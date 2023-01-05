《洞悉人性與現實的366權力法則》：權力法則第一條——永遠不要搶過上司的風頭

文：羅伯．葛林

加入權力的賽局

權力遊戲的本質就是一路演到底，類似古代權貴爾虞我詐的宮廷修羅場。朝廷圍繞著掌權者（國王、王后、皇帝、領袖等）而生，這一點，古今中外皆然。然而，庭上的朝臣其實各個都如履薄冰，一旦獻媚的手法太過明顯，其他人立刻就會嗅到端倪，並群起而攻之。有趣的是，朝廷卻又應該是最充滿禮教與文明的場域，這就令滿堂朝臣陷入一個永恆的窘境：他們必須用最巧妙的手段智舉對手，但表面上又要佯裝出一副儒雅風範。

宮中生活是無止盡的鬥爭，對外除了必須時刻堤防，對內還要時刻盤算著各種策略。宮廷上的勾心鬥角是一場文明的戰爭，而現代人的矛盾處境，其實與古代的臣子們相去不遠。我們的一舉一動都要表現得文雅、得體、民主、公正，但如果完全遵守遊戲規則，對這些原則深信不疑，就會立刻被狡猾的對手打得體無完膚。

文藝復興時期外交官尼可洛．馬基維利（Niccolo Machiavelli）曾寫道：「一個時時刻刻都扮演好人的人，最後必將被惡人毀滅。」宮廷自詡是高雅聖潔的殿堂，但其金碧輝煌的表象下，卻是著一鍋翻騰著貪欲、嫉妒、欲望與仇恨的熔爐。

現今的社會雖然標榜平等，但所有人心中都埋伏著各種醜陋的情緒，這是人類的天性，權力的遊戲從始至終都沒變過。我將在四月教導各位如何成為權力博弈的專業玩家，扮演一位最稱職的完美朝臣。

明白真實世界何等現實之後，每個人或多或少會覺得猝不及防，有點難以接受。世界的真實樣貌，就像一個見不得人的小祕密，雖然成人相當樂於討論自己的私密生活，但對每天上演的權力遊戲，卻隻字不談。因此，我想拿自己大學畢業後，在真實世界碰壁的故事，給大家作為借鑑。

我大學主修古典文學，也就是研究用古希臘文與拉丁文寫成的文章。在那段求學的日子裡，我每天浸淫在哲學、文學和語言的知識海洋。所以，在我進入《君子雜誌》（ Esquire）任職時（我之後的工作大多都與雜誌有關），我對這個世界的運作完全沒有任何頭緒，也非常驚訝職場上竟然有這麼多自大與內心充滿不安全感的人，更沒料到社會每個角落都充斥著爾虞我詐的遊戲和政治把戲。

我曾為此沮喪過好一陣子，我深深記得，在我大約26∼27歲時，有一份工作對我影響非常深遠。

我當然沒打算寫出這間公司的詳細資訊，也不希望大家去肉搜故事中的主角。總之，當時我的工作內容是要為紀錄片尋找故事素材，而我的工作表現，自然就是由我找到的故事數量與品質決定。我是個不服輸的人，工作表現自然遠超身邊所有同事，我找的故事最後大多都被剪入紀錄片內。當時的我心想：「這就是我工作的意義。」我們要製作紀錄片、如期上片，而我當時的表現，其實已經遠超份內職責。

此時，我的主管突然告訴我，她對我的工作表現很不滿意。我一定是哪裡做錯了，才會惹得她不開心，但我完全不知道問題出在哪裡。於是我開始換位思考，反覆思索：「我究竟做了什麼讓她不開心的事？我的工作表現明明就很好啊。」後來我終於想通了，可能是因為我沒有讓她參與我的工作，告訴她我的想法，我應該提升他的參與度，讓她感到自己是我研究的一份子。

在接下來的日子裡，我會到她的辦公室，向她匯報我的想法。我想讓她參與我的工作，以為這就是問題的癥結點，但她對我依舊相當不滿。有可能她不喜歡我這個人，於是我心想：「那我就嘗試向她釋出善意，對她好一點，跟她聊些公事以外的話題。」

制定好策略後，我開始按部就班實行，但她的態度依舊冷淡。好吧，我覺得她單純就是不喜歡我。 這就是人生，你不可能指望所有人都愛你，那我只好繼續認份工作。有天，我們部門的人在開會，討論各自的想法，我突然恍神了一下，她發現後便對我說：「羅伯，你的工作態度很有問題。」

我問道：「你說什麼？」

她說：「你根本沒有在聽其他人發言。」我一下就被激怒了，立刻反擊：「我有在聽。」我告訴她，我工作認真、績效也好，實在無須批評我聽其他人說話時臉上是什麼表情。她接著說：「不是，我是說你的態度有問題。」

我說：「不好意思，那是『你認為的』。」

接下來幾個禮拜，她每天都沒給我好臉色，一直揪著我的態度問題不放。想當然爾，我對她的態度自然是越變越差，我簡直恨透她了。幾週後我便主動請辭了，不過我想，就算我不走，他們差不多也準備好開除我了。回到家後，我苦思了好幾個禮拜，想弄清楚緣由，想知道我究竟哪裡做錯了。她是真的不喜歡我嗎？可我明明就是個滿討喜的人。

幾經分析後，我終於得出結論：我之所以激怒她，是因為我違背了權力法則第一條：永遠不要搶過上司的風頭。 （但當時我得等到十年後，才會寫出《權力世界的叢林法則》。）我進入職場時，滿腦子只想著交出漂亮的成績單、展現自己的才能。然而，我在大放異彩的同時，卻讓自己的上司備感威脅，認為我想搶她的飯碗，或是證明自己的本事比她大。

所以其實錯不在她，而是在我，因為我違反了權力法則第一條。當你破壞了權力法則第一條，免不了要嘗到一些苦頭，因為你打擊到他人的自尊，觸動到他們不安的心弦。 這絕對是職場大忌，也是我所經歷的事件。