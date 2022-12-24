煮過的熱紅酒還有酒精嗎？紅酒、白酒和香檳，誰的熱量最高？
我們想讓你知道的是
聖誕大餐準備好開吃了嗎？除了滿桌子豐盛的佳餚，酒類也是不可或缺的主角。常見的聖誕酒類有紅酒、白酒、粉紅酒、香檳及烈酒等。你知道一杯下肚會喝進多少熱量嗎？「煮過的紅酒就沒有酒精」是正確的觀念嗎？
聖誕節寒流來襲，用熱紅酒暖暖身
一年一度的聖誕節又來了，今年來點特別的，由 好食課的Sally何采璇營養師跟大家介紹聖誕節必喝的熱紅酒吧。
- 熱紅酒緣起
最早可以追朔回西元2世紀的羅馬帝國時期，當時為了避免浪費，他們將多餘的紅酒加入蜂蜜與香料（胡椒、月桂葉、藏紅花與棗子）重新煮過，最早的熱紅酒就這樣誕生了。後來熱紅酒更在歐洲發揚光大，尤其是香料在當時認為具有醫療效果，所以熱紅酒文化就這樣一直延續到了今日。
- 熱紅酒材料與做法
熱紅酒材料：
- 葡萄酒一罐：避免選到單寧酸較高的酒款，煮出來會酸澀不好喝
- 水果：蘋果、柳橙各一顆
- 甜味來源：蜂蜜、楓糖、砂糖均可，2-4大匙
- 香料：肉豆蔻、八角、肉桂、生薑四種，根據口味做調整，可直接購買現成材料包，亦可至中藥行購買。
作法：熱紅酒做法其實很簡單，將蘋果切片，柳橙去皮切片（亦可以直接榨汁），之後將香料、甜味劑、水果中小火拌勻後，加入紅酒以小火煨0.5~3小時即完成。
- 熱紅酒迷思
Ｑ：煮過的紅酒沒有酒精？
大大的錯！即便燉煮30分鐘依舊會有35％的酒精殘留，所以熱紅酒並不適合小孩、孕哺婦飲用。
Ｑ：那為什麼還有兒童版的熱紅酒？
可以將紅酒改成葡萄汁、蔓越莓汁、柳橙汁、蘋果汁代替，一樣可以讓孩子飲用喔！
聖誕大餐開喝啦！喝醉前先看看熱量
聖誕大餐準備好開吃了嗎？除了滿桌子豐盛的佳餚，酒類也是不可或缺的主角。常見的聖誕酒類有紅酒、白酒、粉紅酒、香檳及烈酒等。你知道一杯下肚會喝進多少熱量嗎？每日酒精建議攝取量又是多少呢？就讓好食課Angela沐恩營養師帶你看看聖誕餐桌上常見的酒類熱量。
葡萄酒系列（除香檳以210mL計算，其餘皆以250mL計算）：
- 甜白酒（13％）：229 Kcal
- 紅酒（13％）：225 Kcal
- 粉紅酒（11％）：173 Kcal
- 乾白酒（11％）：160 Kcal
- 香檳（12％）：156 Kcal
烈酒系列（皆以45mL計算）：
- 威士忌（41％）：103 Kcal
- 白蘭地（41％）：103 Kcal
- 蘭姆酒（40％）：101 Kcal
成人每日酒精建議攝取量：
- 男性：一天不超過20 g
- 女性：一天不超過10 g
酒精克數計算公式： 酒c.c數 x 酒精％ x 0.789 = 酒精克數。1克酒精含7大卡熱量。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。