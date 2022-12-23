我國戰時動員準備計劃太複雜，學者籲一定要簡化、這是烏軍勝過俄羅斯的關鍵原因
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沃草《公民行動指南》主編蕭長展指出，烏克蘭戰事中，最多人推崇的是烏克蘭將以前受到蘇聯影響的訓練方式轉成北約的訓練方式，上層只是給一個目標，基層士官兵可以立即做決策。我國軍雖然長年受美軍訓練，但這種指揮分權、讓第一線人員去做抉擇，我方可能還有很長一段路要去學習。
中共對台威脅日增，我國兵役擬從現行4個月延長為1年，近期引發不少討論。經濟民主連合智庫、黑熊學院與沃草今（23）日合辦「兵役改革與全民國防論壇」，席間學者專家指出，我國動員準備計劃、全民國防手冊內容與社會嚴重脫節，應借鏡烏克蘭在與俄羅斯打仗的例子，簡化動員準則。
黑熊學院研究員陶漢指出，我國共有43個動員準備計劃，但現存的動員準備計劃裡有幾個通病，語意模糊、缺乏可執行指標，只講「要加強作為、熟練程序」，但實際如何做到也沒寫，內容也老舊、與社會嚴重脫節，負責人力更是不足。
陶漢說，這些動員準備計劃多停留在「編管手冊」的功用，只停留在統計調查有多少車、有多少人，但期望看到的是，這些資產對戰事如何發揮作用？是否容易遭致攻擊？被攻擊後會產生什麼影響等等，現有的準備計劃多未能陳述。
國防安全研究院國家安全所所長沈明室也說，過去20-30年來的作戰準則，每年拿出來修改幾個字就放回去，有無因應部隊編制、相對應的能力來調整？他說作戰時就知道準則非常重要，美國每隔一段時間就有報告，說現在的軍事戰略為如何，過去空海一體戰，後來改成聯合公域介入，台灣的作戰準則應該也要這樣調整。
國防政策研究會研究員魯斯濱指出，烏克蘭與俄羅斯不斷簡化動員準則，俄羅斯下令動員的30萬預備役，烏克蘭記取2014年慘痛教訓後的預備役體系，「一定要簡化，簡化讓大家都看得懂，徵兵處的人能夠去負擔，才能有效動員，避免浪費時間」。
魯斯濱也指出，服兵役要延長一年絕對是需要的，兵力要越多越好，他指出，俄烏戰爭雖然是高科技作戰，但防禦防守、無人機操作、偵查還是要靠步兵，雙方都很依賴火砲戰，對人力的需求還是存在。
魯斯濱說，21世紀的戰爭看起來是長期消耗戰，當時俄烏戰爭以為是閃電戰但打了快300天，兵力正規軍就是要擴充，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）兩天前才召開會議，將俄羅斯兵役自2024年起，從1年延長到2年，兵力擴充150萬人，烏克蘭兵力也動員了好幾次。
魯斯濱也提到，俄烏戰爭前線軍人受訪都有提到，前線士兵死亡的主因不是失血過多，而是休克，俄烏雙方現在都大量生產抗休克藥劑。因此戰時台灣的生產能力配置至關重要，特別是在藥品、防彈衣、裝甲車需要的零件配置，這些都需要源源不絕的後勤線補給，俄烏現在都有24小時4班制，員工上班7天，每天輪換4個時段，不斷生產。
先進科技方面，無人機是消耗品，一定要確保產能，另外熱成像也是非常關鍵，應該確保優先生產，因為敵方和我方作戰都是夜間進行。
沃草《公民行動指南》主編蕭長展也指出，以烏克蘭戰事的例子，最多人推崇的是烏克蘭將以前受到蘇聯影響的訓練方式轉成北約的訓練方式，其中最重要的改革是，俄羅斯軍隊服從軍官命令、決策先需要層層通報，烏軍上層只是給一個目標，基層士官兵可以立即做決策，這是烏克蘭國防改革針對現代戰爭、武器的認識所做出的調整。有軍官表示，如果烏克蘭繼續維持2014年蘇聯的訓練方式，等於「是一支小型的蘇聯軍隊，去對抗一支大型的蘇聯軍隊」，要反向思考。
蕭長展指出，我國國軍雖然長年受美軍裝備訓練，但這種指揮分權、讓第一線人員去做抉擇，我方可能還有很長一段路要去學習，也要思考怎麼把過去的大陸軍思維，思考成更和這個島嶼戰場防守特性，更進一步的改革。
全民國防不等於全民皆兵，災防意識不一定要人人拿槍
近年我國全民國防的意識開始抬頭，蕭長展指出，民間平常就要做到「平（時）戰（時）轉換」的文化，他舉例像是北歐、瑞典、立陶宛、拉脫維亞等國，在看到2014年俄羅斯入侵克里米亞之後，每個國家就開始編纂民防手冊，尤其是立陶宛2014-2016年間就出了3本相關的民防手冊，瑞典、拉脫維亞也分別在2018年與2020年編纂防衛手冊，對戰爭發生了會發生什麼狀況、戰爭當下如果遇到敵軍該怎麼辦？平民怎麼跟軍隊協力？都有寫進民防手冊。他指出台灣今年出版的《全民國防手冊》不切合戰爭可能會發生的狀況，「只告訴你如果停水停電該打去報案」。
蕭長展也指出，台灣關於戰傷救護（TCCC，軍用自救互救技術，部隊做第一線急救再後送）起步比較晚，美國在1995年、加拿大1999年、新加坡2005年就有在做，台灣是2016年才開始推廣，但有些服役人員反映實際上的訓練還是不夠，個人急救包的配備也還不完整。
至於全民國防現在該怎麼做，一定要人人拿槍嗎？蕭長展指出，可以的作法是從國中就開始有一些民間防禦的觀念，知道爆炸時該如何滅火，建立災防意識，不是一定都要搞民兵。
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核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。