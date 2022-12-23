裕隆旗下裕融換股結盟綠界科技：讓你買車輕鬆付貸款，強強聯手擴大消金版圖

裕隆集團（Yulon Motor）要賣車給你，也要讓你「輕鬆申貸款」。裕隆宣布旗下放貸公司裕融和綠界科技（ECPAY）以換股方式策略聯盟，未來形成裕隆賣車、裕融放貸，綠界提供三方支付的商業模式，兩強聯手要搶消費金融大餅。

跟裕隆買車，他們包辦貸款、保險和第三方支付商機

裕隆最為人熟知的是自主品牌納智捷（LUXGEN），成立於2009年，是結合Luxury（豪華）與Genius（智慧）兩項特質而誕生的品牌名稱，中文也以智慧與敏捷融會才稱為納智捷。

裕隆集團同時代理日產汽車日產汽車（Nissan）、中華汽車、雷諾汽車和通用汽車等。

裕隆集團除了汽車工業、代理外，還涉及融資貸款業務，如裕融、裕富數位資融，以及租車業務格上租車，保險業務新安東京海上產險保險等，最後也有因新能源風潮而創建的華創車電等。

數位金融已經成為趨勢，裕隆集團宣布旗下裕融和綠界科技，將透過換股協議方式跨界結盟，橫向整合集團下各大事業體，以由汽車銷售為主體，貸款融資為輔，再加上第三方支付，誓言必須擴大電商規模。

Photo Credit: 中央社 裕隆集團執行長嚴陳莉蓮20日表示，近4年來，帶領裕隆集團進行轉型升級，今天是重要里程碑。納智捷是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然也遇到許多困難，但裕隆勇敢面對問題、解決問題，引領納智捷在新能源時代重新出發。中央社記者謝佳璋攝於2022年10月20日。

其中，裕融是裕隆集團所屬汽車融資公司，台灣第一家汽車融資上市公司，主要提供「汽車分期付款」及「融資服務」，一次滿足客戶購車及資金需求，主要服務務對象擴及企業及一般消費者，亦涵蓋企業金融、汽車金融、消費金融3大領域。

「裕富數位資融」主打機車等小額消費的分期商機

消費金融上裕融又百分之百持股子公司「裕富」。它專們處理消費型商品分期服務，為各類型商家及機車品牌量身訂製分期方案，希望能創造消費者、銷售商及裕富三方均好的經濟價值，而裕富未來要與綠界合力加速推進線上無卡分期服務。

目前，裕富累積累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達91萬戶。

我們實際詢問使用裕富分期付款的民眾Tony指出，他於2021年購入一台機車使用裕富分期付款，收到一大疊共18張的A4發期付款單據，他每個月都要前往超商等機構刷條碼，他直言：「太原始、很麻煩」，如果未來能直接在手機上完成會更便利。

「裕富」強強結合「綠界」，讓民眾有更便利的小額貸款

Tony說：「我現在身上都很少帶現金，因為現在支付方式很多，除了信用卡，還有各類通路都可以用手機繳費，如果裕富能夠讓消費者更方便，我相信在消費體驗上會有幫助，而且也可以大大減少民眾忘記繳費、搞丟紙本帳單而逾期的問題，這對買賣雙方都有幫助。」

綠界科技成立於1996年，為台灣最早發展的金融科技服務公司，專為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售POS機等實體服務，在中小型電商市佔率已逾7成，成為台灣第三方支付的重要業者。

綠界告訴我們，綠界科技處理總金額量網站成交金額（GMV）不斷攀升。全球每年線上刷卡與分期交易量也持續上揚，分期商機非常龐大。預計2023年線上付款頁導入裕富數位資融的分期系統，將為消費者打造更輕鬆的支付模式。

Photo Credit: 中央社 雲嘉南四縣市通過「無現金大學生活城計畫」，未來能透過手機、信用卡、電子票證等多元支付方式，達到無現金消費環境，顯示多元支付方式成為台灣目前趨勢。中央社記者葉子綱攝於2019年1月23日。

換股達成策略聯盟

最後裕融表示，雙方以換入股份的方式，達成跨界策略聯盟，受讓對方增資發行的新股，換股比例為裕融企業127.5萬股換發綠界科技50萬股。

換股比例以裕融普通股1股換發綠界公司普通股0.3922股。最後本公司將持有綠界約2.72%普通股股權，綠界將持有本公司約0.26%普通股股權。

為了深化和綠界合作關係，發揮彼此所屬產業優勢，提高競爭力及經營績效擴大台灣消金事業，裕融運用支付科技以及行動金融技術，提供完整的金融服務。

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核稿編輯：翁世航