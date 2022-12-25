【2022熱門關鍵字回顧】6月：勇士隊奪得NBA總冠軍，BTS宣布單飛不解散
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【2022六月熱搜回顧】今年六月是NBA總冠軍賽的日子，今年最終由勇士隊奪下冠軍。戴資穎也在本月拿下今年第二座冠軍。新竹火災的人倫悲劇，至今仍愣人唏噓。而「亞馬遜雨林」成為熱搜則跟亞馬遜雨林本身沒什麼關係...
再過一週，2022就要結束。在這時候讓我們用每日Google熱搜關鍵字，一起來回顧這一年。這篇一起來看看，2022年6月，大家每天關注的事物有哪些呢？
從上圖來看，這個月因為進入NBA季後賽總決賽，所以有許多跟NBA相關的關鍵字。今年的NBA總冠軍賽是由勇士與賽爾提克競爭，最終在6月17日由金州勇士隊以4比2拿下，NBA也成為當天最熱門的關鍵字。
這個月台灣的Omicron疫情，已經渡過高峰期，每日確診人數持續下降。但是因為染疫的孩童，可能在確診後一個月出現孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），所以受到大家重視，而使得MIS-C成為熱搜關鍵字。疫情指揮中心也因此在每日記者會中公布MIS-C的病例數與相關病情。
在這波疫情下發生恩恩事件，新北市一位兒童可能因為延誤就醫而過世，其父認為市府應負起責任，此事件目前仍在發展尚未結束。
本月另一個跟NBA一樣達到50萬以上的熱搜關鍵字是「亞馬遜雨林」，出現在5月24日，這個詞會變成熱搜跟亞馬遜雨林當地無關，而是有人發現Google地圖中亞馬遜雨林點位的照片出現錯誤，不是出現亞馬遜雨林相關照片，而是出現一對男女在浴室歡愉的照片，因此導致搜尋量暴增。
金融經濟方面，比特幣這個月跌破2萬美金，跌回2020年底時的價位，幣圈面臨一場寒冬。而美國聯準會在16日宣布一次升息三碼，以抗通膨，這是美國28年來首見。而日本方面，日幣則是持續貶值來到20年來新低。因此比特幣跟升息都成為熱搜詞。
在娛樂與藝文消息方面，《侏羅紀世界3：統霸天下》上映、《糖豆人》遊戲免費開放都成為熱搜詞。另外台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》特展，其中殭屍的展出在社群爆紅，也使得南美館成為熱搜關鍵字。
社會方面，地震與颱風仍是大家關注的資訊，而6月16日發生在新竹一家人8死1傷火災，因為縱火者是自家人，使得這場人倫悲劇收到廣大的關注。
比較特別的熱搜關鍵字是「特斯拉開槍」，也是一則社會事件，是一位駕駛特斯拉的男子，要求在充電場中另一位車主讓出充電位置，對方不從他便手持BB槍向對方射擊。
人物動態方面，有以下幾位受到大眾關注，包含強尼戴普與前妻的官司勝訴、Youtuber台南Josh離婚、超馬好手林義傑（改名林瀚駩）涉嫌以未授權影片誘人犯法、「八音才子」黃文擇過世、戴資穎在印尼羽球公開賽奪冠、《ELLE》總編輯楊茵絜過世、韓星張娜拉結婚、孫藝珍宣布懷孕、BTS宣布單飛不解散。
而端午節這個關鍵字，因為Google在這天將首頁換成端午節的Google Doodle，所以成為熱門關鍵字。
其他月份回顧
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月（即將上線）、8月（即將上線）、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）
延伸閱讀
本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。