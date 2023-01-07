原住民女青年控訴遭3名「部落哥哥」侵害，其中1人是新任鄉民代表，屏東地檢署依妨害性自主罪起訴
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檢方指出，事發後三人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為三人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定三人續押。
一名20多歲的原住民女青年Drepelrange Kusadha（以下簡稱小芸）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭3名「部落哥哥」侵害，其中2人還是已有家庭的父親，檢警偵辦後，昨（6）日將涉案3人依妨害性自主罪起訴，法院裁定續押，其中1人已經在11月26日時，選上該鄉的鄉民代表。
受害者自承遭性侵過程
小芸在臉書上表示，自己被侵犯後，打電話向住的最近的人求救，事發多天因為仍持續恐慌焦慮，前往身心科就診，醫生便通報社會局，社會局又聯繫屏東里港分局，因此事件便進入司法程序。
後續3人有傳訊息來「道歉」，但都是請求息事寧人，並表示自己已有家庭、已停止選舉，希望小芸「高抬貴手」不要搞得「家破人亡」，直到她前往警局做筆錄前一天，對方在眾人面前，仍假裝若無其事的與她互動，讓原本也擔心部落輿論的她，下定決心提告。
後續她到醫院驗傷時，因為被醫生要求打開雙腿也恐慌爆發，後來她暫時離開部落，回到台北休養；寫出這篇文章後，許多網友留言鼓勵替她加油打氣，稱讚她很勇敢；也有人要求她公開加害者的姓名資料。但小芸並未這麼做。
《聯合報》報導，起訴指出，去年8月7日晚間，3名部落哥哥（在部落習慣稱年長男性為哥哥）與小芸，在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，後來續攤到小芸家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，3人中有2人突然拉住小芸的左右手臂，將她拖行到客廳房間床上，小芸不斷抵抗喊叫「不要」但3人無視，接著3人脫掉小芸衣服，對小芸上下其手，以手指性侵小芸得逞，事發後小芸到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。
檢方指出，事發後3人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為3人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定3人續押。
據了解，部落中仍不乏支持3人的聲音，而嫌疑犯的親友也在網路上與相關人士對此事件爭論並且替嫌疑犯說話，主張在判決確定之前，不應該用這種方式來公審嫌疑犯，傷及他們無辜的親友等。
選上鄉民代表的因被羈押無法宣誓就職
去年11月檢方偵辦後，向法院聲請羈押3人獲准，而其中一位當事人雖然在選舉期間遭收押，後來仍當選鄉民代表，原訂應該在12月25日宣誓就職，由於當選人仍在收押，缺席宣誓就職。
屏東縣府民政處指出，關於地方民選公職人員因故無法於規定日期宣誓就職，應如何處理疑義，根據內政部的相關函釋，鄉鎮市民代表宣誓就職，最遲要在代表會成立大會後第二個定期會期前辦理完成，若屆時沒有辦理宣誓，該職缺視同缺額。
後續還要看此名代表當選人刑事案件判決進度，來決定後續是否遞補等。代表會第二個定期大會通常都會在今年的下半年度舉行。
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核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！