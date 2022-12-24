TNL+ 2022/12/24,
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【影評】《她有話要說》：與《重磅腥聞》看似都在討論「權勢性侵」，但著眼點不同可對照來看

【影評】《她有話要說》：與《重磅腥聞》看似都在討論「權勢性侵」，但著眼點不同可對照來看
Photo Credit: 《她有話要說》

我們想讓你知道的是

相較三年前同樣是談Me too個案的電影《重磅腥聞》，今年上映的《她有話要說》不是要檢討犯罪過程，或受害者的個人控訴，而是呼應Me too運動存在的核心本質──「權勢性侵」，以及「體制到底出了什麼問題，才讓哈維・溫斯坦為所欲為。」

院線片《她有話要說》改編自《紐約時報》暢銷書《性、謊言、吹哨者》。

2017年10月5日，《紐約時報》記者Jodi Kantor和Megan Twohey率先披露好萊塢製片哈維・溫斯坦（harvey weinstein）大量性侵、性騷擾女性的不軌行為。報導指控，過去三十年來，哈維・溫斯坦性騷擾站出來控訴的米拉麥克斯，和其他溫斯坦電影公司的女製片助理、臨時工和其他雇員，並和她們達成八項補償協議。

隨後《紐約客》雜誌踢爆哈維・溫斯坦的其他醜聞，無數好萊塢女星受到鼓勵，也紛紛站出來指控哈維・溫斯坦的不當行為。風波所及，一股女性勇敢站出來向男性控訴「違背性自主」的me too運動，因而興起，並演變成全球風潮，至今仍無停息。

而原著書籍《性、謊言、吹哨者》講述Jodi Kantor和Megan Twohey如何調查並寫出報導的過程，由德國女星Maria Schrader改編成電影《她有話要說》。

相較於本片，早在2019年上映的《重磅腥聞》，便以莎莉賽隆、妮可基嫚和瑪格羅比三大巨星，主演美國媒體史上重要的性騷擾案件，講述福斯新聞台的數名女性員工，對創辦人兼董事長兼執行長的羅傑・艾爾斯（Roger Ailes），提出職場性騷擾控告一事。

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Photo Credit: 《她有話要說》

同樣談及Me too的《重磅腥聞》

本片雖因為巨星光環引起討論，但票房卻不甚佳。同樣以職場性騷擾的「權勢性侵」為題，《重磅腥聞》跟《她有話要說》看似都在討論「權勢性侵」，但著眼點卻不同，可作為對照來看。

《重磅腥聞》以福斯電視台職場的上下關係，試圖指出職場女性面對老闆以升職與毀掉前途的威脅時，如何遭受性騷與性侵的狀況。但對於事件本身（即使為保護當事人，都是採取多個真實人物融合一體與創造虛構人物來講述事件），卻仍採取隱晦手法，僅呈現職場女性在遭受性騷與性侵的情緒折磨與恐懼。

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