未來一代要承擔多大代價？明日大嶼完工時的展望
我們想讓你知道的是
香港發展局表示，他們做估算，是以較保守的市況作假設。但一來政府過去多個大型工程超支嚴重，事前做估算的能力難令人放心，二來這種（線性） 推算方式存在重大缺陷，並未考量香港未來社會的結構性困局。
發展局公布人工島計劃，輿論關注項目造價及回報問題。項目橫跨20年，到時香港於世界的角色，全球資金又歸於何處，沒人說得準——維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平近期談論Economic Projections之不確定性，即如美國聯儲局，雲集一流經濟學者，要展望明年市道，以至預測核心通脹都非常困難——發展局官員及背後的智囊哪裡來如此大的信心，在世界政經格局面臨巨變之際，憑今年（舊世界）的土地和物業成交價格，就推算出多年後人工島的私人住宅和商業用地賣地收入？
嚴謹論證，造福人民
填海造地，確會創造就業，為地產及建造業界帶來大量生意，推高經濟增長。但這些公帑不用於填海，用於其他地方，其實對大眾同樣有（甚至更大）裨益——尤其嬰兒潮人口老化加劇，醫療及福利開支將飆升。以遠水救近火，增加房土供應，對論證的要求理應更高。明明救近火，有其他更符合國家環保政策的選項，例如善用收回土地條例，又例如規劃署前助理署長伍華強提出的終極方案，都可以更快更有效亦更環保地解決港人居住問題。節省大量資源，又可投放在其他更迫切的地方。如果局方真的「堅持以人民為中心的發展思想」，那就有必要論證人工島項目比其他選項的淨效益更大，而且不是一場會隨時蝕大本的「賭博」，釋除市民「倒錢落海」的疑慮。
再說，美國進入加息周期——連日本也變相加息，推動貨幣政策正常化——全球經濟蒙上陰影，香港卻押重注在明日大嶼和北都之上，成本巨大，實在高風險。如果發債，利息負擔沉重；如果用公私合營方式，地產商要賺錢，將來的地皮及樓宇一定不廉宜，這便與政府設法造地，使巿民未來有可負擔房屋之初心相違背。天文數字的投資，若無法回本，只保證與政府簽約的承建商不愁生意。到底有多大機會出現無底深潭？一旦出現，未來一代又承擔多大代價？當局似乎太樂觀，太早有定論。
擺在眼前的結構性困局
發展局表示，他們做估算，是以較保守的市況作假設。但一來政府過去多個大型工程超支嚴重，事前做估算的能力難令人放心，二來這種（線性） 推算方式存在重大缺陷，並未考量香港未來社會的結構性困局：
（一） 政府統計處兩年前推算，本港人口去到2041年便由高峰滑落。其後出現移民潮，人口結構變化更加大，置業總需求不單打折扣，不少人更把單位劈價出售。與此同時，數目龐大的資金遷移至新加坡，大大削弱本港樓市的炒賣需求。作為資金停泊港，樓市由現在至未來一段長時間，都缺乏上升動力。
更使人憂心是，明日大嶼預計完工之時，人口老化卻步入高峰期，意味不斷有長者過世，騰出大量私人住宅及公屋單位，偏偏那時開始有大量新單位推出市場，一來一回，這麼多單位如何消化？靠輸入人口？不要忘記，到時大灣區也蓬勃發展起來，內地有條件的居民要移居，不一定揀香港。若香港住宅供過於求，樓價易跌難升，有樓沒人住，有地也沒人起樓，以物業投資作融資方式的大型基建項目又如何埋尾？
（二） AI革命即將降臨，衝擊全世界。筆者早前亦已談過AI失業潮，不贅。但政府只關心高科技發展怎樣增加對GDP的貢獻，創科藍圖亦著眼於扶持特定行業及企業，背後思路還是做大個餅那一套。筆者這樣說，不是反對政府搞創科，而是想指出，再工業化又好，新型工業化又好，往往集中照顧有特定優勢的階層及人才。而種種跡象顯示，現時科技發展的趨勢，將會令未來年輕一代——除了少數精英——就業前景變得極不樂觀。主流經濟學者過去非常強調自力更生，非常強調自我增值，但大學教育普及化後，學歷貶值，更衍生學債問題，困擾不少年輕人。名義上是低稅制，但「地產稅」實質超高的經濟結構一天不變改，深層次矛盾一天無法減退，年輕人的收入都直接或間接進貢給地主，就算想置業，又哪有能力，何來動力，到時興建這麼多私樓出來到底滿足誰？
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。