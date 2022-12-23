【未來大人物】來自馬力歐的一封信，敬你們
我們想讓你知道的是
回顧2022年，「未來大人物」一路走來，就如同創立關鍵評論網過程類似。做不一樣的事情、不一樣的媒體，跟年輕人對話...至今也在每一年每一批未來大人物身上看到。
2020年是Covid-19疫情開始的一年，也是我們決定重啟未來大人物的一年。而2022年雖然是全世界開始跟病毒共存的一年，但進行今年的未來大人物依然是很不容易的一年。除了訂定年度的主題、尋找今年的評審團主席、招募未來大人物人選，同時我們還是要面對反覆升溫的疫情，同事、朋友、參與者等也常常會受到確診、密切接觸隔離等等影響，負責的同事需要在各種突發情況下去協調、溝通，最終我們依然在10月尋找出今年的未來大人物，並在11月成功辦完了發表會、回娘家和論壇。
真的很不容易。
其實一路走來，這好像也跟關鍵評論網創立的過程是類似的。我們想要做點不一樣的事情、不一樣的媒體，跟年輕人對話，相信多元可以打造更好的社會，而這一切也都在每一年每一批未來大人物身上看到。
我們在今年看到有關心各種教育議題（食安、水域、幼兒）、有關心多元性別和身心障礙議題、有我們一路以來也都在意的地方創生、民主、青年從政等等。每一位、每一組團隊或許關心的議題有所不同，但是都發揮創意、打造出他們的影響力，而且都不只是為了自己，也是為了這個社會更好，以及努力讓團隊可以永續發展。
往往我在準備致詞時，都會被這群人感動到眼眶泛紅。
而從2020年重啟開始，我就意識到一件事，我真的也開始有年紀了。
當然我不敢說自己已老，但我真的就是從自己還符合未來大人物年齡限制，到已經年過40歲；從當時不管是推薦或自薦的個人或團隊我都還多半認識或聽聞，但現在有好多我感到陌生的個人或團隊。
一方面或許有點感傷，但更多的是興奮。
興奮的原因是每一年，都還是有很棒的年輕團隊持續出現，而且他們在用自己的方法、創意的方式，找到願意相信他們的團隊，投入到各種不同的領域和議題上面，而且做出了一些成績。
興奮的原因是每當有人對於台灣未來感到悲觀、認為政府很無能、少子化影響台灣未來、用種恨鐵不成鋼的口吻來跟我抱怨甚至數落台灣社會/年輕人/未來的時候，我總是可以打開我們未來大人物網頁，一個一個團隊、個人跟他們介紹、對他們細數這些人在做哪些事情，讓他們知道根本毋須悲觀，因為有理想、有熱情、有創意、有執行力的年輕人一直都在，而且沒有減少。
就像我們當初開始進行未來大人物的時候，還不太確定對於大家有什麼幫助，但隨著時間過去，我們越來越相信，這個活動除了讓這些未來大人物交流之外，還有一個重點應該就是可以啟發更多的人。讓他們相信不照著傳統的價值觀往前走，也是可以走出很有趣、很激勵人心的一條路，讓大家更理解我們一直強調的「把成功的定義還給每一個人」是什麼意思。
未來的未來大人物們，我還不知道會是什麼樣子，但我相信仔細去思考自己覺得重要的事情、發揮創意、尋找願意一起嘗試的團隊，然後捲起袖子開始執行，就會是很好的開始。然後有一天，或許我們會在未來大人物的舞台上碰面。
響應未來大人物的倡議：
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：江怡蘋
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8