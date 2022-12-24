《上學記》、《上班記》序：何兆武還停留在「毛時代」前，跟聲勢浩大的新思想格格不入

上篇：何兆武敘述中，只能讀到淡淡的悲傷，然後又忍不住要笑

（節錄自〈序：他的一生，是觀看的〉）

我們不是天使，也不是白菜，不可能沒有私心。我們不是螞蟻，不是蜜蜂，它們可以做到百分之百的忠誠，甚至犧牲了「性」以成就總體，早就實現了「共產主義」。但我們是人呢，勉強去做螞蟻、蜜蜂，「無私」最後就變成了「無恥」。所謂的「忠誠」都只停在嘴上，在一個巨大的高帽子下，人人掛着一張假臉，最終成就的都是兩面派。一張人類最宏偉的藍圖，近看佈滿了蛆蟲，細細碎碎的全都是欺騙。被壓抑的私欲從沒停止過橫流，無恥之徒在狂歡。

等你發現了這一切，就覺得：太陽每天都從東方升起，怎麼忽然，就沒了？你以為是花崗岩的，轟然坍塌碎了一地，只剩下升騰的齏粉、你驚愕的臉。

我也後知後覺，屬遲鈍的那一類。原本讀的工科，但一直以為，只有一樣技術值得追求：如何把核彈頭、可樂瓶子還原成空氣、土壤和水。現代化，最終就是一個垃圾場。不想跟他們一起禍害地球，我就賴在校園裏不走了，改學文。而且是哲學，一門高處不勝寒的學科、萬種學問的媽，幾乎沒有任何前途，所以也沒甚麼人讀。我還挺得意的，以為自己快成仙了。卻發現，搞哲學的也不盡是聰明人，有的很俗氣、有的很愚蠢，甚至更愚蠢。後來總算畢業了，決定不問就裏隨一回大溜，別抬頭。結果就像高臺跳水，終於鼓足了勇氣，卻一頭栽到了水泥地上。

一直我都心存幻念，以為成年人的世界也愛憎分明，釘是釘、鉚是鉚，鹿就是鹿、馬就是馬。不是埋怨我的原單位，我社乃業內翹楚，最頂級的。但正因為這樣，讓我覺得哪裏都一樣，別處甚至更糟糕。全部是利益之爭，勾心鬥角罷了，哪有那麼多的「共同」，還「理想」？切！

正當我的心情無處着落，萬幸呢，又遇見了何先生。

何先生說：「我現在也八十多歲了，回想這一生最美好的時候，還是（西南）聯大那七年……」這話說的，多唸幾遍就嚼出了悲傷。所以，他的故事、我的心事，他的過去有我可以預知、借鑒的將來。而且，他有一種我非常嚮往的，不只是學問，不只是人品，往他身邊一坐我就覺得心定。包括他的北京腔、他的那種淡然，聽他講話，你會覺得很療傷：唉，沒甚麼大了不得，甚麼都可以放下，一切都能一笑了之，世界荒誕不是你的錯。

那時候的我還年輕，沒人像我這麼有閒工夫，也沒人這麼較勁，因為我的內心充滿了困惑。剛從一個看似光芒萬丈、實則高估了人性、乃至一切皆為虛妄的信仰裏爬出來，我渴望着換一個視角，重估人的價值，渴望着解脫。所以對我來說，走訪何老這事不像一件秋天的外套，拿起、放下都無所謂。而更像一個跌倒的人，渴望着一根拐杖。

一直以來，都不僅僅是他的故事。

在那個「高尚的人該死」的年代裏，他沒有放棄高尚，而像一棵休眠的橡樹子，不失自我、活下來。在他的敘述裏，我在尋找他的邏輯，尋找自己的答案。

圖片來源：清華大學

「一個人的性格或者思想大多初步覺醒於十二三歲，等到二十四五歲思想定型，就形成了比較成熟、確定的人生觀、世界觀。此後或許能有縱深的發展或者細節上的改變，但是不是還可以有本質的改變，我想是非常罕的。」的確，我總有一種感覺，包括他的語言、他的思維還停留在「毛時代」以前。自嘲「生在白旗下，長在白旗下」，民主、科學是那一輩精英的底色。我發現，何老一生沒有被「赤化」，或者說「改造」，始終跟聲勢浩大的新思想格格不入，全在這層抹也抹不掉的底。

「作為學術來說，馬克思有他非常深刻、非常正確的東西，但我不相信任何人能『字字是真理』。」「『字字是謬論』的恐怕也極少，古今中外都是這樣，哪能真理都讓你一個人包了？」質疑本身就是科學的態度，凡一家之言就不必全「信」，更不用去「仰」。他的那層底色讓他更相信邏輯、信普世價值，屬於普遍的原則都鑽石一樣恒久遠。而對一忽兒這樣、一忽兒那樣的事，就像流動的沙，始終他都是警惕的。所以，革命的高調很難打動他，時代的洪水捲不走他。即便不得不振臂高呼「萬歲」，不得不舉起拳頭表達忠誠，他的內心始終在嘲笑。

可以說，正是那層「資產階級思想」的底色保全了他，沒有當官發財的念想也救了他。沒有「野」可以隱，那就隱於市，與時代保持距離，最終保全的是「自我」。

「我」之所以為「我」，在精神自由，在獨立的頭腦。但新時代是不大喜歡頭腦的，恩威並施，把眾生一層層收買為信徒。交出你們的良心，交出你們的忠誠，最好你們都是大傻子，能對「畝產萬斤」這樣的話深信不疑。因為最終會有一顆頭腦來替所有人思考，你們只需要執行，然後叫好、鼓大掌。但他不願意，又無可奈何。於是，就活在自己清清淺淺的水灣裏，安靜極了。

人只不過是一根葦草，是自然界最脆弱的東西，但他是一根能思想的葦草。

這是帕斯卡爾的話，何老特別欣賞，乃至於把自己也活成了葦草。不爭、不求，被吹歪了也不折腰，修成一根有思想的葦草。待泥沙盡落，至少屬於

「我」的那一泓水就清了。

記得在2007年，中文系請何老講了一次，題目叫「談詩與真─歷史和歷史學」，就在圖書館報告廳，是清華「哲學與人生」的系列講座之一。快結束的時候，有位大一女生舉手，說：「請問何教授，歷史學的意義是甚麼？人生的意義又是甚麼？」臺下一陣噓聲，有人合上了筆記本。的確，這種空泛的話題太老套、太幼稚了，而且沒有邊際，讓人怎麼答？沒承想，何老不假片刻的思索，拿起話筒就說：