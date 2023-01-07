2023/01/07,
社會

原住民女青年控訴遭3名「部落哥哥」侵害，其中1人是新任鄉民代表，屏東地檢署依妨害性自主罪起訴

原住民女青年控訴遭3名「部落哥哥」侵害，其中1人是新任鄉民代表，屏東地檢署依妨害性自主罪起訴
photo credit:shutterstock

我們想讓你知道的是

檢方指出，事發後三人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為三人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定三人續押。

一名20多歲的原住民女青年Drepelrange Kusadha（以下簡稱小芸）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭3名「部落哥哥」侵害，其中2人還是已有家庭的父親，檢警偵辦後，昨（6）日將涉案3人依妨害性自主罪起訴，法院裁定續押，其中1人已經在11月26日時，選上該鄉的鄉民代表。

受害者自承遭性侵過程

小芸在臉書上表示，自己被侵犯後，打電話向住的最近的人求救，事發多天因為仍持續恐慌焦慮，前往身心科就診，醫生便通報社會局，社會局又聯繫屏東里港分局，因此事件便進入司法程序。

後續3人有傳訊息來「道歉」，但都是請求息事寧人，並表示自己已有家庭、已停止選舉，希望小芸「高抬貴手」不要搞得「家破人亡」，直到她前往警局做筆錄前一天，對方在眾人面前，仍假裝若無其事的與她互動，讓原本也擔心部落輿論的她，下定決心提告。

後續她到醫院驗傷時，因為被醫生要求打開雙腿也恐慌爆發，後來她暫時離開部落，回到台北休養；寫出這篇文章後，許多網友留言鼓勵替她加油打氣，稱讚她很勇敢；也有人要求她公開加害者的姓名資料。但小芸並未這麼做。

《聯合報》報導，起訴指出，去年8月7日晚間，3名部落哥哥（在部落習慣稱年長男性為哥哥）與小芸，在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，後來續攤到小芸家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，3人中有2人突然拉住小芸的左右手臂，將她拖行到客廳房間床上，小芸不斷抵抗喊叫「不要」但3人無視，接著3人脫掉小芸衣服，對小芸上下其手，以手指性侵小芸得逞，事發後小芸到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。

檢方指出，事發後3人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中試圖勾串共犯、湮滅證據，認為3人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院也裁定3人續押。

據了解，部落中仍不乏支持3人的聲音，而嫌疑犯的親友也在網路上與相關人士對此事件爭論並且替嫌疑犯說話，主張在判決確定之前，不應該用這種方式來公審嫌疑犯，傷及他們無辜的親友等。

選上鄉民代表的因被羈押無法宣誓就職

去年11月檢方偵辦後，向法院聲請羈押3人獲准，而其中一位當事人雖然在選舉期間遭收押，後來仍當選鄉民代表，原訂應該在12月25日宣誓就職，由於當選人仍在收押，缺席宣誓就職。

屏東縣府民政處指出，關於地方民選公職人員因故無法於規定日期宣誓就職，應如何處理疑義，根據內政部的相關函釋，鄉鎮市民代表宣誓就職，最遲要在代表會成立大會後第二個定期會期前辦理完成，若屆時沒有辦理宣誓，該職缺視同缺額。

後續還要看此名代表當選人刑事案件判決進度，來決定後續是否遞補等。代表會第二個定期大會通常都會在今年的下半年度舉行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。