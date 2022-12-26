六年換六個總統：秘魯今天政治動盪的根源，得從1990年代日裔總統藤森謙也說起

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

去（2021）年7月28日就職的秘魯總統卡斯提略（Pedro Castillo）因深陷政治醜聞與國會彈劾風暴，自知難逃第三次彈劾後，今年12月7日先「暫時」解除國會職權，成立「特別的緊急政府」以恢復法治與民主，同時實施全國宵禁。但戒嚴令一下，包括外交和經濟部長在內的四名閣員馬上辭職以示抗議。軍警也不配合，並發表聯合聲明稱他「破壞憲政秩序」，國會則稱他「意圖政變」。

國會在憲政危機中迅速反擊，當天下午以101票對6票（10票棄權）通過決議罷黜卡斯提略，理由是卡斯蒂略「違憲解散國會、篡奪公共權力」，因「永久性的道德缺失」被彈劾解職。繼任的副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）成為秘魯獨立201年以來第一位女總統。

博魯阿爾特現年60歲，律師出身的她2021年與卡斯提略搭檔競選總統、副總統，今年1月兩人鬧翻並遭執政的自由秘魯民族黨（PPNPL）開除黨籍。博魯阿爾特宣誓就職後呼籲各方「政治停火」，並「請求大家給我空間、時間來拯救國家。」

卡斯提略上台以來風波不斷，在位不到18個月已五度改組內閣、開除60名部長級官員。國際媒體如《經濟學人》、《時代》將其形容為總統「企圖政變」。卡斯提略遭警方逮捕後被勒令羈押7天，。但他的律師培瑞斯（Victor Perez）否認相關控罪，並宣稱卡斯提略是被「違法恣意羈押」。

12月9日墨西哥外長表示，卡斯提略已向墨西哥尋求庇護，墨西哥和秘魯有關部門正就此事磋商。墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel Lopez Obrador）稍早已表示，願意向同為左派的卡斯提略提供庇護。12月20日秘魯宣布墨西哥駐該國大使為「不受歡迎人物」並令他72小時內離境，墨西哥總統表示仍承認卡斯提略為秘魯合法的領導人。

秘魯自2016年迄今計有六位總統（包括兩位代總統），政情極度動盪嚴重影響國家發展，然此憲政危機的始作俑者應可追溯到1990年代追求連任的藤森謙也（Alberto Fujimori）。

秘魯前總統藤森謙也｜Photo Credit: AP / 達志影像

藤森難抵連任吸引力