《洞悉人性與現實的366權力法則》：權力法則第一條——永遠不要搶過上司的風頭
我們想讓你知道的是
在社會上， 外表可說是評判一個人的唯一標準，雖然有些人會主張事實並非如此，但請不要相信他們。但凡你的舉止出了一點差錯、外表看來不對勁，或是突然有了什麼改變，都將引發災難式的後果。因此， 細心維護自己建立起的名聲，絕對是人生重點課題中的首要工作。
文：羅伯．葛林
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權力遊戲的本質就是一路演到底，類似古代權貴爾虞我詐的宮廷修羅場。朝廷圍繞著掌權者（國王、王后、皇帝、領袖等）而生，這一點，古今中外皆然。然而，庭上的朝臣其實各個都如履薄冰，一旦獻媚的手法太過明顯，其他人立刻就會嗅到端倪，並群起而攻之。有趣的是，朝廷卻又應該是最充滿禮教與文明的場域，這就令滿堂朝臣陷入一個永恆的窘境：他們必須用最巧妙的手段智舉對手，但表面上又要佯裝出一副儒雅風範。
宮中生活是無止盡的鬥爭，對外除了必須時刻堤防，對內還要時刻盤算著各種策略。宮廷上的勾心鬥角是一場文明的戰爭，而現代人的矛盾處境，其實與古代的臣子們相去不遠。我們的一舉一動都要表現得文雅、得體、民主、公正，但如果完全遵守遊戲規則，對這些原則深信不疑，就會立刻被狡猾的對手打得體無完膚。
文藝復興時期外交官尼可洛．馬基維利（Niccolo Machiavelli）曾寫道：「一個時時刻刻都扮演好人的人，最後必將被惡人毀滅。」宮廷自詡是高雅聖潔的殿堂，但其金碧輝煌的表象下，卻是著一鍋翻騰著貪欲、嫉妒、欲望與仇恨的熔爐。
現今的社會雖然標榜平等，但所有人心中都埋伏著各種醜陋的情緒，這是人類的天性，權力的遊戲從始至終都沒變過。我將在四月教導各位如何成為權力博弈的專業玩家，扮演一位最稱職的完美朝臣。
明白真實世界何等現實之後，每個人或多或少會覺得猝不及防，有點難以接受。世界的真實樣貌，就像一個見不得人的小祕密，雖然成人相當樂於討論自己的私密生活，但對每天上演的權力遊戲，卻隻字不談。因此，我想拿自己大學畢業後，在真實世界碰壁的故事，給大家作為借鑑。
我大學主修古典文學，也就是研究用古希臘文與拉丁文寫成的文章。在那段求學的日子裡，我每天浸淫在哲學、文學和語言的知識海洋。所以，在我進入《君子雜誌》（ Esquire）任職時（我之後的工作大多都與雜誌有關），我對這個世界的運作完全沒有任何頭緒，也非常驚訝職場上竟然有這麼多自大與內心充滿不安全感的人，更沒料到社會每個角落都充斥著爾虞我詐的遊戲和政治把戲。
我曾為此沮喪過好一陣子，我深深記得，在我大約26∼27歲時，有一份工作對我影響非常深遠。
我當然沒打算寫出這間公司的詳細資訊，也不希望大家去肉搜故事中的主角。總之，當時我的工作內容是要為紀錄片尋找故事素材，而我的工作表現，自然就是由我找到的故事數量與品質決定。我是個不服輸的人，工作表現自然遠超身邊所有同事，我找的故事最後大多都被剪入紀錄片內。當時的我心想：「這就是我工作的意義。」我們要製作紀錄片、如期上片，而我當時的表現，其實已經遠超份內職責。
此時，我的主管突然告訴我，她對我的工作表現很不滿意。我一定是哪裡做錯了，才會惹得她不開心，但我完全不知道問題出在哪裡。於是我開始換位思考，反覆思索：「我究竟做了什麼讓她不開心的事？我的工作表現明明就很好啊。」後來我終於想通了，可能是因為我沒有讓她參與我的工作，告訴她我的想法，我應該提升他的參與度，讓她感到自己是我研究的一份子。
在接下來的日子裡，我會到她的辦公室，向她匯報我的想法。我想讓她參與我的工作，以為這就是問題的癥結點，但她對我依舊相當不滿。有可能她不喜歡我這個人，於是我心想：「那我就嘗試向她釋出善意，對她好一點，跟她聊些公事以外的話題。」
制定好策略後，我開始按部就班實行，但她的態度依舊冷淡。好吧，我覺得她單純就是不喜歡我。 這就是人生，你不可能指望所有人都愛你，那我只好繼續認份工作。有天，我們部門的人在開會，討論各自的想法，我突然恍神了一下，她發現後便對我說：「羅伯，你的工作態度很有問題。」
我問道：「你說什麼？」
她說：「你根本沒有在聽其他人發言。」我一下就被激怒了，立刻反擊：「我有在聽。」我告訴她，我工作認真、績效也好，實在無須批評我聽其他人說話時臉上是什麼表情。她接著說：「不是，我是說你的態度有問題。」
我說：「不好意思，那是『你認為的』。」
接下來幾個禮拜，她每天都沒給我好臉色，一直揪著我的態度問題不放。想當然爾，我對她的態度自然是越變越差，我簡直恨透她了。幾週後我便主動請辭了，不過我想，就算我不走，他們差不多也準備好開除我了。回到家後，我苦思了好幾個禮拜，想弄清楚緣由，想知道我究竟哪裡做錯了。她是真的不喜歡我嗎？可我明明就是個滿討喜的人。
幾經分析後，我終於得出結論：我之所以激怒她，是因為我違背了權力法則第一條：永遠不要搶過上司的風頭。 （但當時我得等到十年後，才會寫出《權力世界的叢林法則》。）我進入職場時，滿腦子只想著交出漂亮的成績單、展現自己的才能。然而，我在大放異彩的同時，卻讓自己的上司備感威脅，認為我想搶她的飯碗，或是證明自己的本事比她大。
所以其實錯不在她，而是在我，因為我違反了權力法則第一條。當你破壞了權力法則第一條，免不了要嘗到一些苦頭，因為你打擊到他人的自尊，觸動到他們不安的心弦。 這絕對是職場大忌，也是我所經歷的事件。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！