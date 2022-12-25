【2022熱門關鍵字回顧】6月：勇士隊奪得NBA總冠軍，BTS宣布單飛不解散

再過一週，2022就要結束。在這時候讓我們用每日Google熱搜關鍵字，一起來回顧這一年。這篇一起來看看，2022年6月，大家每天關注的事物有哪些呢？

從上圖來看，這個月因為進入NBA季後賽總決賽，所以有許多跟NBA相關的關鍵字。今年的NBA總冠軍賽是由勇士與賽爾提克競爭，最終在6月17日由金州勇士隊以4比2拿下，NBA也成為當天最熱門的關鍵字。

這個月台灣的Omicron疫情，已經渡過高峰期，每日確診人數持續下降。但是因為染疫的孩童，可能在確診後一個月出現孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），所以受到大家重視，而使得MIS-C成為熱搜關鍵字。疫情指揮中心也因此在每日記者會中公布MIS-C的病例數與相關病情。

在這波疫情下發生恩恩事件，新北市一位兒童可能因為延誤就醫而過世，其父認為市府應負起責任，此事件目前仍在發展尚未結束。

Photo Credit: 中央社

本月另一個跟NBA一樣達到50萬以上的熱搜關鍵字是「亞馬遜雨林」，出現在5月24日，這個詞會變成熱搜跟亞馬遜雨林當地無關，而是有人發現Google地圖中亞馬遜雨林點位的照片出現錯誤，不是出現亞馬遜雨林相關照片，而是出現一對男女在浴室歡愉的照片，因此導致搜尋量暴增。

金融經濟方面，比特幣這個月跌破2萬美金，跌回2020年底時的價位，幣圈面臨一場寒冬。而美國聯準會在16日宣布一次升息三碼，以抗通膨，這是美國28年來首見。而日本方面，日幣則是持續貶值來到20年來新低。因此比特幣跟升息都成為熱搜詞。

在娛樂與藝文消息方面，《侏羅紀世界3：統霸天下》上映、《糖豆人》遊戲免費開放都成為熱搜詞。另外台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》特展，其中殭屍的展出在社群爆紅，也使得南美館成為熱搜關鍵字。

Photo Credit: 中央社

社會方面，地震與颱風仍是大家關注的資訊，而6月16日發生在新竹一家人8死1傷火災，因為縱火者是自家人，使得這場人倫悲劇收到廣大的關注。

比較特別的熱搜關鍵字是「特斯拉開槍」，也是一則社會事件，是一位駕駛特斯拉的男子，要求在充電場中另一位車主讓出充電位置，對方不從他便手持BB槍向對方射擊。

人物動態方面，有以下幾位受到大眾關注，包含強尼戴普與前妻的官司勝訴、Youtuber台南Josh離婚、超馬好手林義傑（改名林瀚駩）涉嫌以未授權影片誘人犯法、「八音才子」黃文擇過世、戴資穎在印尼羽球公開賽奪冠、《ELLE》總編輯楊茵絜過世、韓星張娜拉結婚、孫藝珍宣布懷孕、BTS宣布單飛不解散。

而端午節這個關鍵字，因為Google在這天將首頁換成端午節的Google Doodle，所以成為熱門關鍵字。

其他月份回顧

1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月（即將上線）、8月（即將上線）、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範