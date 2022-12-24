未來一代要承擔多大代價？明日大嶼完工時的展望

發展局公布人工島計劃，輿論關注項目造價及回報問題。項目橫跨20年，到時香港於世界的角色，全球資金又歸於何處，沒人說得準——維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平近期談論Economic Projections之不確定性，即如美國聯儲局，雲集一流經濟學者，要展望明年市道，以至預測核心通脹都非常困難——發展局官員及背後的智囊哪裡來如此大的信心，在世界政經格局面臨巨變之際，憑今年（舊世界）的土地和物業成交價格，就推算出多年後人工島的私人住宅和商業用地賣地收入？

嚴謹論證，造福人民

填海造地，確會創造就業，為地產及建造業界帶來大量生意，推高經濟增長。但這些公帑不用於填海，用於其他地方，其實對大眾同樣有（甚至更大）裨益——尤其嬰兒潮人口老化加劇，醫療及福利開支將飆升。以遠水救近火，增加房土供應，對論證的要求理應更高。明明救近火，有其他更符合國家環保政策的選項，例如善用收回土地條例，又例如規劃署前助理署長伍華強提出的終極方案，都可以更快更有效亦更環保地解決港人居住問題。節省大量資源，又可投放在其他更迫切的地方。如果局方真的「堅持以人民為中心的發展思想」，那就有必要論證人工島項目比其他選項的淨效益更大，而且不是一場會隨時蝕大本的「賭博」，釋除市民「倒錢落海」的疑慮。

再說，美國進入加息周期——連日本也變相加息，推動貨幣政策正常化——全球經濟蒙上陰影，香港卻押重注在明日大嶼和北都之上，成本巨大，實在高風險。如果發債，利息負擔沉重；如果用公私合營方式，地產商要賺錢，將來的地皮及樓宇一定不廉宜，這便與政府設法造地，使巿民未來有可負擔房屋之初心相違背。天文數字的投資，若無法回本，只保證與政府簽約的承建商不愁生意。到底有多大機會出現無底深潭？一旦出現，未來一代又承擔多大代價？當局似乎太樂觀，太早有定論。

擺在眼前的結構性困局

發展局表示，他們做估算，是以較保守的市況作假設。但一來政府過去多個大型工程超支嚴重，事前做估算的能力難令人放心，二來這種（線性） 推算方式存在重大缺陷，並未考量香港未來社會的結構性困局：

（一） 政府統計處兩年前推算，本港人口去到2041年便由高峰滑落。其後出現移民潮，人口結構變化更加大，置業總需求不單打折扣，不少人更把單位劈價出售。與此同時，數目龐大的資金遷移至新加坡，大大削弱本港樓市的炒賣需求。作為資金停泊港，樓市由現在至未來一段長時間，都缺乏上升動力。

更使人憂心是，明日大嶼預計完工之時，人口老化卻步入高峰期，意味不斷有長者過世，騰出大量私人住宅及公屋單位，偏偏那時開始有大量新單位推出市場，一來一回，這麼多單位如何消化？靠輸入人口？不要忘記，到時大灣區也蓬勃發展起來，內地有條件的居民要移居，不一定揀香港。若香港住宅供過於求，樓價易跌難升，有樓沒人住，有地也沒人起樓，以物業投資作融資方式的大型基建項目又如何埋尾？

（二） AI革命即將降臨，衝擊全世界。筆者早前亦已談過AI失業潮，不贅。但政府只關心高科技發展怎樣增加對GDP的貢獻，創科藍圖亦著眼於扶持特定行業及企業，背後思路還是做大個餅那一套。筆者這樣說，不是反對政府搞創科，而是想指出，再工業化又好，新型工業化又好，往往集中照顧有特定優勢的階層及人才。而種種跡象顯示，現時科技發展的趨勢，將會令未來年輕一代——除了少數精英——就業前景變得極不樂觀。主流經濟學者過去非常強調自力更生，非常強調自我增值，但大學教育普及化後，學歷貶值，更衍生學債問題，困擾不少年輕人。名義上是低稅制，但「地產稅」實質超高的經濟結構一天不變改，深層次矛盾一天無法減退，年輕人的收入都直接或間接進貢給地主，就算想置業，又哪有能力，何來動力，到時興建這麼多私樓出來到底滿足誰？

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin