布林肯和王毅通話：美方強調疫情資訊透明化，中方籲停止打壓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（23）日與中國外交部長王毅通話，兩人通話內容涉及新冠疫情、俄烏戰爭以及美中關係，其中布林肯格外強調疫情資訊透明的重要性，而王毅則要求美方進行「合理競爭」，而非以限制、打壓的方式，不斷挑戰中國的紅線。

美國國務卿布林肯強調中國疫情的資訊透明化

（中央社）中國放棄清零政策後疫情大爆發，但官方染疫死亡人數卻異常低，引發外界質疑。美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅通話，討論疫情情況，強調資訊透明對國際社會的重要性。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間表示，布林肯今天與王毅通話，進一步討論當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）情勢，並向中方強調資訊透明對國際社會的重要性。

面對嚴苛防疫措施引爆「白紙運動」，北京當局本月7日公布優化防疫新10條措施，COVID-19清零政策步入歷史。

根據多家外媒報導，中國政府放棄清零後各地火葬場大排長龍，疫情快速蔓延，但官方公布的染疫死亡數字卻異常低，政策鬆綁以來僅19日、20日各通報2例與5例新增死亡人數，引起外界質疑中國隱瞞疫情。

布林肯今天稍早舉行年終記者會，在問到中國疫情爆發及官方數據準確性時表示，美方希望北京能控制住疫情，因為對所有國家包括中國都很重要的是，聚焦在讓人民接種疫苗、確保可篩檢與取得治療藥物，「重要的是，與世界分享實際情況，因為這不僅影響中國，也影響整個世界」。

布林肯說，美國是全球疫苗最大捐助國，已準備好持續向全球民眾提供支援，包括中國人民在內。但他透露，中國目前未向美方請求援助。

除了中國疫情外，普萊斯說，布林肯也向王毅關切俄烏戰爭，指戰事對全球安全與經濟穩定都造成威脅；布林肯也提出美中雙方必須維持溝通管道暢通，以負責任方式管控雙邊關係。

中國外長王毅關切美中關係，要求美國實施「合理競爭」

（中央社）新華社報導，中國外長王毅今天與美國國務卿布林肯通電話時聲稱，美方必須重視中方正當關切，不能以切香腸方式挑戰中方紅線。布林肯則說，美方願與中方探討兩國關係指導原則。

報導提到，雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中國始終站在和平一邊，站在聯合國憲章宗旨一邊，站在國際社會勸和促談一邊。將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。

根據報導，11月中國國家習近平主席與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，「對外發出了積極信號」。雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，「總的看是有益的」。

但王毅接著聲稱，美方不能「一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子」。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。

王毅又說，中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須「重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展」，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

他強調，雙方應聚焦將兩國元首峇里島共識轉化為實際的政策和具體的行動。而雙方主管官員的廊坊會晤是「深入、建設性的」，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

王毅說，新年應有新氣象，兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升，「零和思維」只會導致兩個大國「相互消耗、迎頭碰撞。孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為」。

雙方要按照兩國元首指明的方向，探索中美兩個大國的「正確相處之道」，為兩國人民福祉和世界和平穩定作出應盡努力。

根據這項報導，布林肯表示，美方願與中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行「一個中國政策」，不支持台灣獨立。

據報導，布林肯說，美方讚賞中方發揮領導力和聯合國「生物多樣性公約」締約方大會第15次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護架構，期待美中共同推動實施。

《路透社》則提到，這次的談話凸顯了上個月拜登與習近平的對談內容，當時他們討論了關於台灣議題，中國認為台灣是領土的一部份，並認為美國正在慢慢損害中國的核心利益，這是習近平聲稱的「第一條紅線」。對此，拜登則反對中國對台步步進逼的做法，他認為此舉破壞了兩岸和平並危及全球利益。

中國外交部也在今天發布的聲明中指出，雙方應該著力將兩國元首在峇厘島達成的共識轉化為實際政策和具體行動。

布林肯與王毅10月份的談話

事實上，布林肯與王毅先前就曾於10月30日進行通話，談論了有關中美經濟合作及俄烏戰爭的相關議題。

據《路透社》報導，美方認為中國近期不斷增加軍事演習的次數，是台海關係漸趨緊張的主要因素，美方認為這是一種軍事騷擾，國國務院官員就表示，他們希望以負責任的方式管理世界上兩大經濟體間的激烈競爭，並承認雙方溝通的重要性。

不過中國則回應，美國將台灣現狀的改變歸咎於中國是錯誤的，明明就是因為美國「縱容」並「支持」台獨勢力。中國極力宣稱，台灣是領土的一部分，任何外國勢力的干涉都會被視為干涉中國內政。

布林肯當時解釋，美方從未改變「一中政策」的立場，只是他們也必須確保沒有人會採取任何破壞台灣現狀的單方面行動，也就是《臺灣關係法》的落實。