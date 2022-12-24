2022/12/24,
健康

煮過的熱紅酒還有酒精嗎？紅酒、白酒和香檳，誰的熱量最高？

煮過的熱紅酒還有酒精嗎？紅酒、白酒和香檳，誰的熱量最高？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

聖誕大餐準備好開吃了嗎？除了滿桌子豐盛的佳餚，酒類也是不可或缺的主角。常見的聖誕酒類有紅酒、白酒、粉紅酒、香檳及烈酒等。你知道一杯下肚會喝進多少熱量嗎？「煮過的紅酒就沒有酒精」是正確的觀念嗎？

聖誕節寒流來襲，用熱紅酒暖暖身

一年一度的聖誕節又來了，今年來點特別的，由 好食課的Sally何采璇營養師跟大家介紹聖誕節必喝的熱紅酒吧。

  • 熱紅酒緣起

最早可以追朔回西元2世紀的羅馬帝國時期，當時為了避免浪費，他們將多餘的紅酒加入蜂蜜與香料（胡椒、月桂葉、藏紅花與棗子）重新煮過，最早的熱紅酒就這樣誕生了。後來熱紅酒更在歐洲發揚光大，尤其是香料在當時認為具有醫療效果，所以熱紅酒文化就這樣一直延續到了今日。

  • 熱紅酒材料與做法

熱紅酒材料：

  1. 葡萄酒一罐：避免選到單寧酸較高的酒款，煮出來會酸澀不好喝
  2. 水果：蘋果、柳橙各一顆
  3. 甜味來源：蜂蜜、楓糖、砂糖均可，2-4大匙
  4. 香料：肉豆蔻、八角、肉桂、生薑四種，根據口味做調整，可直接購買現成材料包，亦可至中藥行購買。

作法：熱紅酒做法其實很簡單，將蘋果切片，柳橙去皮切片（亦可以直接榨汁），之後將香料、甜味劑、水果中小火拌勻後，加入紅酒以小火煨0.5~3小時即完成。

  • 熱紅酒迷思

Ｑ：煮過的紅酒沒有酒精？

大大的錯！即便燉煮30分鐘依舊會有35％的酒精殘留，所以熱紅酒並不適合小孩、孕哺婦飲用。

Ｑ：那為什麼還有兒童版的熱紅酒？

可以將紅酒改成葡萄汁、蔓越莓汁、柳橙汁、蘋果汁代替，一樣可以讓孩子飲用喔！

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Photo Credit: 好食課

聖誕大餐開喝啦！喝醉前先看看熱量

 聖誕大餐準備好開吃了嗎？除了滿桌子豐盛的佳餚，酒類也是不可或缺的主角。常見的聖誕酒類有紅酒、白酒、粉紅酒、香檳及烈酒等。你知道一杯下肚會喝進多少熱量嗎？每日酒精建議攝取量又是多少呢？就讓好食課Angela沐恩營養師帶你看看聖誕餐桌上常見的酒類熱量。

葡萄酒系列（除香檳以210mL計算，其餘皆以250mL計算）：

  • 甜白酒（13％）：229 Kcal
  • 紅酒（13％）：225 Kcal
  • 粉紅酒（11％）：173 Kcal
  • 乾白酒（11％）：160 Kcal
  • 香檳（12％）：156 Kcal

烈酒系列（皆以45mL計算）：

  • 威士忌（41％）：103 Kcal
  • 白蘭地（41％）：103 Kcal
  • 蘭姆酒（40％）：101 Kcal

成人每日酒精建議攝取量：

  • 男性：一天不超過20 g
  • 女性：一天不超過10 g 

酒精克數計算公式： 酒c.c數 x 酒精％ x 0.789 = 酒精克數。1克酒精含7大卡熱量。

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Photo Credit: 好食課

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1出處2

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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