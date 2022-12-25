《圖解貨幣簡史》：多數貨幣名稱單純代表「錢」、「銀」或「金」，但克瓦查的意思是「黎明」

文：維達利（Vitali Konstantinov）

世界貨幣

巴拿馬的貨幣是以西班牙征服者巴斯寇．努涅茲．德．巴爾柏（Vasco Núñez de Balboa，1475–1519）為名。美元在巴拿馬也是正式流通的貨幣。巴爾柏沒有紙幣，只有硬幣。在最小的硬幣上（1/100巴爾柏），有烏拉卡（Ubarragá Maniá Tigrí，又名Urracá，約1490–1531）的肖像。他是原住民恩加貝（Ngäbe）部族的首領，與西班牙人纏鬥數年，最終取得勝利。

世上有兩百多個國家與地區，而且幾乎都有屬於自己的貨幣。不過有些國家已經聯合起來形成貨幣聯盟：使用歐元的有十九個歐盟成員國與其他國家，例如安道爾、摩納哥、科索沃與蒙特內哥羅。在其他地區則有數種貨幣同時流通，例如在不丹有努爾特魯姆以及印度的盧比。在阿爾札克、安巴索尼亞以及聶斯特河沿岸等未被國際社會承認的國家，也有屬於他們自己的貨幣。因此，世界貨幣的確切數量取決於誰來計算以及如何計算。

有些貨幣名稱會同時存在於世界各地。「銀元家族」以貿易銀元（十六世紀）為基礎：美元、加拿大元、汶萊元、新加坡元等。前英國殖民地保留英鎊與先令，法國殖民地保留法郎，西班牙殖民地沿用披索。印度商人則讓盧比在許多印度洋國家變得更普及通用。

一九七八年，國際標準化組織正式推行貨幣代碼，將此代碼用於國際支付：AFN（阿富汗尼）、USD（美元，美國）、CAD（加拿大元）GBP（英鎊），等等。其中還包含各種縮寫與其他貨幣符號（特殊字符），如€（歐元）、₺（土耳其里拉）₹（印度盧比）等。

K代表克朗：斯堪地納維亞國家形成一個貨幣聯盟：瑞典在一八七三年引入克朗時，丹麥、挪威和冰島也接受這種新貨幣。一九二四年聯盟解體後，國家貨幣依然保有克朗的名稱。

R代表盧布：俄羅斯盧布（RUB，₽）是世上第一個十進制貨幣（1盧布等於100戈比）。「盧布」可能是來自俄羅斯文рубить，意指「切」，指的就是被切碎的銀子。一七○四年，羅斯發行第一批硬幣。

元：中國、日本與韓國的貨幣，每種讀音都對應到漢字的「元」。借用蒙古語的翻譯為Tugrik。這個字也被用於台灣和香港的元以及澳門的澳門幣。

C代表塞地：迦納獨立後的第一種貨幣稱為鎊，一九六五年塞地才正式通行。在阿坎語中，塞地指的是寶螺殼。

Z代表茲羅提：波蘭的國家貨幣茲羅提（PLN, zł）意指「金色」。他們早期就是用這個字來稱呼外國金幣。不過，第一批茲羅提是在十六世紀以品質極差的銀鑄成。

多數貨幣名稱單純代表「錢」、「銀」或「金」，但克瓦查（尚比亞與馬拉威的貨幣名）的意思是黎明。

Photo Credit: 大塊文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《圖解貨幣簡史：貨幣的誕生，以及它如何影響從古至今的金融體制與國際政治》，大塊文化出版

作者：維達利（Vitali Konstantinov）

譯者：温澤元

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《世界文字圖解簡史》作者維達利最新作品

以豐富的圖像與簡潔易懂的文字

告訴我們貨幣是如何誕生

它如何改變世界金融體系

又是怎麼影響了一千多年來世界政治版圖的演變

歐元、美元、日元、法郎、先令、英鎊……全世界有著各式各樣的錢。 但到底什麼是「錢」？「錢」是誰發明的？為何能夠通行？硬幣、紙幣、銀行存款、信用卡和加密貨幣……錢的形式有這麼多種，各自的誕生源由為何？

就算我們不談錢的形式，但我們每天都聽到人們在提「賺錢」，到底所謂的「賺錢」是什麼意思？規則與交易機制又是怎麼制訂的？人類是如何從以物易物發展成現今複雜的金融制度，又，為什麼現在的金融制度會讓人覺得分配不正義？我們的金融制度出了何種問題？

要了解金融的發展史，你不必再從硬梆梆的經濟學如亞當斯密、李嘉圖、凱因斯等理論開始讀起，也不必因為人人都在談資本主義，就去嗑厚重的資本論，德國藝術家維達利結合圖像與資訊圖表的概念，透過40個金融主題，為你梳理從貨幣誕生之始，到戰爭與礦產的開採如何影響貨幣，甚至是我們如何從金本位制開始，想像未來世代的貨幣。

本書的第一章從金融的概念開始談起，商業交易本來就是從以物易物開始發展，進而衍生到以等價的金屬進行交換，再發展出「貨幣」的概念，這個章節在描述世界各地的早期貨幣是如何發衍生來的。

第二章從較為普及的貨幣發展談到20世紀的金融，包括談諸如呂底亞等古文明國家的貨幣狀況，接著談到各種希臘化戰爭怎麼讓各地貨幣進行第一階段的融合，以及每個地方不同礦產，對於幣值的爭議，以及航海時代如何開拓更多礦產與不同貨幣種類等，當然這個全球化的初階時代，也拓展了金融制度的演進。接著一路談到近代如何建立更為複雜的銀行制度，以及上市上櫃、市場、投資與交易所等，並陳述了幾個大型金融事件。

第三章則屬於比較展望未來的章節，將重點放在金融家與他們的理論，部分的金融實驗（金融改革的一環），以及當人們要進入太空時代，對於貨幣（交易）的想像又會改變，人們是如何看待這些的演進的。

本書可以說是優秀的視覺小說＋金融簡史，可以作為理解經濟史與世界史、地緣政治的懶人包。

Photo Credit: 大塊文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬