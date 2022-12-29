睡再久還是累？時間不是重點，深度才是關鍵
我們想讓你知道的是
你常有覺得睡了好久，但怎麼睡都還是累的感覺嗎？不少人平日上班睡眠不足，到週末開始補眠，甚至一口氣睡足10小時以上，但總是覺得不論睡多久仍然覺得累？如果你有這樣的狀況的話，那你也許是「深度睡眠」時間不夠。那麼問題來了，深度睡眠多久才夠呢？
文：安希雅的身心健康學堂
你常有覺得睡了好久，但怎麼睡都還是累的感覺嗎？不少人平日上班睡眠不足，到週末開始補眠，甚至一口氣睡足10小時以上，但總是覺得不論睡多久仍然覺得累？如果你有這樣的狀況的話，那你也許是「深度睡眠」時間不夠。
睡眠時間長短不等於有足夠休息，也不等於有獲得良好的睡眠品質。事實上，睡覺的需求量取決於基因和環境因素，每個人的睡眠週期曲線分佈不同，所需要的睡眠時間也不一樣，因此睡眠時間長不一定等同有足夠休息
在睡眠過程中是否達到深度睡眠卻是一個關鍵因素。
什麼是深度睡眠呢？
深度睡眠是睡眠週期的一部分，此時大腦、身體都陷入低度活動狀態，我們的心跳、呼吸活動會變得緩和，腦波轉為慢波，身體會專心分泌著生長荷爾蒙，修復組織與細胞，並幫助肌肉、骨骼生長。
一個完整的睡眠周期約為90分鐘，每個睡眠周期又可分為兩種主要型態：非快速動眼期（non-rapid eye movement）共有三階段和快速動眼期（rapid eye movement）。
這邊就不在多說關於非快速動眼期前面二階段了，我想直接討論第三階段的深睡期。
正常情況下，睡眠過程從非快速動眼期第一階段慢慢進入到非快速動眼期的第三階段，也就是深睡期。當人體進入深睡期時，此時腦波進入δ（Delta）波，大約是每秒1-3次，到了幾乎快停下來的地步，此時身體所有功能呼吸、心跳、體溫都降到最低，這時候很難叫醒，身體呈現同步變慢變低的根本狀態。這時候的大腦與身體同步得到休息與充電的機會，
若在深睡期被叫醒，反應會很遲鈍，若在這段時間醒來，最好要給自己時間慢慢甦醒，再去進行其他需要專注的事。從休息的深度來看，身體透過深層且沒有夢的睡眠，才能得到徹底的休息，甚至讓身心自然療癒，假如一個人長期睡眠不足，首先要先補足這種深層睡眠。
睡眠的最後一階段，則會進入快速動眼期，就像是睡眠週期的句點，此刻腦波接近清醒狀態，好像沒睡，會有快要清醒，但又實際上卻還沒醒的狀態。腦部耗氧量、呼吸、心跳都會變快，但是肌張力是弱的，因此身體呈現攤弱無力狀態，若是在快速動眼期被叫醒，通常會覺得情緒受影響，也就是我們常會說的起床氣。
此期的夢境比較鮮明豐富，通常很容易被記得，因此過去科學家對於快速動眼期的睡眠有非常多的著墨，也衍伸了許多關於夢的意義與詮釋。
但其實，睡眠中，除了無夢的深睡期外，其他階段都會有夢，只是我們比較容易記得快速動眼期的夢而已，而只有在無夢的深睡期，我們才會徹底得休息。
正常成年人每天需要約4至6個睡眠周期，也就是大約6至9小時睡眠，自然睡覺的人，睡眠過程是一層層深入，休息夠了，再一層層變淺，隨著睡越來越多的週期，快速動眼期會越來越長，深睡期會慢慢減少。
依照身體自然狀況，睡眠在持續3-4小時後，也就是睡滿了2個週期後，睡眠自然會變淺，人通常很容易就醒來，這是一種自然現象，有必要的話，可以起來上個洗手間、喝水或是完成一點工作都是可以的，若你要繼續睡，就不要開燈，放鬆心情繼續睡吧！
深睡期對人體有什麼好處呢？
深睡期時，腦部代謝及血流量會下降，大約是平常75%，深睡期本身就是一種「超意識狀態」也就是用來描述透過藥物或靜坐時所進入的狀態。
是一種最不費力最根本的意識狀態，對腦部神經細胞會產生很大的修復及休息，對學習和認知是相當有幫助的，深睡時的慢波狀態有時會爆發出一種既短又快的腦波，此時可以幫助我們將短期記整合成長期記憶，就像將記憶固定在腦海裡一樣，強化了記憶與學習的迴路。
了解這一點很重要，因為我們亞洲人崇尚夜半苦讀的精神，甚至有一個很有名的懸粱刺骨故事，許多人為了成績會選擇熬夜，但這反而是事倍功半，不見得會有好成績啊！
反而越輕鬆，學習效果越好。該睡時，就去好好休息吧。
且深睡期交感神經作用也會下降，主要由副交感作用，此時，交感與副交感會平衡。這對我們的身心完全放鬆有很大的作用，此時釋放的生長激素，可以促進肌肉骨骼成長、組織修復、免疫力提升，加快吸收和排放的代謝，因此，睡眠會帶來修復力，有些人若只有輕微感冒症狀時，通常經過一晚好睡後，感冒症狀就消失了。
深度睡眠多久才夠呢？
通常因人而異，成年人一晚深度睡眠時間只佔15~25%，以睡眠8小時來計算，深眠時間大概在72~120分鐘之間，大約1~2個小時。至於發育中的青少年或年輕人，可能需要更長的深度睡眠，約需20～25%的時間；而年紀愈大，則會愈難進入深眠。
因此拉長睡眠時間並沒有辦法增加深度睡眠的時間，如果能充分把握深度睡眠的階段，就算只睡4、5個小時，第二天一樣可以精神飽滿；但如果一整晚都停留在淺睡期，就算睡了8、9個小時，第二天起床後還是會昏昏沈沈，好像沒有睡醒。
因此不是睡得愈久，深度睡眠時間就一定會愈長。
但深度睡眠是看不見、摸不著，且感覺不到的，只能用腦電圖檢測腦波才能判斷出來。市面上常見的偵測睡眠裝置或app，僅能偵測睡眠期間的活動、脈搏或是血中含氧量來推估睡眠狀況與週期，並無法完整反應真實睡眠的狀況。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。