筆者藏書中有一個比較特別的類別，就是經典教科書，特別是科學理工類方面的教科書。在華人社會，如果不是專業人士，很少人會搜集收藏理工科學書籍。就筆者所見，要不就是以前讀書時的教科書沒有扔掉，要不就是給小孩子看的科普書，要不就是各類教輔，要不是各種大保健的偽科學。
總而言之，都不是那些專門蒐集收藏的書籍了。
有一段時間，華人社會很流行家庭藏書套裝。在中國出版的各套家庭藏書套裝中，我沒看見哪套會收藏科學書籍。在中國，當別人問你最近讀什麽書時，如果你回答某某教科書，別人會把你當怪物看。在中國，所謂「讀書」的含義，似乎只限於讀某些特別的門類，比如文學、時政、歷史、哲學以及「非虛構寫作」之類。至於讀教科書，好像只是學生時代才會去做的事。
在美國，科學氣氛濃厚得多。科學書籍，而不是只是科普書籍，是可以躋身家庭收藏中的。美國最有名的一套家庭藏書集是《哈佛經典》（Harvard Classics），共有51本，其中不乏科學著作。達爾文的《物種起源》（The Origin of Species）、《小獵犬號航海記》（The Voyage of Beagle）就占了2本。第30本則選了法拉第、亥姆霍兹、克耳文等人的科學論文原著。此外還有數本是介乎科學和哲學之間的著作（比如笛卡爾、培根、牛頓等）。在中國出的家庭藏書中，哪裡見過有《天工開物》、《九章數學》？
在美國一些經典的教科書，是可以作為家庭藏書的選擇。說到教科書，很多人都認為是「書呆子」才會看的考試用書，其實不然。教科書中固然有天下一大抄的流水式產物，但也不乏獨具匠心的傑作。那些傑作大多是這個行業頂尖的科學家心血凝聚之作，高屋建瓴，去蕪存菁，邏輯流暢，組織嚴密，是了解這門知識的最佳敲門磚。
所謂經典教科書，不免有些舊。但對絕大部分學科而言，舊不是問題。很多經典教科書，年代雖然老，內容雖然不是最新的，但已經足夠普通人了解，最重要的是，基本理論、研究方法以及其中包含的哲學思維方式，是跨越時代的。這些優秀教材，用現在的話說，就是「出圈」，超越了「教材」給人的刻板印象，成為美國人藏書的佳品。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
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