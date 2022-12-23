裕隆旗下裕融換股結盟綠界科技：讓你買車輕鬆付貸款，強強聯手擴大消金版圖
我們想讓你知道的是
不再為厚厚一疊機車分期貸款而煩惱，裕隆汽車集團旗下子公司裕融以換股方式，策略結盟第三方支付公司綠界，要讓消費者買車更方便，還款更多元，兩強聯手擴大消費金融市場。
裕隆集團（Yulon Motor）要賣車給你，也要讓你「輕鬆申貸款」。裕隆宣布旗下放貸公司裕融和綠界科技（ECPAY）以換股方式策略聯盟，未來形成裕隆賣車、裕融放貸，綠界提供三方支付的商業模式，兩強聯手要搶消費金融大餅。
跟裕隆買車，他們包辦貸款、保險和第三方支付商機
裕隆最為人熟知的是自主品牌納智捷（LUXGEN），成立於2009年，是結合Luxury（豪華）與Genius（智慧）兩項特質而誕生的品牌名稱，中文也以智慧與敏捷融會才稱為納智捷。
裕隆集團同時代理日產汽車日產汽車（Nissan）、中華汽車、雷諾汽車和通用汽車等。
裕隆集團除了汽車工業、代理外，還涉及融資貸款業務，如裕融、裕富數位資融，以及租車業務格上租車，保險業務新安東京海上產險保險等，最後也有因新能源風潮而創建的華創車電等。
數位金融已經成為趨勢，裕隆集團宣布旗下裕融和綠界科技，將透過換股協議方式跨界結盟，橫向整合集團下各大事業體，以由汽車銷售為主體，貸款融資為輔，再加上第三方支付，誓言必須擴大電商規模。
其中，裕融是裕隆集團所屬汽車融資公司，台灣第一家汽車融資上市公司，主要提供「汽車分期付款」及「融資服務」，一次滿足客戶購車及資金需求，主要服務務對象擴及企業及一般消費者，亦涵蓋企業金融、汽車金融、消費金融3大領域。
「裕富數位資融」主打機車等小額消費的分期商機
消費金融上裕融又百分之百持股子公司「裕富」。它專們處理消費型商品分期服務，為各類型商家及機車品牌量身訂製分期方案，希望能創造消費者、銷售商及裕富三方均好的經濟價值，而裕富未來要與綠界合力加速推進線上無卡分期服務。
目前，裕富累積累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達91萬戶。
我們實際詢問使用裕富分期付款的民眾Tony指出，他於2021年購入一台機車使用裕富分期付款，收到一大疊共18張的A4發期付款單據，他每個月都要前往超商等機構刷條碼，他直言：「太原始、很麻煩」，如果未來能直接在手機上完成會更便利。
「裕富」強強結合「綠界」，讓民眾有更便利的小額貸款
Tony說：「我現在身上都很少帶現金，因為現在支付方式很多，除了信用卡，還有各類通路都可以用手機繳費，如果裕富能夠讓消費者更方便，我相信在消費體驗上會有幫助，而且也可以大大減少民眾忘記繳費、搞丟紙本帳單而逾期的問題，這對買賣雙方都有幫助。」
綠界科技成立於1996年，為台灣最早發展的金融科技服務公司，專為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售POS機等實體服務，在中小型電商市佔率已逾7成，成為台灣第三方支付的重要業者。
綠界告訴我們，綠界科技處理總金額量網站成交金額（GMV）不斷攀升。全球每年線上刷卡與分期交易量也持續上揚，分期商機非常龐大。預計2023年線上付款頁導入裕富數位資融的分期系統，將為消費者打造更輕鬆的支付模式。
換股達成策略聯盟
最後裕融表示，雙方以換入股份的方式，達成跨界策略聯盟，受讓對方增資發行的新股，換股比例為裕融企業127.5萬股換發綠界科技50萬股。
換股比例以裕融普通股1股換發綠界公司普通股0.3922股。最後本公司將持有綠界約2.72%普通股股權，綠界將持有本公司約0.26%普通股股權。
為了深化和綠界合作關係，發揮彼此所屬產業優勢，提高競爭力及經營績效擴大台灣消金事業，裕融運用支付科技以及行動金融技術，提供完整的金融服務。
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核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8