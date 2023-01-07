原住民女青年控訴遭3名「部落哥哥」侵害，其中1人是新任鄉民代表，屏東地檢署依妨害性自主罪起訴

一名20多歲的原住民女青年Drepelrange Kusadha（以下簡稱小芸）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭3名「部落哥哥」侵害，其中2人還是已有家庭的父親，檢警偵辦後，昨（6）日將涉案3人依妨害性自主罪起訴，法院裁定續押，其中1人已經在11月26日時，選上該鄉的鄉民代表。

受害者自承遭性侵過程

小芸在臉書上表示，自己被侵犯後，打電話向住的最近的人求救，事發多天因為仍持續恐慌焦慮，前往身心科就診，醫生便通報社會局，社會局又聯繫屏東里港分局，因此事件便進入司法程序。

後續3人有傳訊息來「道歉」，但都是請求息事寧人，並表示自己已有家庭、已停止選舉，希望小芸「高抬貴手」不要搞得「家破人亡」，直到她前往警局做筆錄前一天，對方在眾人面前，仍假裝若無其事的與她互動，讓原本也擔心部落輿論的她，下定決心提告。

後續她到醫院驗傷時，因為被醫生要求打開雙腿也恐慌爆發，後來她暫時離開部落，回到台北休養；寫出這篇文章後，許多網友留言鼓勵替她加油打氣，稱讚她很勇敢；也有人要求她公開加害者的姓名資料。但小芸並未這麼做。

《聯合報》報導，起訴指出，去年8月7日晚間，3名部落哥哥（在部落習慣稱年長男性為哥哥）與小芸，在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，後來續攤到小芸家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，3人中有2人突然拉住小芸的左右手臂，將她拖行到客廳房間床上，小芸不斷抵抗喊叫「不要」但3人無視，接著3人脫掉小芸衣服，對小芸上下其手，以手指性侵小芸得逞，事發後小芸到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。

檢方指出，事發後3人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為3人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定3人續押。

據了解，部落中仍不乏支持3人的聲音，而嫌疑犯的親友也在網路上與相關人士對此事件爭論並且替嫌疑犯說話，主張在判決確定之前，不應該用這種方式來公審嫌疑犯，傷及他們無辜的親友等。

選上鄉民代表的因被羈押無法宣誓就職

去年11月檢方偵辦後，向法院聲請羈押3人獲准，而其中一位當事人雖然在選舉期間遭收押，後來仍當選鄉民代表，原訂應該在12月25日宣誓就職，由於當選人仍在收押，缺席宣誓就職。

屏東縣府民政處指出，關於地方民選公職人員因故無法於規定日期宣誓就職，應如何處理疑義，根據內政部的相關函釋，鄉鎮市民代表宣誓就職，最遲要在代表會成立大會後第二個定期會期前辦理完成，若屆時沒有辦理宣誓，該職缺視同缺額。

後續還要看此名代表當選人刑事案件判決進度，來決定後續是否遞補等。代表會第二個定期大會通常都會在今年的下半年度舉行。

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核稿編輯：翁世航