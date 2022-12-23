2022/12/23,
軍事

我國戰時動員準備計劃太複雜，學者籲一定要簡化、這是烏軍勝過俄羅斯的關鍵原因

我國戰時動員準備計劃太複雜，學者籲一定要簡化、這是烏軍勝過俄羅斯的關鍵原因
在俄羅斯入侵烏克蘭後，2022年5月烏克蘭民眾加入軍事訓練。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

沃草《公民行動指南》主編蕭長展指出，烏克蘭戰事中，最多人推崇的是烏克蘭將以前受到蘇聯影響的訓練方式轉成北約的訓練方式，上層只是給一個目標，基層士官兵可以立即做決策。我國軍雖然長年受美軍訓練，但這種指揮分權、讓第一線人員去做抉擇，我方可能還有很長一段路要去學習。

中共對台威脅日增，我國兵役擬從現行4個月延長為1年，近期引發不少討論。經濟民主連合智庫、黑熊學院與沃草今（23）日合辦「兵役改革與全民國防論壇」，席間學者專家指出，我國動員準備計劃、全民國防手冊內容與社會嚴重脫節，應借鏡烏克蘭在與俄羅斯打仗的例子，簡化動員準則。

黑熊學院研究員陶漢指出，我國共有43個動員準備計劃，但現存的動員準備計劃裡有幾個通病，語意模糊、缺乏可執行指標，只講「要加強作為、熟練程序」，但實際如何做到也沒寫，內容也老舊、與社會嚴重脫節，負責人力更是不足。

陶漢說，這些動員準備計劃多停留在「編管手冊」的功用，只停留在統計調查有多少車、有多少人，但期望看到的是，這些資產對戰事如何發揮作用？是否容易遭致攻擊？被攻擊後會產生什麼影響等等，現有的準備計劃多未能陳述。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
我國各領域的動員計劃（黑熊學院研究員陶漢提供）。

國防安全研究院國家安全所所長沈明室也說，過去20-30年來的作戰準則，每年拿出來修改幾個字就放回去，有無因應部隊編制、相對應的能力來調整？他說作戰時就知道準則非常重要，美國每隔一段時間就有報告，說現在的軍事戰略為如何，過去空海一體戰，後來改成聯合公域介入，台灣的作戰準則應該也要這樣調整。

國防政策研究會研究員魯斯濱指出，烏克蘭與俄羅斯不斷簡化動員準則，俄羅斯下令動員的30萬預備役，烏克蘭記取2014年慘痛教訓後的預備役體系，「一定要簡化，簡化讓大家都看得懂，徵兵處的人能夠去負擔，才能有效動員，避免浪費時間」。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
經濟民主連合智庫、黑熊學院與沃草今（23）日合辦「兵役改革與全民國防論壇」，國防政策研究會研究員魯斯濱（右）、沃草《公民行動指南》主編蕭長展（左）擔任與談人。

魯斯濱也指出，服兵役要延長一年絕對是需要的，兵力要越多越好，他指出，俄烏戰爭雖然是高科技作戰，但防禦防守、無人機操作、偵查還是要靠步兵，雙方都很依賴火砲戰，對人力的需求還是存在。

魯斯濱說，21世紀的戰爭看起來是長期消耗戰，當時俄烏戰爭以為是閃電戰但打了快300天，兵力正規軍就是要擴充，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）兩天前才召開會議，將俄羅斯兵役自2024年起，從1年延長到2年，兵力擴充150萬人，烏克蘭兵力也動員了好幾次。

魯斯濱也提到，俄烏戰爭前線軍人受訪都有提到，前線士兵死亡的主因不是失血過多，而是休克，俄烏雙方現在都大量生產抗休克藥劑。因此戰時台灣的生產能力配置至關重要，特別是在藥品、防彈衣、裝甲車需要的零件配置，這些都需要源源不絕的後勤線補給，俄烏現在都有24小時4班制，員工上班7天，每天輪換4個時段，不斷生產。

先進科技方面，無人機是消耗品，一定要確保產能，另外熱成像也是非常關鍵，應該確保優先生產，因為敵方和我方作戰都是夜間進行。

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Photo Credit: AP / 達志影像
烏克蘭士兵運送傷兵到附近的醫院。

沃草《公民行動指南》主編蕭長展也指出，以烏克蘭戰事的例子，最多人推崇的是烏克蘭將以前受到蘇聯影響的訓練方式轉成北約的訓練方式，其中最重要的改革是，俄羅斯軍隊服從軍官命令、決策先需要層層通報，烏軍上層只是給一個目標，基層士官兵可以立即做決策，這是烏克蘭國防改革針對現代戰爭、武器的認識所做出的調整。有軍官表示，如果烏克蘭繼續維持2014年蘇聯的訓練方式，等於「是一支小型的蘇聯軍隊，去對抗一支大型的蘇聯軍隊」，要反向思考。

蕭長展指出，我國國軍雖然長年受美軍裝備訓練，但這種指揮分權、讓第一線人員去做抉擇，我方可能還有很長一段路要去學習，也要思考怎麼把過去的大陸軍思維，思考成更和這個島嶼戰場防守特性，更進一步的改革。

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Photo Credit: 中央社
國軍心戰特遣隊28日在桃園護國宮演習，圖為官兵與機動廣播車。

全民國防不等於全民皆兵，災防意識不一定要人人拿槍

近年我國全民國防的意識開始抬頭，蕭長展指出，民間平常就要做到「平（時）戰（時）轉換」的文化，他舉例像是北歐、瑞典、立陶宛、拉脫維亞等國，在看到2014年俄羅斯入侵克里米亞之後，每個國家就開始編纂民防手冊，尤其是立陶宛2014-2016年間就出了3本相關的民防手冊瑞典拉脫維亞也分別在2018年與2020年編纂防衛手冊，對戰爭發生了會發生什麼狀況、戰爭當下如果遇到敵軍該怎麼辦？平民怎麼跟軍隊協力？都有寫進民防手冊。他指出台灣今年出版的《全民國防手冊》不切合戰爭可能會發生的狀況，「只告訴你如果停水停電該打去報案」。

蕭長展也指出，台灣關於戰傷救護（TCCC，軍用自救互救技術，部隊做第一線急救再後送）起步比較晚，美國在1995年、加拿大1999年、新加坡2005年就有在做，台灣是2016年才開始推廣，但有些服役人員反映實際上的訓練還是不夠，個人急救包的配備也還不完整。

至於全民國防現在該怎麼做，一定要人人拿槍嗎？蕭長展指出，可以的作法是從國中就開始有一些民間防禦的觀念，知道爆炸時該如何滅火，建立災防意識，不是一定都要搞民兵。

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核稿編輯：楊士範


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