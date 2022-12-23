【未來大人物】來自馬力歐的一封信，敬你們

2020年是Covid-19疫情開始的一年，也是我們決定重啟未來大人物的一年。而2022年雖然是全世界開始跟病毒共存的一年，但進行今年的未來大人物依然是很不容易的一年。除了訂定年度的主題、尋找今年的評審團主席、招募未來大人物人選，同時我們還是要面對反覆升溫的疫情，同事、朋友、參與者等也常常會受到確診、密切接觸隔離等等影響，負責的同事需要在各種突發情況下去協調、溝通，最終我們依然在10月尋找出今年的未來大人物，並在11月成功辦完了發表會、回娘家和論壇。

真的很不容易。

其實一路走來，這好像也跟關鍵評論網創立的過程是類似的。我們想要做點不一樣的事情、不一樣的媒體，跟年輕人對話，相信多元可以打造更好的社會，而這一切也都在每一年每一批未來大人物身上看到。

我們在今年看到有關心各種教育議題（食安、水域、幼兒）、有關心多元性別和身心障礙議題、有我們一路以來也都在意的地方創生、民主、青年從政等等。每一位、每一組團隊或許關心的議題有所不同，但是都發揮創意、打造出他們的影響力，而且都不只是為了自己，也是為了這個社會更好，以及努力讓團隊可以永續發展。

往往我在準備致詞時，都會被這群人感動到眼眶泛紅。

Photo Credit - 張書豪

而從2020年重啟開始，我就意識到一件事，我真的也開始有年紀了。

當然我不敢說自己已老，但我真的就是從自己還符合未來大人物年齡限制，到已經年過40歲；從當時不管是推薦或自薦的個人或團隊我都還多半認識或聽聞，但現在有好多我感到陌生的個人或團隊。

一方面或許有點感傷，但更多的是興奮。

興奮的原因是每一年，都還是有很棒的年輕團隊持續出現，而且他們在用自己的方法、創意的方式，找到願意相信他們的團隊，投入到各種不同的領域和議題上面，而且做出了一些成績。

興奮的原因是每當有人對於台灣未來感到悲觀、認為政府很無能、少子化影響台灣未來、用種恨鐵不成鋼的口吻來跟我抱怨甚至數落台灣社會/年輕人/未來的時候，我總是可以打開我們未來大人物網頁，一個一個團隊、個人跟他們介紹、對他們細數這些人在做哪些事情，讓他們知道根本毋須悲觀，因為有理想、有熱情、有創意、有執行力的年輕人一直都在，而且沒有減少。

就像我們當初開始進行未來大人物的時候，還不太確定對於大家有什麼幫助，但隨著時間過去，我們越來越相信，這個活動除了讓這些未來大人物交流之外，還有一個重點應該就是可以啟發更多的人。讓他們相信不照著傳統的價值觀往前走，也是可以走出很有趣、很激勵人心的一條路，讓大家更理解我們一直強調的「把成功的定義還給每一個人」是什麼意思。

未來的未來大人物們，我還不知道會是什麼樣子，但我相信仔細去思考自己覺得重要的事情、發揮創意、尋找願意一起嘗試的團隊，然後捲起袖子開始執行，就會是很好的開始。然後有一天，或許我們會在未來大人物的舞台上碰面。

Photo Credit - 張書豪

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：江怡蘋