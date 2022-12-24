2022/12/24,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】5月：台灣之星大斷訊，化痰藥NAC謠言成為熱搜

【2022熱門關鍵字回顧】5月：台灣之星大斷訊，化痰藥NAC謠言成為熱搜

我們想讓你知道的是

【2022五月熱搜回顧】本月台灣Omicron疫情持續上升，相關資訊收到大家關注，化痰藥NAC等謠言也竄升。5月上旬，因為機房區域停電，導致台灣之星大斷訊。而猴痘開始在歐美國家出現疫情...

接近2022年年末，讓我們用Google每日熱搜關鍵字回顧這一年。本文回顧2022年5月時，各項被大家關注的事物。

2022每日google關鍵字-五月

5月相較前幾個月而言，沒有出現單日搜尋超過百萬的事件，最高的是5月25日的統一發票，超過50萬次搜尋。「統一發票」這個詞，大家為了對獎，所以每兩個月開獎日時，都會固定成熱門關鍵字。

台灣Omicron疫情在4月開始爆發後，在這個月每日確診人數持續上升，在月底已經每日確診數已經超過8萬人。民眾為了瞭解相關診斷與疫苗施打資訊，所以相關關鍵字仍出現在這個月的每日熱搜中，包含高端、第四劑、停課標準、台南打疫苗、Pcr診所（正確寫法應是全部大寫PCR，此處維持資料中呈現的寫法）、化痰藥NAC（謠傳可以降低死亡率）。下圖是2022年1-5月台灣美日確診人數變化。

0531-2022每日確診人數

而有三天的關鍵字達到20萬搜尋以上，首先是5月1日時開始所得稅開始申報，使「報稅」成為單日最熱門搜尋字；接著在5月9日，花蓮外發生規模6.1的地震，使北部感收到震度1-3級，而使「地震」成為最熱門搜尋字。隔日5月10日，台灣之星發生全台大斷訊狀況，原因是台灣之星機房所在區域停電。

而歐美國家在這個月開始傳出，原本只在非洲流行的猴痘病例，累計至月底已超過100例。下圖是截至5月23日的世界猴痘疫情狀態。

052322_猴痘病毒世界分佈
圖片來源：Mindy Liang/ TNL

電影方面，《奇異博士2：失控多重宇宙》與《捍衛戰士2：獨行俠》兩部大片上映，成為大家的熱門搜尋電影。

體育方面，這個月已進入NBA季後賽時期，所以相關隊伍或對戰資訊成為大家所尋找的資訊，熱門關鍵字包含勇士、灰熊對勇士、熱火對塞爾提克、勇士對灰熊等。

教育方面，台灣首府大學華夏科技大學都在這個月傳出停辦與停招的消息。

知名人物的動態仍是大眾注目的消息，包含瘦子結婚、金泰梨獲得百想藝術大賞最佳女主角、周杰倫與昆凌的第三位孩子出生、小嫻與金剛分手、楊繡惠與白雲宣布在一起又迅速分手、Gino勁宥性侵直播主被判刑、王心凌在中國綜藝節目演唱成名曲再次爆紅、蘇打綠取回商標版權、郭彥均發文「這麼多孩子就這樣走」惹議、強尼戴普與前妻安柏赫德法庭攻防直播內容熱議、徐巧芯被爆料違規停車向員警施壓不開單、戴資穎贏得本季BWF世界羽聯超級系列賽冠軍。

金融經濟方面有兩個事件成為熱搜，分別是Luna幣崩盤暴跌99%，以及國泰永續高股息ETF（00878）現金股利配息創新高。

本月另有一個有趣的關鍵字「Askew」，這個英文字是歪斜不正的意思，在5月2日成為熱搜關鍵字是因為有人發現在Google搜尋Askew時，搜尋結果的整個畫面會變得歪斜。（點這裡看看歪掉的Google搜尋畫面

其他月份回顧

1月2月3月4月、5月（即將上線）、6月（即將上線）、7月（即將上線）、8月（即將上線）、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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